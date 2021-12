Ayuso para en seco a Vox y se revuelve contra todos por las leyes LGTBI: "Me llamaron fascista ayer"

La Ley de Igualdad que este jueves Vox llevó al pleno de la Asamblea de Madrid, y cuyo articulado incluye explícitamente la derogación de las normas autonómicas sobre los derechos LGTBI, supuso un tenso y acalorado debate y protagonizó también la sesión de control que se había celebrado a primera hora.

Todos los grupos sin excepción atacaron sin mucha piedad a la presidenta madrileña, a la que tacharon de cobarde, por la decisión de su grupo parlamentario de abstenerse, lo que supuso que esta iniciativa de los de Rocío Monasterio no saliera adelante. Una decisión ésta, la del PP, que se produce solo una semana antes de que se voten los Presupuestos de la Comunidad de Madrid y que, sin embargo, no entraña peligro alguno para que las cuentas públicas salgan adelante.

"Usted no defiende la libertad para todos. Defiende los privilegios de algunos a los que usted le tiene miedo y, como les tiene miedo, en cuanto les dicen 'nos van a quitar derechos', usted da un pasito para atrás acobardada y dice: ‘no, no, no voy a derogar las leyes’. A ustedes siempre les pasa lo mismo, que dicen mucho comunismo o libertad pero cuando tienen que luchar contra el totalitarismo se quedan mudos, acobardados y mirando al suelo como están sus diputados", le espetó Monasterio a Isabel Díaz Ayuso durante la sesión de control.

La portavoz de Vox reprochó duramente al PP su negativa a derogar estas normas, aprobadas por el anterior gobierno de Cristina Cifuentes en 2016. Se trata de la Ley 2/2016 de 29 de marzo de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación; y la Ley 3/2016 de 22 de julio de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación de Identidad Sexual. El grupo liderado por Rocío Monasterio las equipara con las leyes que promueve el ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero.

"Las leyes de Cifuentes en Madrid fueron pioneras en todo lo que tiene que ver con ideología de género", aseguran fuentes de Vox en tono despectivo, criticando que las normas vigentes acaban con la presunción de inocencia, permiten la hormonación de menores sin consentimiento paterno y recogen la autodeterminación de género que acarrea graves conflictos jurídicos.

Las leyes LGTBI se han convertido en un auténtico escollo para la buena relación que hasta ahora mantenían PP y Vox en Madrid, como demostró el pacto presupuestario alcanzado recientemente. Empleando un tono muy duro, pocas veces visto antes en Rocío Monasterio para dirigirse a Isabel Díaz Ayuso, la líder de Vox en Madrid acusaba a la presidenta de "quedarse muda cuando de verdad tienen que luchar contra los totalitarismos".

"¿De qué parte está Ayuso, de la que protege a los niños o de la que quiere arrebatarnos a nuestros hijos?", le preguntaba poco antes de que comenzara el pleno mientras sujetaba una imagen de las pancartas que portaban los que se manifestaron este miércoles en Sol contra Vox, en la que podía leerse "Monasterio, vamos a quitarte a tus hijos" o "muerte a Vox". La secretaria general del grupo Vox, Macarena Olona, también defendió, en Es la Mañana de Federico, la necesidad de derogar las leyes de Cifuentes por acabar con el sexo biológico, decía, en favor del género.

"Cobarde"

Por parte de los grupos de izquierda, comenzó el ataque Alejandra Jacinto (Podemos). "Por mucho que se empeñe, usted no va a hacer retroceder ni a Madrid ni a España; usted no va a frenar la ola imparable de derechos que ha conseguido el movimiento feminista y los colectivos LGTBI y que, desde el Gobierno de España, estamos apuntalando". Jacinto reprochó a los populares su abstención en este asunto, "que es todavía peor y todavía más cobarde si cabe".

Continuó el ataque Mónica García (Más Madrid). "Pretende mutilar" estas leyes. "No basta con una abstención cobarde, señora Ayuso, que claramente además le ha arrancado el pueblo de Madrid. Uno no se abstiene ante la aberración; uno no se abstiene ante la homofobia; uno no se abstiene cuando a un niño le están acosando en el patio de su colegio; uno no se abstiene cuando están pegando a una pareja de lesbianas en el metro; uno no se abstiene cuando llaman enfermos a nuestros amigos y familiares".

García pidió que votaran en contra de la propuesta de Vox "porque somos la capital de Pedro Zerolo, de Boti García, porque somos la capital de Carla Antonelli, porque somos la capital de ‘La Veneno’, porque somos la capital del cine de Pedro Almodóvar y de las series de los Javis, porque somos la capital que se ha inventado infinitas vías de escape para el deseo, la dignidad y el amor frente al odio, la represión y el miedo". Y en este punto recordó la manifestación de este miércoles frente a la Puerta del Sol, que le "dijo, alto y claro, que estamos bien orgullosas de ser tolerantes y diversos y que no queremos su agenda ultra".

"Madrid ha sido la capital de la libertad gracias al PP"

La presidenta madrileña se revolvió ante estos embistes y celebró con orgullo que García le diga que "Madrid es la capital de 'La Veneno’, de la libertad, del orgullo, porque ya lo era antes de que ustedes siquiera se afiliaran a la política. Y eso era gracias al PP después de más de veinte años" que lleva gobernando, dijo entre una atronadora ovación de su bancada. "Sí, Madrid era la capital donde venían transexuales de todo el país a ser operados con total respeto; Madrid ha sido siempre la capital de la libertad y del orgullo gracias a los gobiernos del PP, en el Ayuntamiento y en la Comunidad".

Ayuso acusó a la izquierda de "apropiarse" de esta bandera, "desde el punto de vista radical" y "sectario". Y recordó que en esa manifestación que se celebró ayer -"donde sólo están las banderas de UGT, de Podemos, de IU, que no sabía ni que seguía"- no sólo insultaron a Monasterio, a ella también: "Ahí estaban todos ayer diciendo ‘Monasterio al cementerio’ y a mí: ‘fascista, estás en nuestra lista’". Toda esa gente no representa el "orgullo de Madrid", para la jefa del Ejecutivo regional, sólo a "sus sindicatos y a sus chiringuitos".

A Vox: "No nos van a llevar del ronzal"

Pero Isabel Díaz Ayuso tuvo también para Monasterio a quien le dijo que tiene "la suerte y el privilegio de permitirse decir cualquier cosa porque no gobierna", cosa que no le ocurre a ella porque como presidenta tiene que asumir "amplias responsabilidades" en la Comunidad, a la que debe dotar "de estabilidad, normalidad y de total convivencia".

"Muchas de las acusaciones que usted me lanza yo no me las puedo permitir y no es en lo que estoy. Estoy de acuerdo con que salgan adelante estas leyes, no sé en cuantas ocasiones lo voy a decir, en lo que no estoy de acuerdo es con las formas" de Monasterio, que trae a la Asamblea cosas que "no son las oportunas". Esto, a su parecer, no se hace "ni ofendiendo ni llevando del ronzal a los demás" cuando, además, tienen "65 escaños".

"En democracia también hay que representar a los ciudadanos y hay que respetar esa proporción. Ustedes traen aquí una ley que se supone que es para la igualdad y la intentan imponer desde una minoría parlamentaria, en la que no han buscado ni siquiera el consenso con nosotros", le espetó.

En este punto, reiteró que el PP no considera que "estas leyes" tengan que ser "eliminadas, pero sí que pueden ser mejoradas", para lo que tienen representación parlamentaria suficiente. Para Ayuso, Vox ha intentando meter esta normativa "con calzador en un momento muy delicado para todos", cuando Madrid necesita "estabilidad y convivencia". "Podemos modificar las cosas, pero no tirando a las cabeza las leyes ni los unos ni los otros. Ni estamos en listas de fascistas para ser señalados, como hace la ultraizquierda con estas banderas, ni tenemos que intentar estar sometidos por una ley que, por cierto, traía profundas deficiencias", en referencia a la propuesta de Monasterio.

El debate y la bandera arcoíris

Horas después de la sesión de control llegó el debate de la propuesta de Vox, con polémica por la bandera arcoíris incluida pues Podemos decidió colocarla en el atril. La encargada de defenderla fue su portavoz, que lo hizo de esta forma.

🚨El brillante discurso de @monasterioR defendiendo la Ley de Igualdad presentada por VOX.

El bien, la verdad y la belleza prevalecerán.#SoloQuedaVOX pic.twitter.com/XQhHqWEW5u — VOX Madrid (@madrid_vox) December 16, 2021

Por parte del PP lo hizo el diputado Jaime de los Santos, quien, en una encendida intervención, explicó los motivos de su grupo parlamentario para abstenerse y reprochó a la izquierda que traten "de dar lecciones de igualdad los mismos que callan ante los ataques sufridos por una familia en Cataluña por pedir que su hijo estudie el 25% de horas lectivas en español".

▶️ La Comunidad de Madrid no dará ni un paso atrás en materia de igualdad. 🗣️ @DELOSSANTOSLEAL #PlenoAsamblea pic.twitter.com/yiqi2GQTKJ — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) December 16, 2021

▶️ Nos tratan de dar lecciones de igualdad los mismos que callan ante los ataques sufridos por una familia en Cataluña por pedir que su hijo estudie el 25% de horas lectivas en español. 🗣️ @DELOSSANTOSLEAL #PlenoAsamblea pic.twitter.com/pymrpdONmk — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) December 16, 2021

"Los retrógrados perderán, hoy y siempre. Madrid y España son mejores que ellos", dijo, por su parte el diputado de Más Madrid, Eduardo Rubiño.

🔴 Ni derogación, ni recorte. Los derechos LGTBI+ no se negocian. Los retrógrados perderán, hoy y siempre. Madrid y España son mejores que ellos 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/G5oHR4d0p9 — Más Madrid (@MasMadridCM) December 16, 2021

Y por parte del PSOE lo hizo el diputado Santi Rivero; y de Podemos, Paloma García Villa.

❌VOX quiere derogar -Educacion en #diversidad🏳️‍🌈

-Reconocimiento de la identidad sexual y de menores trans🏳️‍⚧️

-Proteccion en el ámbito familiar

-#ProtecciónLaboral para evitar despidos por ser #LGTBI "No sé lo vamos a permitir. La sociedad les pasa por delante" @Santi__Rivero pic.twitter.com/HfCfEoLGL7 — PSOE-Madrid (@psoe_m) December 16, 2021

Los Derechos Humanos no se negocian y menos por la puerta de atrás con quienes nos odian. España es mucho más que Madrid. Y en España gobierna Unidas Podemos y aprobaremos una ley lgtbi y una ley trans estatal.#LeyTransYa#StopLGTBIfobia pic.twitter.com/HiT5vJ7HTe — Paloma G. Villa (@PalomaPgv) December 16, 2021