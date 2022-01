La aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid tras el acuerdo entre PP, Cs y la escisión de las extrema izquierda dejando de lado a Vox ha recibido numerosas críticas por parte de los de Santiago Abascal y de Más Madrid.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha mostrado su enfado con la administración de José Luis Martínez-Almeida tras lo que ha considerado "un portazo a los madrileños" por haber aprobado "unos presupuestos condicionados por la izquierda".

Vox "no ha querido ser determinante" en la aprobación de estas cuentas públicas porque "no nos vendemos por un plato de lentejas", ha señalado Ortega Smith. El portavoz de Vox ha culpado al alcalde y ha dicho que le "daba igual mentir" a los madrileños y que "lo hace la mano de los peores, de los de Carmena".

Los de Santiago Abascal no han querido apoyar estos presupuestos en los que "de ninguna manera podía seguir dando dinero a los chiringuitos de la izquierda y la extrema izquierda" y que no había "ninguna" esperanza en que Vox los apoyara en esas condiciones. Ha asegurado que para ellos "la palabra dada es sagrada" mientras que "el PP es un maestro del trilerismo político". En este sentido que a Martínez Almeida "cada vez le cree menos gente" y que dando tantas explicaciones en todos los medios demuestra que "está muy nervioso".

Los dos puntos clave que han alejado a Vox de la aprobación de las cuentas para 2022 ha sido la retirada de subvenciones a la Fundación Madrina, el aumento del dinero para el Orgullo Gay y otros "chiringuitos" de la izquierda y el mantenimiento de Madrid Central "de limitaciones, multas y restricciones que golpea a los más débiles". Para Ortega Smith el Gobierno municipal "no ha puesto por delante un muro infranqueable". Sobre la retirada de las subvenciones ha asegurado que "es miserable lo que ha hecho el alcalde".

"Sabíamos que iba a suceder y que desgraciadamente iban a volver las políticas de Carmena", ha señalado el portavoz de Vox que ha indicado que les "duele" porque "la izquierda no emite cheques en blanco".

Vox y las encuestas

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid también ha comentado la última encuesta publicada en la que dan a los de Santiago Abascal un fuerte aumento en intención de voto y en escaños. Ha dicho que "las encuestas las tratamos como hay que tratarlas" que es ponerlas "entre comillas porque han tenido una cocina posterior que no se corresponde con la actualidad". Ha puesto de ejemplo lo sucedido en "Cataluña y en las últimas elecciones generales".

Cree que esta última encuesta es "buena" pero ha asegurado que "no lo tomamos muy en serio. La realidad está en la calle y nosotros trabajamos sobre esa realidad". Estos son los "datos que podemos contrastar y que son objetivos frente a las encuestas".

También ve en ese supuesto aumento de la formación que "Vox está recogiendo el desánimo" del votante de la derecha pero también el "voto desengañado de trabajadores que votaron a la izquierda". En este sentido ha puesto de ejemplo el "cinturón verde" de Madrid y el de las "zonas rurales". "Estamos convencidos de que los resultados son mejores y que Vox va a ser determinante para sacar a Sánchez de la Moncloa".

"Muro contra las políticas de la izquierda"

Ortega Smith ha dicho que en el grupo municipal de Vox "nos tomamos muy en serio el trabajo institucional" y que afrontan la segunda parte de la legislatura "trabajando con el mismo ahínco y con la misma dedicación". Ha asegurado que "nos opondremos, como un auténtico muro, contra todas las políticas de la izquierda", contra "todo lo que sea seguir avanzando hacia el Madrid de Carmena" o lo "que suponga más dinero para chiringuitos ideológicos". Además, refiriéndose al grupo mixto, ha señalado que "vamos a intentar que los tribunales pongan las cosas en su sitio y, sobre todo, que los madrileños sepan lo que ha pasado".

El también secretario general de Vox ha negado que su problema con Almeida sea personal: "No tengo ningún problema, y yo sé que el alcalde tampoco, personal. Tenemos muy buen trato personal y faltaría más". "Estamos hablando de una cuestión de calado político", ha añadido.

El PP de Almeida no es el de Ayuso

Además, Ortega Smith ha dicho que el PP de Almeida no es el de Ayuso porque "el PP no es un partido. Son 27 partidos diferentes": "No tiene nada que ver el PP de la CAM con el del Ayuntamiento, no tiene nada que ver el PP de Galicia con el de Andalucía o el de Madrid. En cada sitio dicen una cosa". Comparando a la presidenta regional con el alcalde de la capital, ha apuntado que ésta no ha mentido a sus votantes ni "ha abierto una puerta a la izquierda". "El alcalde decide crear un grupo comunista para apoyarse en él", ha insistido.