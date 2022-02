Ayuso exige dimisiones: "Nunca pude imaginar que Génova iba a actuar de un modo tan cruel"

"Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí". Así comenzaba Isabel Díaz Ayuso su insólita e importante comparecencia, en la que arremetió sin ningún tipo de cortapisas contra la dirección nacional del PP, encabezada por Pablo Casado.

A él acusó directamente de intentar destruirla y lo que es más grave, haciéndolo mediante ataques a su familia. "No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de gobierno, de corrupción. Y hacerlo sin pruebas metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con política. La familia es lo más importante que tenemos".

Es más, Isabel Díaz Ayuso afeó duramente las declaraciones que durante todo este viernes por la mañana están publicando algunos medios de comunicación "y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente". Y añadió: "Son lo peor que se puede esperar de los políticos. Además lo hacen desde el anonimato".

Para la jefa del Ejecutivo regional que la oposición le ataque es "lógico", pero que lo "haga dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato". Díaz Ayuso volvió a explicar por enésima vez sus intenciones a la hora concurrir al congreso que ha de elegir al nuevo presidente de la formación en Madrid. Yo sólo quiero que de manera democrática se dé la voz a los afiliados y se actúe conforme a la ley, pues desde hace un año se está incumpliendo la Ley Orgánica de Partidos Políticos en numerosos puntos".

Ayuso pasó a recordar cómo desde hace meses se ha venido publicando por distintos medios de comunicación que desde el PP se estaba preparando un dossier contra ella. Uno de los primeros en hacerlo fue el diario La Razón, información de que la que se hizo eco la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, quien en su cuenta de Twitter, afirmó: "Alguien trabaja contra el PP dentro del PP". Estas acusaciones, utilizadas por la oposición en la Asamblea, quedaron en nada "porque eran meras habladurías".

Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid señaló a los dirigentes del PP que si querían "aclarar algún contrato, tan solo tenían que pedirlo, ya que todos están en el portal de Transparencia Por tanto, el hecho de preparar un dossier no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente".

Díaz Ayuso se refirió entonces al famoso contrato de marras, firmado en abril de 2020, por el que PP habría comenzado la investigación cuyo objetivo no era otro que saber si su hermano, Tomás Ayuso, se había llevado una comisión por dicho contrato para comprar mascarillas, concedido por el Ejecutivo regional a un supuesto empresario amigo.

"La operación es de abril de 2020, pero yo me enteré por el presidente de mi partido, Pablo Casado, cuando en septiembre fui a su despacho para hablar de la situación del partido y del congreso. Para mi sorpresa me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dossier se lo habían filtrado desde La Moncloa", llegó a desvelar. Ayuso preguntó entonces a su hermano, "quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal. Que todo está regulado ante Hacienda y declarado". La presidenta madrileña subrayó que de esta operación se enteró "por Génova".

La presidenta madrileña también tuvo palabras para el alcalde de la capital, quien este mismo jueves por la mañana salió a dar explicaciones en tanto en cuanto la Empresa Municipal de Vivienda estaría implicada en esta operación contra ella.

Ayuso dijo creerse a José Luis Martínez-Almeida, pero dejó entrever el duro golpe que para ella supondría averiguar que también él miente. "Yo he actuado con absoluta lealtad con el alcalde y además me creo sus palabras, porque en este tiempo los dos no hemos hecho otra cosa que trabajar juntos desde las dos administraciones, desde la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Me cuesta creer que hayamos luchado tanto para meternos ahora en movimientos absurdos como éste, más propio de personas que no saben lo que es gestionar una administración y andan de pasillo en pasillo sin responsabilidad alguna", dijo en clara alusión una vez más a los dirigentes del PP.

Isabel Díaz Ayuso pasó entonces a relatar cómo habían sucedido los hechos:

"En las primeras semanas de diciembre del año pasado, corrió el rumor de que se había contratado, o intentado contratar, los servicios de un investigador privado, a quien yo no conozco y nunca he hablado con él. Cuando supe de ese rumor, hice lo que leal y moralmente tenía que hacer: hablé con el alcalde para informarle. Me dijo que no sabía nada y que lo investigaría. Por tanto, hace cerca de dos meses empecé a conocer el rumor del intento de contratar a un investigador contra mi familia y contra mí desde la Empresa Municipal de la Vivienda".

Y a pesar de todo ello – "y de las continuas filtraciones de la dirección nacional del PP contra mi honorabilidad, algo que saben prácticamente todos los periodistas de este país pues se lo han ido contando uno a uno durante este tiempo"- , recordó Ayuso, "siempre he sido leal a mi casa, al Partido Popular, a la dirección nacional del Partido Popular y, desde luego, a las relaciones institucionales entre la Comunidad y el Ayuntamiento".

¿Y por qué Isabel Díaz Ayuso ha estado callada todos estos meses cuando ya era conocedora de esta situación? "El que dirigentes del Partido Popular hayan actuado así es un hecho gravísimo, que no he querido denunciar porque por encima de todo me importan Madrid y España, porque la situación nacional es gravísima y porque el Gobierno de la Nación está destrozando este país y no debemos despistarnos. Nadie entiende que estemos a estos asuntos y no en unirnos para conseguir el cambio de rumbo que necesitan los españoles", explicó.

