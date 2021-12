La oposición a Ayuso utiliza los ataques de Génova: "El vodevil pone en peligro la salud de los madrileños"

La decisión de la dirección del PP de prohibir las cenas navideñas de su partido en la Comunidad de Madrid, en contra del criterio de su presidenta, fue utilizado por todos los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid.

Desde Unidas Podemos, pasando por el PSOE hasta el Más Madrid de Mónica García. Todos sin excepción atacaron con dureza a Isabel Díaz Ayuso, aprovechando el cuestionamiento que de su política sanitaria han hecho los suyos.

"Usted no tiene planes para la región, más allá de hacerse con el control del Partido Popular", le dijo Alejandra Jacinto de Podemos. Por parte del PSOE tomó la palabra Jesús Celada, que si bien su pregunta trataba sobre la vacunación infantil, le espetó que están "haciendo el mayor de los ridículos" con sus "luchas internas", sus "miserias" y añadió: el "vodevil esperpéntico entre usted y Génova pone en peligro la salud de la ciudadanía madrileña".

Y Mónica García lo utilizó en su tradicional arenga acelerada contra la presidenta madrileña. "No se me ocurre mejor resumen para acabar el año que el espectáculo que están dando con las cenas de Navidad, que nos demuestran dos cosas: una, que sigue siendo una irresponsable en plena pandemia y dos, que es usted capaz de confrontar con su propio partido -que no se fía, por cierto, de usted- y que le tiene que recordar que lo que nos estamos jugando es la vida".

Y añadió la portavoz de Más Madrid: "Ojalá que la presidenta, en lugar de la cena de Navidad de su partido, se preocupara por la cena de Navidad de los 1.800 niños que no tienen luz en la Cañada Real".

"Ya quisiera mucha gente vivir como vive usted", le replicó Ayuso entre el aplauso encendido de los suyos, y aprovechó para recordar que ella "siempre" ha defendido la "misma política sanitaria y económica, que es la de dejar a Madrid salir adelante e ir luchando contra la pandemia", pero "no puedo ser partidista porque soy la presidenta de todos los madrileños, así que llevo dos años andando por el mismo camino y por eso he tenido este resultado electoral".