Sobre la situación de las farmacias y el desabastecimiento de los test de antígenos, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho en Es la Mañana de Federico que "hoy está en la mayoría de las farmacias pero seguro 100% desde mañana".

Sobre la estrategia a seguir con la sexta ola provocada por la variante omnicrón, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que "la CAM fue la región que despertó al país ante la inacción del Gobierno de Sánchez, fuimos la región que levantó dos hospitales públicos, el único especializado en pandemias del mundo, tenemos un radar para la detección del virus en las aguas residuales, los que trajimos las mejores mascarillas y pedimos el test de antígenos en las farmacias". "Somos los que hemos liderado la estrategia contra el coronavirus. Hemos ido contra el virus y no contra los ciudadanos. Es la estrategia que hay que seguir. No hay nadie al volante del ministerio de SAnidad", ha añadido.

Y ha recordado que cuando Salvador Illa era ministro de Sanidad y se presentó como candidato a la Generalidad de Cataluña "se inventaron una situación infame y cerraron ilegalmente la Comunidad de Madrid para ganar votos en Cataluña. Al final la respuesta del 4M en las urnas fue clara".

Isabel Díaz Ayuso ha destacado que fueron las comunidades del PP, con Madrid a la cabeza, las que "sabíamos en todo momento lo que teníamos que hacer con el virus" mientras que ellos "no fueron capaces ni de levantar un hospital en condiciones". También ha lamentado lo vivido, como "campañas falsas en redes sociales y medios afines para trasladar que ellos protegen la salud y que yo soy una asesina y una sepulturera".

Ayuso se ha reafirmado en en su rechazo a los cierres y ha considerado que "si no fuera por la CAM", otras comunidades los llevarían a la Conferencia de Presidentes que se celebra este miércoles.

Respecto a la situación de la Atención Primaria y el impacto que está teniendo esta ola en ella, Ayuso ha avisado de que la izquierda "quiere convertir los centros de salud en sedes electorales". Ha considerado que ya empieza a "haber mucha tensión" y ha alertado de cómo "utilizan los espacios de todos para colocar las pancartas". "Desde luego, van a intentar adueñarse de la Atención Primaria", ha insistido.

A preguntas de los oyentes, Ayuso ha continuado hablando de los centros de salud y de los problemas para dar citas. Tras indicar que estos días se está yendo "de forma masiva" por la alta incidencia, ha señalado que no existen los mismo problemas en todos ellos y que desde la CAM "vamos a investigar la atención", recalcando que no se refiere a la atención médica, y "por qué no se contesta al teléfono o se cuelgan las llamadas".