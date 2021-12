Ayuso contesta a 'El País' que defenderá su plan contra el covid incluso "por encima del PP"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, concede este domingo una entrevista a El País en la que vuelve a defender su estrategia contra el coronavirus en plena escalada de contagios y frente a quienes la cuestionan por no plantear cierres, incluidos los entrevistadores.

Ayuso señala sobre la situación actual que entiende la preocupación porque "las cifras de esta variante", en alusión, a ómicron, "son explosivas", pero se reafirma en su negativa a cierres o confinamientos.

"La política sanitaria que hemos defendido en Madrid es la que nos ha respaldado el conjunto de los ciudadanos en las urnas, que se ha demostrado eficaz, y que por eso yo estoy obligada a defenderla por encima del PP", dice cuando le plantean las discrepancias con su partido en alusión a la polémica por la cena de navidad. "Antes de todo soy presidenta de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y no puedo tomar las decisiones de una u otra manera, o cambiar de criterio después de dos años, por ningún partido, ni siquiera el mío propio", responde.

Sobre el escenario que prevén con ómicron, Ayuso afirma que en su equipo creen que "el crecimiento es explosivo, y también la caída". Augura "unos días con este tipo de subida" y, si se comporta como en otros lugares, que el virus "empiece a caer" antes de que acabe la navidad.

Mientras los periodistas cuestionan su asesoramiento científico, recalcan las discrepancias autonómicas e incluso plantean que las decisiones de Ayuso podrían aumentar los pacientes en UCI, Ayuso insiste en defender sus políticas, recuerda la construcción del Zendal, los cribados masivos o la vigilancia de las aguas residuales. "Siempre he respetado las decisiones que se han tomado en el resto de las Comunidades Autónomas. Es algo que no ha sucedido con Madrid", señala Ayuso, que también pide "que no me digan que porque no cerramos todo somos menos sensatos que los demás".

"Hay que buscar alternativas"

"El cierre es un fracaso. Hay que ser sinceros: no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con esto. Va para dos años. Y hay que buscar algo alternativo", mientras los periodistas de El País contraatacan poniendo como ejemplo que otros países europeos han optado por las restricciones. Ayuso, mientras, recuerda que el virus "está también en los domicilios" y vuelve a abogar por el "autocuidado, la responsabilidad, y nosotros ir dando información y herramientas para que los ciudadanos se vayan protegiendo".

En cuanto a las fricciones con Génova y su futuro político, Ayuso insiste en que quiere a Casado "al frente de la Moncloa" y contribuir a ello desde Madrid. Sobre su futuro, apunta que quiere "estar el tiempo justo para que no haya vacíos de poder" y "que la ilusión continúe". "Por eso no tengo en mi mente ni mucho menos intentar perpetuarme. Me gustan las carreras cortas", indica.