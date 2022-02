Mónica García recurre a la Biblia, afea a Ayuso el "Tamayazo" y saca a relucir a su hermano y su exnovio

- "¿Considera la presidenta ejemplar la contratación de la Comunidad de Madrid?"

- "Sí, señoría, gracias".

- "Yo solo tengo tres minutos para dirigirme a usted, así que discúlpeme si no pierdo el tiempo en entrar en sus provocaciones y en sus insultos".

Así comenzaba el cara a cara entre Mónica García e Isabel Díaz Ayuso en la sesión de control de este jueves en la Asamblea de Madrid, que volvió a convertirse en un duro enfrentamiento embarrado entre la presidenta de la Comunidad y la líder de la oposición.

La portavoz de Más Madrid decidió comenzar su intervención citando la Biblia para afearle sus palabras sobre la Iglesia y los abusos a menores que Ayuso realizó en el mitin de campaña en Valladolid esta semana, donde afirmó que "todas las instituciones cometen errores".

"Mire, yo soy más de los tratados de ciencia que de la Biblia pero fíjese: ‘alejad de vosotros la amargura, la ira, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y perdónense’. Señora presidenta, yo la perdono por sus insultos, pero lo que no le puedo perdonar es que usted justifique y blanquee la violación de los niños. En esos tres minutos usted puede enmendarse así misma y repetir: violar a niños no es un error, es un delito", le espetó García, quien a partir de ese momento pasó a hablar de los diputados de UPN que votaron junto al PP la reforma laboral en el Congreso para, después, volver a sembrar la sospecha sobre el hermano de la presidenta madrileña y también sobre su ex pareja.

"¿Cómo se pagan los ‘tamayazos’?

"No sé si es un delito pero es una vergüenza lo que hizo su partido en el Congreso: ustedes orquestaron y ejecutaron un ‘Tamayazo’ fallido. Son ustedes tan antidemócratas como para comprar diputados, son tan antisociales y tan antipatriotas como para vender a los trabajadores y las condiciones de trabajo en este país", afirmó la portavoz de Más Madrid. ¿Cómo se pagan los ‘tamayazos’?: ¿se pagan en diferido?, ¿se pagan en B?, ¿se pagan a través de la contratación de emergencia a dedo? Si son capaces de comprar diputados qué no serán capaces de hacer con el dinero público", espetó.

Mónica García puso como ejemplo el hospital Zendal, que "iba a costar 50 millones", pero lo "inauguraron por 170 y la semana pasada lo regaron de once millones, algunos de los cuales fue a parar a una exconcejala del PP", apuntó para a renglón seguido afirmar que "la empresa Asseco, donde ejerce de directivo su expareja, ha pasado de facturar 5.000 euros a facturar medio millón de euros en el tiempo en el que usted lleva siendo presidenta. La empresa en la que ejerce también su hermano también ha pasado a facturar diez contratos a dedo desde que usted es presidenta".

Según la líder de la oposición, "todo este regadío de contratos a dedo a familiares y amigos ocurría mientras ustedes dejaban de gastar 821 millones en Sanidad y 32 millones en exclusión social en el peor año de la pandemia".

🔴 Algunas cifras del Gobierno de Ayuso: sobrecostes, dedazos y todo lo importante que se queda por el camino. pic.twitter.com/YwHUWA8Oj5 — Más Madrid (@MasMadridCM) February 10, 2022

"Sacar a pasear a mi expareja y a mi hermano"

"Hoy la sororidad de la portavoz de Más Madrid ha dejado bastante que desear porque para hablarme de los insultos ha tenido que sacar a pasear a mi expareja y a mi hermano: le ha quedado un discurso maravilloso", le contestó muy molesta Ayuso, quien recordó el episodio vivido el pasado mes de noviembre en la Cámara regional cuando, en el Pleno monográfico sobre contratación en la Comunidad de Madrid, la diputada del PSOE Carmen López acusó al hermano de la presidenta de "ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar".

"Ha habido 5.200 contratos de emergencia, que ustedes conocen perfectamente porque está en el portal de Transparencia y realizamos aquí un pleno monográfico para dar cuentas de todo, y tuvieron que volver a apelar a mi entorno personal porque estaban perdiendo el debate fallido del que tres meses más tarde nada se ha sabido". Así las cosas, aconsejó a García que, "si quiere hacer sus labores de portavoz con dignidad, lo que tiene que hacer es llevar a la comisión de contrataciones toda la información que tiene la Cámara de Cuentas".

"No me interesa quién es su marido o su padre"

Según Ayuso, "ahora mismo estamos contratando a más de 12.300 empresas". Y sólo en el 2021 la Comunidad tiene más de 330.000 contratos con 1.150 millones de euros contratados entre todas esas empresas" por lo que "si empezamos a tirar del hilo, créanme que hay amigos y familiares de toda la Comunidad de Madrid de una y otra manera relacionados con muchos de ustedes".

"Yo no sé quién es su marido, no sé quién es su padre, no me interesa porque yo no tengo que estar buscando tramas de nadie", le espetó para a continuación señalarle que es ella "la que tiene que demostrar por qué no es ni siquiera capaz de hacer una declaración de bienes correcta o por qué usted oculta sus incompatibilidades". Y concluyó señalando: "Yo le animo, ya que es tan valiente y tan legal, a que demuestre (con) una sola prueba que yo tengo que ver, o alguien de mi Gobierno, con un contrato de alguien que se supone que es de mi entorno, y si no creo que debería dimitir por falsa".

"Los delincuentes cometen los crímenes"

Sobre la polémica sobre sus palabras acerca de los abusos a menores y la Iglesia, Ayuso se reafirmó en sus palabras. "Las instituciones cometen errores y los delincuentes, religiosos o próximos a partidos o a la Corona o a las empresas, son los que cometen los crímenes", pero aclaró que "los abusos sexuales son crímenes y, por supuesto, que nadie puede blanquear algo semejante. Pero no hay nada más peligroso y pernicioso que las medias verdades, porque criticar y fiscalizar a la Iglesias claro que es libre y necesario, pero mentir sobre su labor por parte de quienes están cubriendo a ETA, no", dijo. "Y traer(lo) a este debate como un señuelo para tapar lo que está ocurriendo en España, que la están hundiendo desde el Gobierno, tampoco".

Y es que para Ayuso "no se trata de Franco, se trata de cuestionar la Transición y no se trata de cuestionar al rey don Juan Carlos sino la unión que representa la monarquía constitucional. Y no se está cuestionando la Iglesias sino a la Iglesias Católica, que es la más perseguida hoy en el mundo por las instituciones en España y fuera de las mismas. Y son señuelos, porque después de 25 años gobernando ustedes nunca les interesó ninguna víctima de absolutamente nada y es ahora cuando están sacando todo esto y los demás nos tenemos que callar con lo que está ocurriendo en este país".

Los abusos sexuales son un crimen. Y las medias verdades, perniciosas. Hoy la Transición, la unidad de los españoles y sus creencias se utilizan como señuelos para tapar a un gobierno que no puede ir a unas urnas si no es contra otros. pic.twitter.com/NsbW6Vjosj — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 10, 2022