Desde la Comunidad de Madrid se tramitaron sólo en 2021 hasta 5.000 denuncias desde los centros de menores por desapariciones de chicas en la región. De ellas, 84 corresponden a menores relacionadas con la llamada operación Sana que ha llevado al desmantelamiento de la red de proxenetas. Una operación de la que ha trascendido a los medios de comunicación los escalofriantes testimonios de algunas de las menores que relatan cómo fueron introducidas a la fuerza en las drogas, la prostitución y fueron sometidas, prácticamente en régimen de esclavitud, a violaciones sistemáticas por parte de esta red compuesta, en su mayor parte, por bandas dominicanas.

En 2021, además, la Comunidad de Madrid pidió a la Fiscalía que no permitiera la salida del centro de menores a una de las chicas liberadas de la trama. Todavía hoy el juez no ha emitido respuesta alguna, según las fuentes de la propia Comunidad que cita OK Diario.

Concretamente, las 5.000 denuncias fueron interpuestas por los centros de menores que dependen de la Comunidad de Madrid.

Los testimonios de la operación Sana

Además, este viernes han trascendido también algunos testimonios recogidos a distintas chicas en el marco de esta Operación Sana, unas escalofriantes declaraciones que adelanta ABC y que apuntan a que los principales explotadores de la trama son miembros de la famosa banda latina Dominican Don’t Play y en la que estaría también implicado un rapero llamado Saymol Fyly.

La investigación señala a que algunas de estas niñas reclutadas para la prostitución y venta de droga en Madrid se habían escapado de estos centros donde estaban tuteladas.

Una de estas niñas, que cayó en las redes de estas bandas cuando sólo tenía 13 años, cuenta cómo se prostituía a cambio de "droga o de ropa". Esta menor que se escapó del centro de menores de Aranjuez, menciona a miembros de la banda de dominicanos como el Kalifa, quien le "obligaba" a acostarse con otros miembros de los Dominican Don't Play. Otros implicados serían Chuky, Ñaño, Tobárez, Randy y Metralla, quien le habría obligado a mantener relaciones sexuales con tres o cuatro amigos suyos. Llegó el momento en el que ella quería abandonar ese mundo, "me quería ir, pero no me dejaban. Yo estaba en el piso de abajo y me grababan con una cámara que tenía en su casa. Me traía a gente desconocida para que me acostara con ellos a cambio de dinero y él se quedaba la mitad. Me encerraban, no me dejaban salir y me grababan", decía. Confesó que, cuando conoció al Kalifa, "me cambió la vida; él me enganchó a la droga, yo no quería", señala. Los detalles, dice el sumario, que revela esta víctima, la describen como una esclava.

"Todos pertenecen a bandas latinas"

Otra de las víctimas cuenta cómo "todos, empezando por el Kalifa, pertenecen a bandas latinas, son amigos y se dedican a vender droga en Usera y Villaverde. Uno de los jefes es M. T., una persona muy peligrosa y poderosa, que además tiene armas. Si se enteran de que estoy contando todo, me van a matar, van a ir a por mi", recoge el informe que dijo asustada esta víctima, una de las que relata los abusos más escalofriantes. Llegó incluso a cortarse las venas cuando ya estaba bajo la protección de uno de los centros tutelados.

Los testimonios que recoge la documentación de la operación Sana son similares sobre el trato brutal de estas bandas dominicanas a chicas menores de edad a las que introducen en la drogadicción y la prostitución. Abusan de ellas a placer, hasta dejarlas inconscientes, las mantienen encerradas y las obligan, incluso, a robar para las bandas.

Desde la Comunidad de Madrid lamentan que la justicia tarde en dar respuesta a las denuncias interpuestas, entre otras cosas para tratar de evitar que estas chicas vuelvan a caer en estas redes cuando ya están bajo el amparo de los centros tutelados.