La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha comparecido este jueves a petición propia en la Asamblea de Madrid para dar cuenta del caso de las menores prostituidas por una red que las explotaba sexualmente y las obligaba a drogarse.

La consejera ha señalado sobre la Operación Sana que "no hay caso" en Madrid porque las menores tuteladas afectadas son víctimas de la trama desarticulada y porque las vejaciones y delitos los sufrieron fuera de los centros de protección y no dentro. Durante su comparecencia en la Asamblea, Dancausa ha señalado que esta operación policial, que terminó con 37 detenidos y 10 menores tuteladas, se trata de un caso de víctimas de explotación, "pero no un caso de explotación sexual de menores tutelados".

"En Madrid se ha hecho lo correcto. El centro denunció los hechos inmediatamente. Hemos colaborado con todo proceso judicial con la Policía, los Juzgados y la Fiscalía. Enviamos un escrito solicitando toda la información disponible y personándonos como acusación particular. Hicimos una inspección de urgencia al centro (Picón de Jarama), yo misma lo visité el 17 de enero y hemos contestado al Defensor del Pueblo. Hemos antepuesto la defensa del interés superior del menor a otros intereses, lo que contrasta con el doble rasero de la izquierda", ha manifestado.

Dancausa ha afirmado que no fue hasta ayer miércoles cuando la Comunidad recibió el sumario y que no tuvieron conocimiento de la existencia de esta operación policial hasta su difusión en los medios. Más tarde descubrieron que había cinco menores de sus centros involucradas, tres de ellas testigos protegidos. Poco antes de la difusión de la nota de prensa sobre la operación policial, ha relatado que el consejero de Presidencia se puso en contacto telefónico con la delegada del Gobierno y la respuesta sobre si había menores tuteladas en esa trama "fue que no, que decía no saber nada". "Si no los sabía la delegada, ¿cómo quieren que lo supiéramos nosotros?", ha preguntado Dancausa a la oposición.

84 comunicaciones, 13 declaraciones y 3 denuncias

En los expedientes de las tres menores tuteladas por la Comunidad que han sido declaradas testigos protegidas en esta investigación, Dancausa ha revelado que figuran un total de 84 comunicaciones de este tipo (entre los centros y la policía, los jueces y los fiscales, la mayoría de ellas para notificar ausencias voluntarias, pero también para comunicar informes de seguimiento a los juzgados y a la Fiscalía).

Se incluyen además 13 declaraciones de las menores ante la Policía, que siempre realizan acompañadas de responsables de su centro residencial, y tres denuncias realizadas por uno de los centros sobre los abusos sexuales sufridos por una de las menores en sus ausencias voluntarias. La primera se remonta a septiembre de 2020.

"García, sonriente con Oltra"

Concepción Dancausa también ha atacado durante su comparecencia a la oposición, criticando "la falta de empatía de la izquierda y la ultraizquierda de esta Cámara". Y en concreto ha reprochado a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que se paseara "sonriente con la vicepresidenta primera de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, mientras pedía mi reprobación sin haberme escuchado. (…) Sí arropaba a quien ha protagonizado un verdadero escándalo en el que está condenado hasta su exmarido. La señora García no pide explicaciones por los 175 casos de abusos en Valencia, pero aquí pide mi reprobación", ha espetado.

A Podemos le ha afeado Dancausa "impedir cualquier comisión de investigación en Baleares por el caso de los menores tutelados; y los que han rechazado en el Congreso de los Diputados, en comandita con el PSOE, la comparecencia de la ministra Ione Belarra". "Son los mismos que ahora han salido corriendo a pedir una investigación sobre la Iglesia Católica, de la mano de los separatistas de Esquerra y de los herederos de ETA".

La "hipocresía" del PSOE en Castilla-La Mancha

Pero Dancausa considera "más grave todavía la mentira y la hipocresía" del Partido Socialista. En ese momento, ha dicho que de la investigación policial se desprende que dos de las niñas investigadas viven en Castilla-La Mancha, una de ellas en un centro de protección de esa región.

"¿Lo que ocurre en Guadalajara no merece investigarse? ¿Acaso no tiene que dar explicaciones el gobierno del señor Page? ¿Ha denunciado el caso el gobierno de Castilla La Mancha ante la Policía? ¿Por qué no se ha personado en la causa el gobierno de Castilla-La Mancha, tal y como ha hecho la Comunidad de Madrid?", se pregunta.

Cuestiones que la consejera también ha lanzado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al que ha preguntado si "lo de Guadalajara no merece un expediente, o es que solo trabaja contra la Comunidad de Madrid". "Si algo ocurre en el bando socialista, ni se investiga ni se asumen responsabilidades. Ustedes pretenden tapar los escándalos indecentes de Baleares y Valencia y equipararlos a la investigación policial de Madrid".

La oposición, contra Dancausa

Mientras, los grupos de la oposición (Más Madrid, PSOE, Vox y Unidas Podemos) han acusado a la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid de "cobarde" y de "echar balones fuera".

El diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, ha asegurado que la Comunidad de Madrid tiene la responsabilidad sobre menores siempre, estén en los centros o en las calles. Y ha afeado el hecho de que se retire la custodia a las familias de estas menores por no ser capaces de cuidarlas correctamente y que ahora la Administración se desentienda de lo que ocurre con ellas cuando están en la calle.

Asimismo, le ha trasladado a Dancausa que se podrían haber "hecho más cosas" como dirigirse a un juez y solicitar internamiento terapéutico en régimen cerrado. Si se solicitaron estas medidas le hubiera gustado saber qué resultados tuvieron y en qué fechas para demostrar que hicieron "algo" y no se han limitado meramente "a poner una denuncia". "Este caso requería algo más. Después de las denuncias decían que no sabían que estaba produciéndose esto. Tienen muchas contradicciones. ¿Por qué la primera reacción de la Comunidad de Madrid fue mentir y decir que no estaban tuteladas por la Comunidad? Nos están mintiendo sobre un tema extremadamente grave. No pueden hacer eso".

Por su parte, el diputado de Vox, José Ignacio Arias, ha trasladado que les hubiera gustado que ante esta "delicada situación" se hubieran dado explicaciones antes y desde el PP se impulsase una comisión de investigación.

En este punto, ha criticado que los populares hablen de las niñas tuteladas víctimas de Baleares o Valencia pero no de las de Madrid y a la izquierda le ha afeado que allí donde gobiernan no hayan hecho nada. "Ustedes utilizan la vehemencia con quien les interesa políticamente", ha espetado. Arias ha señalado que no van a "politizar el dolor" porque el dolor "es de las niñas", que son las que tendrían que haber sido protegidas y no lo han sido. El diputado ha lamentado que en la intervención de la consejera parezca que "está todo bien hecho", pero sus explicaciones no le parecen "convincentes". No saben "cómo, cuándo y dónde se ha producido" este problema ni de quién es la "culpa", pero no se creen que "nadie en la consejería" tuviera constancia de lo que estaba sucediendo.