La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en Es la mañana de Federico de esRadio que no hay ninguna "guerra entre Génova y Sol, porque no estoy utilizando Sol para nada".

Sobre la noticia de El Mundo que informaba de que Miguel Ángel Rodríguez y Teodoro García Egea habían firmado la paz en el no cumpleaños de Raúl del Pozo, Díaz Ayuso ha apuntado que le alegra "que hablemos entre nosotros", si bien "las cosas no se resuelven en tres minutos, y no las tienen que resolver otros diferentes". La presidenta ha dicho que "si sirve para acercar posturas" y ha pedido centrarse en los asuntos nacionales, porque "España nos mira, España nos necesita", y "estar en otras cuestiones nuestras internas nos debilita".

Díaz Ayuso ha declarado que "no es una guerra entre Génova y Sol, porque no estoy utilizando Sol para nada". "Hay mucha ilusión por parte del electorado hacia el Gobierno y hacia lo que estamos haciendo. El domingo estuve en Móstoles, por ejemplo, y es increíble cómo en el cinturón sur, el trabajo que estamos realizando, está generando tanta ilusión. (…) Los militantes de base tienen que decidir lo que quieren ellos", ha añadido.

Con respecto a la relación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con Vox, ha dicho que "otros años sí que ha habido entendimiento y sí que ha habido presupuestos. Estas relaciones tienen momentos buenos, momentos peores. Yo sí sé que en la CAM hemos tenido un diálogo constante, y que esto va a desembocar en unos presupuestos que se van a aprobar mañana". "Es mucho lo que nos une: al otro lado tenemos miseria y destrucción", ha agregado.

Además, preguntada por si Casado va a pactar con el PSOE, Díaz Ayuso ha respondido que el presidente de su partido lo ha negado en varias ocasiones y que ella tiene claro "que con la izquierda no voy a ningún lado": "Otra cosa es que cada vez más ciudadanos de izquierda a derecha se sientan representados en mi proyecto, pero yo tengo claro que con la miseria no pacto".