"¿Cómo encara el Gobierno el nuevo curso político?", comenzó preguntando en la sesión de control al Gobierno regional la líder de la oposición. "El curso empezó en septiembre y muy bien, lo que comienza ahora es el nuevo periodo de sesiones y lo estamos encarando con más fuerzas e ilusión que nunca", respondió la presidenta madrileña, entre un gran aplauso de los suyos, corrigiendo de esta manera a Mónica García, que hizo de su intervención un batiburrillo de cuestiones donde resaltó, entre todas ellas, el asunto de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid.

Tras hablar del asalto al Ayuntamiento de Lorca y de las últimas propuestas de Isabel Díaz Ayuso en materia de Sanidad, la líder de Más Madrid en la Asamblea recordó a la jefa del Ejecutivo autonómico que "hace un mes le tendí la mano para colaborar con el tema de las menores tuteladas", pero la "sensación" que tienen desde su grupo es que desde la Puerta del Sol "han aprovechado esa buena fe para no hacer nada".

"Es triste que hoy venga nuevamente aquí a tirarnos a la cabeza los casos de otras comunidades", dijo García en referencia a los escándalos que en este mismo sentido se han sucedido en Baleares y la Comunidad Valenciana. Allí la vicepresidenta de la Generalidad, Mónica Oltra, se encuentra sumida en el epicentro del asunto pues, en principio, a diferencia de la Comunidad de Madrid, los abusos ocurrieron en los propios centros y por el propio personal de los mismos. De hecho, el ex marido de Oltra ha sido condenado a cinco años de prisión por abusar de una de estas menores.

"Esto no le soluciona nada a las niñas, porque son niñas, porque son vulnerables y sobre todo porque son suyas y es su responsabilidad protegerlas y evitar que esto vuelva a suceder". Para García, la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, que este mismo jueves comparecerá en la Asamblea, "no ha estado a la altura" y por eso "debe ser y va a ser reprobada". Y espetó a Ayuso: "Usted debe elegir si va a proteger a las niñas o va a proteger a su consejera".

La líder de Más País arremetió también contra Ayuso por su propuesta de realizar una auditoría interna al sistema de protección de estas menores que adelanta El Mundo. "Me gustaría saber si es una auditoría interna igual que la de las residencias de mayores o igual que la que hicieron en el PP para decir que las cuentas estaban bien". Así, García concluyó su intervención preguntado a la presidenta: "¿Se cree que los madrileños somos tontos?".

"Yo no hablaría por todos los madrileños, a lo mejor es una duda que se pregunta su propio equipo. Yo lo que le digo es que mentir no está bien, que politizar el atropello de una niña en la puerta de un colegio o boicotear un hospital con pacientes dentro no está bien. Y eso es lo que hacen ustedes constantemente", contestó Ayuso.

"Lo que llaman ustedes sororidad a lo mejor es tapar vergüenzas en otras comunidades autónomas por afinidad política y amistad" y en Madrid, "intentando hacer un caso donde no lo hay, como siempre politizándolo todo: si politizan un atropello cómo no van a politizar el caso de las menores". Para Ayuso lo que hace García, "como siempre, es difamar. Es usted la que miente, es usted la que insulta y es usted la que veo que disfruta poco en la política. Sonría un poco más, de verdad, disfrute", le aconsejó.

"Cómo se actúa cuando estos casos suceden"

Pero fue en la respuesta a los otros grupos, que también le preguntaron por esta cuestión, donde Ayuso se extendió algo más al hablar de las menores tuteladas.

"Los casos conocidos afectan a todos y yo creo que no hay políticos que puedan sentir más o menos repulsa según sus ideas. La diferencia entre unos y otros está en cómo se actúa cuando estos casos suceden", contestó Ayuso a la portavoz de Podemos, Carolina Alonso, que calificó lo sucedido como "un horror". Para Alonso este caso "demuestra que tenemos un grave problema institucional y que las instituciones públicas han fallado a estas niñas". La portavoz de Podemos – que dijo no tener "ninguna esperanza en la declaración de Dancausa, quien ocultó la información primero y mintió después" - pidió "solucionar el problema, dejando los intereses partidistas" al margen.

Más de 5.000 denuncias

"Quiero que quede claro que esta protección no ha faltado en nuestros centros", afirmó Ayuso, quien reivindicó el trabajo de sus profesionales. "En caso de conductas irregulares por parte de los mismos, nosotros no tardaríamos ni un solo minuto en tomar decisiones y en actuar, algo que no ha sucedido siempre en todas las comunidades autónomas cuando se han visto casos mucho mayores, mucho más graves y en el seno de los mismos centros", aseguró la presidenta regional.

Isabel Díaz Ayuso explicó que, fuera de estos centros, su gobierno colabora diariamente con la Policía Nacional, con la Guardia Civil y con la Fiscalía de Menores. "Siempre se ha actuado y se ha cuidado de estos menores y por eso desde los centros ya se han superado en 2021 las 5.000 denuncias o comunicaciones a estas instituciones".

Reprocha a Vox sumarse a la "comisión circo"

La portavoz de Vox en la Asamblea también hizo de las menores tuteladas su pregunta de control al Ejecutivo de Ayuso, al que pidió que realice "una comisión de estudio" y "no dejen a la izquierda coger esa bandera".

Ayuso, que contestó molesta a Rocío Monasterio que su formación "no pierde la oportunidad de sumarse a las comisiones que intentan retorcer el dolor en esta Asamblea", volvió a incidir que los casos en la Comunidad de Madrid no han sucedido en los centros ni por parte de ninguno de sus profesionales, sino que han ocurrido fuera por lo que es "mucho más complicado de perseguir".

"Tenemos actualmente 3.714 menores cuidados en Madrid. (…) En los centros sí están protegidos", aseguró la presidenta, quién añadió que no fue hasta ayer, miércoles, cuando su Gobierno conoció el sumario. "Por mucha prisa que ustedes tengan para montar una comisión circo, no hemos tenido este sumario hasta ayer y es ahí donde van a ver que todo lo que les estamos diciendo es cierto".