La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha condenado la discriminación presente a los judíos mientras que se lamenta el destino de los seis millones de personas que fueron "aniquiladas" en Auschwitz. "No se puede clamar un ‘nunca más’ mientras se promueve el boicot a Israel y se demoniza al Estado judío, el país donde viven la mitad de los judíos del mundo", ha señalado durante su participación en el acto que celebra la Asamblea de Madrid en el Día Internacional de la Memoria del Holocausto.

"No se puede condenar a los responsables del exterminio industrial de judíos mientras se jalea o se financia a los terroristas que ponen bombas en sus restaurantes, en sus autobuses o en sus ciudades", ha indicado Ayuso, para señalar a continuación, que eso, en su opinión, es "una muestra de cinismo y de falsedad".

En este sentido, ha recordado que el Parlamento madrileño ha solicitado al Congreso de los Diputados que la legislación española prohíba expresamente contratar o dar ayudas públicas a cualquier entidad que incurra en prácticas antisemitas. "No podemos permitir que el dinero de los contribuyentes financie actividades de odio, cuando no de terrorismo directamente", ha considerado.

La presidenta ha indicado que el pueblo judío "ha estado siempre en primera línea en defensa de la Libertad" y que, por eso, "los tiranos que odian la libertad suelen ser también enemigos declarados de los judíos". "El fascismo, el comunismo y el nacionalismo son las tres caras más siniestras del totalitarismo en el siglo XXI. No hay una variante aceptable del fanatismo", ha proseguido, para destacar que "hubo un Auschwitz y un Gulag, un Mauthausen, un Dachau y un Holodomor".

"Y no podemos confiarnos: todos estos infiernos ocurrieron no hace mucho, y no muy lejos. El virus del odio y el riesgo a perder la Libertad existen. La Historia está llena de ejemplos. Y son peligros permanentes, cotidianos", ha advertido Ayuso.

El legado judío en las aulas

La presidenta madrileña ha señalado que "no hay una ley física que nos garantice la Libertad cada mañana, que se gana cada día" y se "lucha por mantenerla y reivindicar a sus mártires". En este sentido, ha explicado que es lo que se hace en las aulas madrileñas, donde los escolares estudian las consecuencias del terrorismo, la dignidad de las víctimas y episodios clave de la Historia como es el Holocausto.

Así, la Comunidad de Madrid ha acercado el legado judío a más de 430.000 alumnos de 2º, 3º y 4º de la ESO desde el curso 2020/21. Esta modificación del currículo educativo fue un compromiso de la presidenta autonómica para que los estudiantes puedan conocer las aportaciones de este pueblo a la literatura, al arte, a la ciencia y mejorar el conocimiento de su legado cultural o patrimonial.

La historia del pueblo judío ya se estudiaba de manera transversal en ESO y Bachillerato, fundamentalmente en las materias de Geografía e Historia, Arte, Valores Éticos y Religión. "Sin embargo, con la ampliación del currículo se han añadido y complementado estas enseñanzas para que los alumnos puedan conocer en profundidad la importancia de la presencia judía en la Península, así como la importancia del Holocausto en la historia mundial", señala la Comunidad de Madrid en una nota informativa.

Además, el profesorado madrileño cuenta con formación al respecto, gracias al Proyecto Shoá, que se desarrolla en colaboración con el Centro Sefarad-Israel y la Asociación Amical Mauthausen.