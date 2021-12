La extrema izquierda boicotea un acto de Leopoldo López y Yunior García en la Complutense

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha acogido este lunes un acto protagonizado por el opositor venezolano Leopoldo López, el cubano Yunior García y el nicaragüense Santiago Urbina, y en el que ha habido tensión y empujones por parte de un grupo de jóvenes radicales que han intentado impedir el evento.

Los momentos previos al acto han sido tensos, puesto que un grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM que habían convocado a los estudiantes "a frenar la charla de la extrema derecha venezolana, cubana y española" a través de WhatsApp, han retrasado el comienzo del evento a gritos de "golpista" e "imperialista" contra López.

Además, han cantado consignas como "Que viva la lucha de la clase obrera" o "Fuera fascistas de la universidad", lo que ha generado momentos tensos con los estudiantes organizadores del acto, que a su vez gritaban "Libertad". Se han llegado a suceder varios conatos de agresión entre estudiantes miembros de los grupos enfrentados.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, han condenado el "ataque a la libertad de expresión". A la salida del acto, Villacís ha trasladado que cuando salen "unos cuantos a decir fuera fascistas" impidiendo ejercer la libertad de expresión "queda muy claro quiénes son aquí los fascistas", sin embargo ha celebrado que finalmente el evento se haya podido celebrar.

Villacís considera que es "autoritarismo" no permitir hablar a personas que no piensan igual que uno. "Nosotros siempre hemos rechazado la violencia, cuando nos ha tocado a nosotros y también cuando les ha tocado a otros", ha defendido la vicealcaldesa. Además, ha criticado que el Gobierno de España no esté ayudando a "países que son hermanos" y que tengan ministros "que defienden el régimen cubano y la dictadura".

Por su parte, Ayuso, a través de redes sociales, ha subrayado Madrid "es la casa de todos, es libertad". "Condenamos rotundamente este ataque contra la libertad de expresión en una universidad pública madrileña y apoyaremos a todos los rectores para que puedan garantizarla siempre", ha expresado.