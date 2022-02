La indignación y el enfado con Rocío Monasterio son ahora superlativos en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde que este lunes la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid registrara una enmienda a la totalidad a su proyecto estrella, la Ley de Defensa de la Autonomía Financiera.

El Ejecutivo regional lo aprobó hace ahora más de un mes sin que el partido de Santiago Abascal dijera nada al respecto. Es más, desde la Puerta del Sol señalan que Monasterio "era conocedora" desde el inicio de esta ley: "Primero, porque está en el programa de investidura de lsabel Díaz Ayuso, al que Monasterio dio su apoyo; segundo, porque ha tenido el texto antes de su aprobación en el Consejo de Gobierno". Y no sólo eso, revelan que, "desde su remisión a la Asamblea, se le ha insistido" en tener una reunión para ahondar sobre el texto de la ley. Reunión que "no se llegó a producir", confirman a LD fuentes consultadas.

"No se pueden dar más pasos para que conocieran el sentido de la norma", dijo después en rueda de prensa el portavoz Enrique Ossorio, quien desveló que recibió "muchas llamadas ayer por la tarde, no de políticos sino de madrileños que no entendían absolutamente nada de lo que estaba sucediendo".

Desde el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid recuerdan que Monasterio, con esta enmienda a la totalidad, "no sólo retira el apoyo" a Ayuso "sino también a los madrileños justo cuando el Gobierno de socialistas y comunistas se dispone a darnos un hachazo fiscal". Así las cosas, acusan a la portavoz de Vox de "permitir que Sánchez meta mano en los bolsillos de los madrileños".

Rocío Monasterio, por su parte, explicó ayer martes los motivos de su decisión a través de Twitter, donde llegó a comparar a la presidenta madrileña con Carles Puigdemont. "Si la señora Ayuso quiere bajar impuestos puede empezar por eliminar sucesiones de tíos y sobrinos. Para esto siempre tendrá nuestro apoyo. Para leyes al estilo Puigdemont que no cuente con nosotros". Se da la circunstancia de que entre quienes presentan más oposición a la Comunidad de Madrid y su política fiscal son los partidos independentistas catalanes, entre los que destaca ERC con Gabriel Rufián a la cabeza.

Si la Sra. Ayuso quiere bajar #impuestos puede empezar por eliminar sucesiones de tíos a sobrinos. Para esto siempre tendrá nuestro apoyo.

Para leyes al estilo Puigdemont que no cuenten con nosotros. https://t.co/xODNN7ukGM — Rocio Monasterio (@monasterioR) February 15, 2022

"Es contradictorio que Vox pida, por un lado, que bonifiquemos el Impuesto de Sucesiones entre tíos y sobrinos, lo que podemos hacer gracias a nuestra autonomía financiera, y por otro lado, se niegue a defender que esta ley exista", contestan molestos en la Puerta del Sol.

"De hecho, hace poco junto a Vox en la Asamblea hemos aprobado la mayor rebaja del IRPF que se había aprobado en la Comunidad. ¿Y cómo hemos hecho esta rebaja? Gracias a la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid. Si no tuviera autonomía financiera no podíamos haber aprobado esa ley", recordó Enrique Ossorio.

Desde Vox explicaron el lunes noche a Libertad Digital que la Ley de Autonomía Financiera no va a mejorar la vida de los madrileños y supone una "encendida y marcada defensa del modelo autonómico" y de los principios y criterios establecidos en el sistema de financiación impuesto por el Gobierno de Zapatero. La formación de Monasterio aseguró que esta iniciativa "entiende que la autonomía está por encima del principio de unidad al pretender que ninguna norma estatal pueda afectarla", lo que choca frontalmente con los principios defendidos por Vox.

Vistas sus explicaciones, en el Gobierno regional no creen que este movimiento de Monasterio responda a las negociaciones que se llevan a cabo en Castilla y León tras las elecciones del pasado domingo. "Los partidos debemos ser fieles a nuestros principios pero es que, en este caso, si no existiera la comunidad autónoma de Madrid, las normas educativas que se aplicarían serían las normas de Sánchez", puso como ejemplo Ossorio. "Y me imagino que Vox está contento de que las normas educativas que se aprueban aquí son las que decidimos los madrileños, algunas de ellas acordadas con ellos en la negociación presupuestaria", añadió.

"Yo me imagino que Vox, aunque no le guste el estado autonómico, preferirá que las normas impositivas de Madrid sean las que nos damos nosotros mismos", señaló el portavoz. "Hay que ser fieles a los principios, pero cuando hay algo tan evidente como esto quizá hay que hacer una pequeña excepción o pensar que estás equivocado en tus principios".

"No han entendido nada"

Desde el Ejecutivo de Ayuso replican que "la defensa de la autonomía fiscal y financiera no está reñida con la defensa de la unidad nacional. La unidad no se ve perjudicada ni disminuida por la defensa del modelo autonómico que los españoles decidimos darnos con la aprobación de la Constitución del 78. Propugnar que haya más España, y no menos, incluye que la Comunidad de Madrid pueda defender su capacidad para seguir tirando de toda España".

"Nos defendemos contra un socialismo fiscal obligatorio. Por eso hemos elaborado esta ley, que protege la autonomía fiscal recogida en la Constitución, que quiere contribuir a que toda España se siga beneficiando de la política de impuestos bajos de Madrid, que genera crecimiento económico y que nutre el Fondo de Solidaridad entre las comunidades autónomas", afirman.

Y es que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está seguro de que "Pedro Sánchez pretende imponer una subida de impuestos a los madrileños" aunque el departamento que dirige María Jesús Montero no haya dado a conocer aún el fondo de los detalles.

La Ley de Autonomía Financiera es una protección frente a la "armonización" fiscal", afirman. Así, "si Vox interpreta esta norma como una brecha entre CCAA o como una ley trampa, es que no ha entendido nada".

Vox sigue siendo "socio fiable"

Este movimiento de los de Santiago Abascal, si bien abre una brecha en las relaciones entre ambos, no supone un peligro de ruptura. "Desde las elecciones de mayo hemos aprobado un Presupuesto con Vox, hemos aprobado la Ley Maestra (de Educación), por tanto les seguimos considerando, como no puede ser de otra manera, socio fiable", afirmó este miércoles Ossorio.

"Hay esta incidencia de la enmienda a la totalidad, lógicamente no nos ha gustado pero cada partido sostiene lo que sostiene y luego tendrá los efectos que tenga en el momento de las elecciones, porque creo que ha sido un gravísimo error de Vox", auguró el portavoz. Pero "estamos satisfechos, incidentes aparte".