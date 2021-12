La reunión celebrada esta mañana entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha concluido en fracaso. Tras una hora de encuentro, Ortega Smith ha comparecido ante los medios para anunciar que Vox votará en contra del presupuesto municipal de PP y Ciudadanos para 2022 y que este mismo jueves presentará una enmienda a la totalidad.

Ortega Smith ha sido muy crítico con el alcalde al advertir de que la suya es una decisión "firme" tras su conversación con Almeida, en quien no ha visto "ni un atisbo por parte del alcalde de abrir una oportunidad a retirar Madrid Central y a dejar de estar condicionado por la izquierda". Alude a la posibilidad de que las cuentas salgan adelante con los votos del Grupo Mixto, a quienes ha aludido como "la extrema izquierda de los comunistas de Manuela Carmena" y a las cesiones, que según su partido, se ha hecho a este grupo.

Poco antes de que se confirmara la decisión, la diputada de Vox Macarena Olona avanzaba en esRadio el voto en contra de su partido: "Si Almeida quiere el apoyo de Vox, tiene que derogar Madrid Central e impugnar este grupo que se ha creado con la extrema izquierda", en alusión a los concejales escindidos de Más Madrid que según Vox deberían ser concejales no adscritos y no disponer de grupo propio. "No pedimos poltrona, pedimos cuestiones del interés para los madrileños".

Ante la prensa, Ortega Smith ha hablado de "traición a los madrileños" al referirse a las intenciones del alcalde de sacar adelante los presupuestos con el apoyo de la izquierda, algo que ha calificado de "lamentable". También ha denunciado cómo las políticas de Carmena, gracias a Almeida, llegaron para quedarse, "como se vio en la aprobación de la ordenanza de la inmovilidad del Madrid Central, y en pocos días en la aprobación de estos presupuestos".

"Que le vaya bonito aunque sea para desgracia de los madrileños", ha insistido Ortega Smith en declaraciones recogidas por Europa Press, avanzando que no habrá más encuentros. Él, por su parte, ha dicho no haberse llevado "ninguna decepción" ante la actitud de Almeida porque ya vino con "poca esperanza". El "espíritu navideño" no ha hecho el "milagro", ha concluido.