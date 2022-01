El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP sigue negándose a entrar en el fondo del asunto, pero sí niega tajante que desde Génova le hayan pedido presentarse en unas primarias contra Isabel Díaz Ayuso para liderar el partido en la Comunidad de Madrid. "Sí le puedo garantizar que nadie me ha pedido que me presente", afirma José Luis Martínez Almeida en una entrevista en El Mundo.

No obstante, el regidor capitalino ya no se muestra partidario de una tercera vía, esto es, que ni Ayuso ni él presidan el PP regional - "lo que soy es partidario de que decidan los afiliados y que les transmitamos unidad y acuerdo" - , pero prefiere no contestar a la pregunta de si se le ha pasado por la cabeza presentar su candidatura al congreso cuya celebración no sería aplazada por las elecciones en Castilla y León y Andalucía, según Almeida. "En principio hay un calendario que se fijó en Junta Directiva nacional y que no parece que vaya a ser alterado como consecuencia de estas convocatorias electorales".

"Todos somos compañeros y todos queremos lo mejor para el PP de la Comunidad de Madrid. Y yo estoy absolutamente seguro de que cuando llegue el congreso no habrá ningún problema para que sea el mejor acuerdo. Todos los que me conocen y saben de mi trayectoria saben que yo seré parte de ese acuerdo", señala el alcalde.

No cree Almeida que le haya perjudicado a su imagen pública ser también portavoz del partido, pero no contesta de forma clara a la pregunta de si es un cargo que preferiría no ostentar. "No es una cuestión de si me gustaría o no me gustaría. Respecto a eso sólo puedo decir que agradezco la confianza que depositó en mí Pablo Casado y que en estos momentos sigue así. La gente valora que siendo portavoz nacional del PP mantengo el mismo tono mesurado de crítica al Gobierno de la nación que utilizo en mi día a día como alcalde".

Los Presupuestos

La aprobación de los Presupuestos gracias a los tres ediles carmenistas es otro de los asuntos centrales de la entrevista. José Luis Martínez Almeida insiste en señalar que una prórroga de las cuentas públicas, algo a lo que estaban abocados tras el portazo de Vox, hubiera llevado al bloqueo de "la gestión de Madrid y no se hubieran podido acometer proyectos importantes como la dotación de efectivos a nuestros servicios de emergencia y seguridad, no se hubieran podido acometer obras emblemáticas como la peatonalización y reforma definitiva de la Puerta del Sol o que en un año en el que cuestiones relativas a personas vulnerables va a ser especialmente complicado tampoco tendríamos margen de maniobra. Todo ello, además, sin que hubiéramos podido bajar los impuestos".

"Podía haber optado por refugiarme en el victimismo, decidir que se prorrogaban los Presupuestos y hacer un discurso en el que culpara al resto de grupos municipales y particularmente a Vox de que Madrid no tuviera esos Presupuestos. Pero Gobierno para todos y, por tanto, no es una cuestión de lo que políticamente pueda resultar interesante para mí, sino de lo que es mejor para los madrileños. Y en ese balance prescindí de toda consideración sobre mi interés político y primé, como no puede ser de otra manera, el interés general de Madrid".

José Luis Martínez espera, no obstante, poder restablecer las relaciones con el grupo de Javier Ortega Smith. "Vox, en el debate sobre Presupuestos, a pesar de las acusaciones que me hizo de arrodillarme ante la extrema izquierda, votó más de la mitad de las enmiendas de Más Madrid. ¿Esto qué reflexión me sugiere? Que Vox entendió que había más de la mitad de las 250 enmiendas de Más Madrid que eran buenas para esta ciudad a pesar de que provenían de la izquierda. Si es capaz de votar a favor de cuestiones de Más Madrid estoy seguro de que no me vetará a mí en asuntos que sean buenos para la ciudad de Madrid. Es lo único que le digo a Vox".

La estrategia de los de Santiago Abascal está clara para el alcalde. "Ante el ciclo electoral que se avecina, Vox ha decidido priorizar su estrategia política al interés de los ciudadanos. En la Comunidad de Madrid, seamos realistas, la victoria arrolladora de Isabel Díaz Ayuso le da una mayoría amplísima que dificulta la capacidad de bloqueo que pueda tener Vox pero que, sin embargo, en el Ayuntamiento de Madrid o en la Junta de Andalucía sí tiene".