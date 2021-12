Ayuso, en contra de las mascarillas, traslada a Sánchez su receta: vacunas, test, autocuidado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el uso de mascarillas en el exterior, si no hay distancia, debería ser una recomendación, pero no obligatorio, al mismo tiempo que ha insistido en que la política contra la covid-19 tiene que pasar por el autocuidado, las vacunas, los test y los no cierres sin datos científicos.

Así lo ha trasladado durante su intervención en la Conferencia de Presidentes celebrada este miércoles por la tarde vía telemática, donde ha asegurado que el mejor rastreo es el de la vacunación –este miércoles se han inoculado 68.000 dosis en Madrid-, y que es necesario un replanteamiento a los fondos covid-19 porque Madrid ya ha destinado 2.260 millones, la mayoría a gasto estructural.

La presidenta madrileña también ha apostado por dar alternativas, como los refuerzos telefónicos para las personas que den positivo con test de autodiagnóstico, y por una legislación que aclare, por ejemplo, el concepto de cuarentenas y de aislamientos.

Conferencia de Presidentes: No compartimos las mascarillas al aire libre si hay distancia. Ni los rastreadores militares a estas alturas. Ni los cierres sin datos sanitarios. Sí Ley de Pandemias, fondos Covid, vacunas, test, contratos sanitarios y autocuidado. pic.twitter.com/9m5xqGLgBh — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 22, 2021

La CAM habilita hospitales para sintomáticos

La Comunidad de Madrid ha anunciado que habilita desde este miércoles puntos para la realización de test de antígenos en hospitales públicos de la región, en circuitos independientes de los servicios de Urgencias, de forma gratuita y sin cita previa y exclusivamente para quienes presenten síntomas compatibles con Covid-19. Este operativo sanitario no está dirigido a población asintomática o a contactos estrechos de casos positivos.

El objetivo de esta iniciativa es atender el aumento de demanda de los ciudadanos que realmente necesitan someterse a estas pruebas diagnósticas, pero sin interferir en la actividad ordinaria de los Servicios de Urgencias de estos centros sanitarios públicos.

La medida ha arrancado esta misma tarde en los hospitales de La Princesa (Madrid), Henares (Coslada), Infanta Leonor (Madrid), Sureste (Arganda del Rey) y Fuenlabrada. Este jueves lo harán en los hospitales La Paz (Madrid), 12 de Octubre (Madrid), Gregorio Marañón (Madrid), Ramón y Cajal (Madrid), Torrejón, Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Alcorcón y Getafe. Asimismo, desde este próximo viernes se unirán a esta estrategia el Clínico San Carlos e Infanta Cristina (Parla). En total son 15 hospitales públicos distribuidos por la Comunidad de Madrid.

Protocolo para positivos

Además, la Consejería de Sanidad ha establecido un nuevo procedimiento para la población que se realiza un test de autodiagnóstico y obtiene un resultado positivo en Covid-19. Así, ante un resultado positivo, la persona debe comunicarlo al teléfono gratuito 900 102 112 para que le recojan sus datos y le informen de las medidas que debe adoptar.

La Consejería de Sanidad considerará este resultado verdadero positivo y se recomendará autoaislamiento durante 10 días, evitar recibir visitas y extremar las medidas de prevención habituales. En caso de presentar fiebre de más de 38º grados y/o dificultad respiratoria tendrá que contactar con su centro sanitario donde se le podrá indicar la aplicación de una prueba de diagnóstico de infección activa (PDIA) para confirmar el diagnóstico. Si es una urgencia deberá comunicarse con el teléfono 112.