Ayuso cancela también la cena del PP en la Asamblea: "Donde manda patrón, no manda marinero"

Isabel Díaz Ayuso ha despejado la incógnita sobre la cena de Navidad que iban a llevar a cabo los diputados populares de la Asamblea de Madrid. Este lunes, por orden de Pío García Escudero, que seguía instrucciones de Génova, se prohibió el ágape navideño del PP regional, pero quedaba la duda sobre si la presidenta madrileña mantendría este otro encuentro al ser ella la convocante del mismo.

"No puedo celebrar la cena porque está prohibida y además donde manda patrón no manda marinero", explicó este martes Ayuso a preguntas de la prensa. Y es que la circular del PP obligaba a suspender todos los actos navideños del partido en la Comunidad de Madrid. "Yo soy una afiliada de base más, disciplinada y que siempre cumple con las normas. Ahora, no me quitan las cenas a mí, se las quitan a los afiliados".

La presidenta madrileña volvió a dejar clara su postura ante esta prohibición, que no deja de ser diametralmente contraria a sus políticas aperturistas que, sobre la pandemia, ha venido aplicando los últimos años. "Quiero que quede claro que esto va en la dirección contraria a la política sanitaria que hemos defendido en la Comunidad de Madrid, que es todo un éxito y que así nos lo están reconociendo incluso internacionalmente".

La jefa del Ejecutivo madrileño insistió en que su política siempre ha sido "ir contra el virus, no contra la economía", algo que han valorado "muy positivamente los ciudadanos". Es la "más sensata" y "hemos demostrado que en Madrid sabemos lo que hacemos". En cambio, "jamás" se ha defendido desde su Gobierno la "política de la cancelación". Para Ayuso no hay motivos para cancelar ni para prohibir.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, se manifestó en la misma línea y lamentó estas cancelaciones, con las que también se posicionó en contra, porque desde su grupo parlamentario siempre han defendido una política de restricciones mínimas. "La Comunidad establece las recomendaciones por responsabilidad y no estamos igual que hace dos meses, hace un año no teníamos ni vacuna".

Esta orden de Génova ha sido vista por su entorno como una nuevo episodio más de la guerra que mantienen con la dirección nacional del partido por la presidencia del PP de Madrid. "No tiene sentido la cancelación. Será que no quieren que tenga contacto con la militancia" porque a las cenas "a las que ha ido han sido todo un éxito y quizá quieren evitar eso", señalaban este lunes las fuentes consultadas a Libertad Digital.

Se daba la circunstancia de que la dirección del partido, mientras suspendía todas las cenas navideñas en la Comunidad de Madrid, mantenía la celebración del congreso del PP de Aragón. La prensa preguntó este lunes a la vicesecretaria de Sectorial, Elvira Rodríguez, que si a la vista de estas nuevas directrices se habían planteado suspender también este cónclave, a lo que ésta respondió que no tenía nada que ver puesto que allí todo el mundo lleva las mascarillas y se guardan distancias; en cambio, en una cena, "comiendo, departiendo y tomando copas más juntos", hay más riesgo.

Lo cierto es que poco después se decidió reducir el congreso aragonés, que se iba a celebrar el 18 y 19 de diciembre y que encumbrará a Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, como nuevo líder autonómico, a la mínima expresión. Finalmente tendrá lugar sólo el sábado por la mañana y con las intervenciones justas, según informa El Mundo.

La oposición aprovecha la orden de Génova

El resto de portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea se han alineado con las tesis de Génova y han aprovechado este nuevo capítulo de la contienda que mantiene con la presidenta para atacarla por irresponsable.

Así, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, tachó de "irresponsabilidad" que la presidenta regional quisiera que se realizara la cena del PP cuando es un momento en el que hay que "extremar la precaución, con cautela y lanzar mensajes que no sean irresponsables".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, aseguró que en su grupo han suspendido la cena de Navidad y que, en su caso, va a limitar las cenas multitudinarias para que esos encuentros "no acaben en más contagios y la gente ingrese o se ponga mala".

Y el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, pidió prudencia ante esta nueva ola, con las medidas de prevención de uso de mascarilla en espacios cerrados y en encuentros y reuniones familiares, además de la realización de test. No obstante, se mostró en contra de que se pida el pasaporte Covid porque "los vacunados también pueden contagiar".