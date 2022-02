PP

La sucesión de acontecimientos de las últimas horas ha provocado la indignación de muchos ciudadanos, hartos de los palos en las ruedas que Génova está poniendo a Isabel Díaz Ayuso desde hace tiempo. Por ese motivo, se ha convocado una manifestación para este próximo domingo, 20 de febrero, a las 12 de la mañana, frente a la sede del PP para exigir la dimisión de Pablo Casado y Teodoro García Egea y para apoyar a la presidenta madrileña.

Las informaciones que afirmaban que un detective avisó a la presidenta madrileña de que una empresa municipal pidió espiar a su familia han desatado el enfado máximo de muchos seguidores de Ayuso. Por ese motivo, la convocatoria ha surgido de forma espontánea y se ha difundido rápidamente por las redes sociales y Whatsapp con las etiquetas: #YoConAyuso #AyusoPresidenta.

Las acusaciones de espionaje, las explicaciones posteriores (únicamente en calidad de alcalde y no como portavoz) de José Luis Martínez Almeida y las amenazas posteriores de García Egea con abrir expediente informativo y emprender acciones legales contra Ayuso han sido la gota que colma el vaso para aquellos que apoyan a la presidenta. Incluso algún espontáneo ya se ha acercado a Génova 13 para mostrar su apoyo a Ayuso para arremeter contra los populares: "No sabéis votar. No sabéis espiar. ¿Y nos queréis gobernar?".

Los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty; Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, y Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, han mostrado su apoyo este jueves a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a través de las redes sociales.

Lasquetty ha puesto como 'foto de portada' de su perfil de Facebook una imagen de la presidenta, minutos después de la comparecencia de la jefa del Ejecutivo madrileño sobre el presunto espionaje sufrido desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de la capital.

Ossorio ha trasladado su apoyo a la presidenta frente a los que "con crueldad han intentado eliminarla de la política". El consejero ha valorado que "la envidia les ha llevado a cometer la mayor indignidad" y ha asegurado que la familia del PP "es noble y tiene principios" por lo que "no puede aceptar lo sucedido", junto al hashtag #YoConAyuso.

También se ha expresado en este sentido la consejera de Cultura, quien ha enviado a la líder madrileña todo su "afecto, apoyo y confianza".

