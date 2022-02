Enfado mayúsculo de Ayuso con Monasterio: "La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas"

Fuerte enfrentamiento a cara de perro entre Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso en la sesión de control de este jueves en la Asamblea de Madrid. La portavoz de Vox comenzó su pregunta hablando de la Agenda 2030 para acabar responsabilizando a los gobiernos del PP y PSOE de la delincuencia en las calles, según ella llevada a cabo por inmigrantes ilegales, y pidiendo el cierre de los Centros de Menores Extranjeros No Acompañados (Menas).

"Entro en la web de la Comunidad de Madrid y veo que ha inaugurado usted un Consejo asesor para implantar la política de la Agenda 20/30. Entramos en la carta de Telemadrid y dicen que ustedes van a divulgar" esta Agenda. "¿Sabe lo que caracteriza a los comunistas totalitarios y enemigos de la libertad? Imponer agendas", se contestó Monasterio, quien recordó que quien lidera la implantación de la misma es Enrique Santiago, secretario general del PCE. "¿Está usted aquí divulgando las políticas del abogado de las FARC?", le llegó a preguntar la líder Vox a la presidenta madrileña.

Son "los que dicen que no podemos usar nuestro coche de gasolina, estos que dicen que tenemos que dejar de comer carne, estos que dicen que seremos felices sin tener nada, estos que dicen que no tenemos que tener hijos, que la población en Europa será sustituida por la inmigración". Fue en este punto cuando Monasterio aprovechó para culpabilizar a los gobierno del PP y del PSOE del supuesto incremento de la violencia en Madrid a manos de bandas juveniles: "La inmigración ilegal, que está causando verdadero terror en nuestros barrios".

Monasterio culpabiliza a PP y PSOE

Según expuso Monasterio, "los padres estamos muy preocupados en Madrid porque cuando salen nuestros hijos estamos sin dormir porque no sabemos si se van a cruzar con uno de estos que están a machetazos en las calles, en todos los barrios de Madrid". Y todo esto "no es más que consecuencia de la política blanda del Partido Popular y del PSOE con la inmigración ilegal, del buenismo progre y de agendas como éstas", espetó la dirigente del partido de Santiago Abascal mientras Ayuso se revolvía y resoplaba en su asiento. "Cierre usted los centros de Menas, deje de subvencionar a las ONG que protegen la inmigración ilegal", le exigió Rocío Monasterio. "Sea firme, ejerza sus competencias, deje de echar balones fuera a Sánchez" y "proteja a los madrileños".

Pocas veces se ha visto a la jefa del Ejecutivo regional tan molesta. Y pocos enfrentamientos ha tenido con Rocío Monasterio tan sonados como éste. Sólo la líder de la oposición, Mónica García, es capaz de sacarla tanto de sus casillas.

"La agradezco la pregunta mitin que nos acaba de realizar pero todo lo que usted transcribe no tiene nada que ver con las competencias de la Comunidad de Madrid", replicó Ayuso entre un atronador aplauso de los suyos. "Aprenda un poco más para qué aspira usted a estar en este Parlamento, porque si reniega de la Comunidad de Madrid, reniega de las autonomías y de las competencias que tenemos está usted perdiendo el tiempo y nos lo hace perder a los demás".

Ayuso defendió que si bien no comparte muchas de las medidas de la Agenda 2030 hay otras que sí le parecen positivas, como "el acceso al transporte para la población vulnerable, objetivos para el empleo, atención a la discapacidad o a la salud de personas mayores o ayudar a la agricultura y a la ganadería".

"No está relacionada con el origen de las personas"

Pero lo que más le molestó a la presidenta madrileña fue lo relativo a la seguridad, donde la portavoz de Vox "no pierde oportunidad de estar con lo mismo una y otra vez: que la delincuencia no está relacionada con el origen de las personas, que no vuelvan otra vez a mezclarlo", le espetó entre el aplauso de la bancada popular. "Las situaciones que se están dando en Madrid, que es una ciudad segura, son hechos puntuales de inseguridad a manos en este caso –que lo confunden todo y no dejan una y otra vez de mezclarlo– de bandas juveniles que son españolas porque muchas de las personas, en el caso de las bandas latinas, son inmigrantes de segunda generación tan españoles como Abascal, como usted o como yo. ¿Qué hacemos? Ya estamos criminalizando", lamentó la presidenta, que se llevó el aplauso de todo el hemiciclo.

Ayuso, que si bien reconoció los problemas evidentes en materia de seguridad que está habiendo en la Comunidad de Madrid, le aconsejó a Monasterio que mire a la Delegación del Gobierno, al Ministerio del Interior y a los que "quieren cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana". Y "una persona no integrada da igual donde haya nacido; si no está integrada es un problema para todos que habrá que afrontar", le indicó justo antes de que se le acabara su turno de réplica.

"Señora Ayuso, esto está muy bien pero si usted quiere seguir manteniendo este discurso, estos –dijo en alusión a Vox– no pueden ser sus socios, ni en Madrid ni en Castilla y León", le dijo después el portavoz del PSOE, Juan Lobato. También Mónica García aludió a ello en su turno de palabra: "Tenga cuidado con sus discursos, que está a esto de llamarse así misma socialcomunista".