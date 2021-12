Ayuso felicita el año nuevo: "¿Libertad para qué? Para vivir"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha felicitado a los madrileños el nuevo año 2022 desde la Puerta del Sol, "donde se oyen y se mezclan, ahora mismo, todos los acentos del español: de todas las regiones y de todas las partes del mundo. Esta puerta que, como Madrid, nunca se cierra y nos recuerda hoy la promesa que nos hicimos hace un año: que tras tanto sufrimiento este sería el año del trabajo y la esperanza, que sabríamos estar a la altura, tras haber comprobado que no sobraba nadie, que cada vida es única e insustituible, y que cada uno desempeña un papel fundamental para los demás".

Isabel Díaz Ayuso, en un mensaje retransmitido por Telemadrid, ha recordado que "aún seguimos luchando contra el virus y a favor de las familias, las empresas, los autónomos, el empleo, el turismo, la hostelería, los servicios públicos, la colaboración público-privada, la innovación y la inversión".

Así las cosas, Ayuso ha querido agradecer a los madrileños su "vitalidad, alegría y empuje: se habla de Madrid en el mundo y se habla bien. (...) La vitalidad de las calles revela que, en medio de todo, la libertad y la responsabilidad como modelo se corresponden con nuestra forma de ser. Ante la pregunta de: ‘¿Libertad para qué?’ Los españoles lo tenemos claro: para vivir".

La presidenta regional considera que "algunos nos quieren dependientes, tristes y quejumbrosos", pero ha resaltado que "en Madrid, donde se reúne toda España" y ciudadanos "de muchas partes del mundo, especialmente de Hispanoamérica, sabemos que somos alegres, luchadores y que no queremos depender de nadie, sino ser motor de nuestras vidas y de la nación, ejemplo para Europa y el mundo. Queremos ser una oportunidad y no una carga". Y ha avisado: "Dure lo que dure aún la lucha contra la epidemia, y vengan las dificultades que vengan, seguiremos luchando y no perderemos la esperanza".

La apuesta de Ayuso por los sanitarios

Isabel Díaz Ayuso quiso tener un recuerdo especial hacia los sanitarios en su mensaje de fin de año. "Quiero recordar hoy, de entre todos los que han trabajado y trabajan por el bien común, a los sanitarios, especialmente a los que están en primera línea: estos días en urgencias y en la Atención Primaria. Sin ellos, ¿dónde estaríamos? Para ellos, hoy, nuestro agradecimiento, y la apuesta de mi Gobierno por nuestros profesionales sanitarios. Asumo personalmente renovar mi apuesta por la mejora del servicio, del que todos nos sentimos orgullosos".

"El desacuerdo no debería degenerar en polarización, ni la preocupación en hartazgo ni mal humor. Los madrileños hemos demostrado estos meses una dignidad impresionante, todos: que no se nos olvide. El único enemigo estos largos meses ha sido el virus. Y así debe seguir siendo. Unirnos, conservar la alegría, ayudar a los que sufren, o se han desanimado, a encontrar la inspiración y la ilusión por la vida; cuidar de las personas que son maltratadas, explotadas, de los vulnerables, de los que han perdido su empleo, su empresa, o a un familiar…, estos son nuestros empeños para 2022, que me gustaría que compartiéramos todos", ha señalado.

La jefa del Ejecutivo regional, que ha sacado pecho de su gestión y de los retos que tiene por delante el próximo año, ha tenido un recuerdo especial para las elecciones del 4 mayo, donde obtuvo un arrollador resultado y ha concluido su mensaje indicando que "seguiremos defendiendo nuestra historia de mestizaje en el mundo, la unidad de España, la solidaridad entre españoles, la Constitución y la Corona, gracias a los cuales hemos vivido algunas de las mejores décadas de nuestra Historia nacional. No estáis solos, a pesar de las dificultades tenemos muchas razones para la alegría y la esperanza. Sigamos trabajando unidos, acogedores, alegres, y llenos de esta vitalidad que a todos sorprende".