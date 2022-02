La izquierda, a degüello contra la "mafia siciliana que gobierna Madrid" y Ayuso reta a demostrarlo

Como era previsible todos los partidos a la izquierda del arco parlamentario utilizaron el escándalo desatado este miércoles por la noche, sobre el supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid por parte de la dirección nacional del PP, para atacar y tratar de debilitar a Isabel Díaz Ayuso, en la sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La portavoz de Unidas-Podemos, Carolina Alonso, cuya pregunta versaba sobre la reforma laboral, se acogió al turno de réplica para arremeter contra Ayuso por haber puesto fin a su tregua con Génova en lo relativo al congreso del PP de Madrid. "Ni veinticuatro horas ha tardado usted en desempolvar los tambores de guerra contra su jefe, y es comprensible que en Génova 13 alguno se esté arrepintiendo ahora mismo de haber adelantado las elecciones en Castilla y León y de haberle encomendado a Carromero que la investigue a usted", afirmó.

"Supongo que pensará que es el mejor momento para salir con la navaja entre los dientes y ajustarle las cuentas al señor Casado", le dijo Alonso, quien añadió que desde Podemos no van a "permitir que utilice a la Comunidad de Madrid para su campo de batalla, para sus guerras internas, para sus episodios de espionaje y para regar de dinero público con contratos a familiares y amigos, porque los madrileños ya tienen suficientes problemas. Nos merecemos un Madrid que no parezca que lo gobierna la mafia siciliana".

"¿Esta es la libertad que nos proponía?"

"Señora Ayuso, qué pena- dijo después el portavoz del PSOE, Juan Lobato-, con lo importante que es gobernar Madrid y otra vez jugando a las guerras internas, a los espías, a los chantajes". Lobato exigió a la presidenta madrileña que comparezca en la Asamblea; que se ponga en marcha la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia y que se dé traslado a la Fiscalía de toda la información relevante. "¿Esta es la libertad que nos proponía, señora Ayuso? La libertad para chantajear, para amenazar, esta libertad siciliana. Tamayazo, cremas, aviones... ¡Ya está bien, hombre, Madrid merece mucho más!", exclamó entre aplausos de los suyos.

Esta vez Ayuso sí hizo referencia a esta cuestión y en su turno de réplica reprochó al portavoz socialista que hubiera utilizado parte de su pregunta para "desprestigiarla" sin tener pruebas y le retó a que lleve "una sola que demuestre" que tiene algo que ver con el tema del que se está hablando o con cualquier irregularidad en los contratos de la Comunidad de Madrid. "Demuéstrelo, sea valiente y haga su trabajo", replicó entre una ovación de su bancada.

"Olor a podrido" en el PP

Pero fue el rifirrafe con la portavoz de Más Madrid el más tenso de entre todos los que se produjeron con los grupos de la oposición. Para Mónica García, las supuestas irregularidades de la Puerta del Sol con el hermano de la jefa del Ejecutivo regional, Tomás Ayuso, son un asunto recurrente cada vez que interpela a la presidenta en las sesiones de control. La última vez ocurrió tan sólo hace una semana en donde García apuntó también al exnovio de Isabel Díaz Ayuso.

"Nuevamente han vuelto a saltar las costuras de la decencia política por culpa del PP. Yo le iba a preguntar por la juventud pero le cedo el tiempo para que usted dé todas las explicaciones que necesitan los madrileños sobre las contrataciones irregulares que ha hecho a empresas relacionadas con su hermano", comenzó diciendo la líder de la oposición, a lo que Ayuso contestó que "como no hay ninguna contratación irregular por mi parte y no he hecho absolutamente nada y no he adjudicado nada a nadie de mi entorno, doy por respondida su primera pregunta".

Esta respuesta de Ayuso le pareció "altiva" y "faltona" a Mónica García, para quien "ni con todas las mascarillas adjudicadas al amigo de su hermano, hoy se puede tapar el olor a podrido de su partido".

"Como ya ocurrió el 11M"

La portavoz de Más Madrid hizo su particular relato de los hechos en donde consiguió mencionar en todo este asunto al 11M. "Estamos hablando de abril del año 2020, en un momento en el que había 500 españoles falleciendo al día, en un momento en que los protocolos de la vergüenza firmados por usted dejaban a nuestros mayores morir solos en las residencias, ¿y usted a qué se estaba dedicando? Se estaba dedicando a lo que solo se sabe dedicar el PP en los momentos de crisis como ya ocurrió en el 11M, a sus propios chanchullos".

Mónica García, como ya hicieran los portavoces de Unidas-Podemos y PSOE, vinculó al PP con la mafia. "Los madrileños necesitas una tregua cada X años. No me refiero a los navajazos que se están dando entre la mafia I y la mafia II de su partido, me refiero a que dejen de utilizar a los madrileños como ese muñeco de vudú sobre el que ustedes vuelcan su podredumbre, sus indecencias y sus mafias".

"Como no pueden conmigo, van contra mi familia"

"En mitad de una pandemia, yo me dejé la vida por intentar gestionar esta Comunidad para que pudiera salir adelante, cosa que, a pesar de muchos, de esos impedimentos, se ha conseguido y hoy la sociedad madrileña, de izquierda a derecha, está orgullosa y cada vez más fuerte sorteando una crisis que no solo ha sido sanitaria sino también económica", replicó orgullosa la presidenta.

Para Ayuso lo que sucede es que "unos y otros, como no han podido ir contra mí, no han podido acabar conmigo por más que lo intenten y me están haciendo pagar tener ahora 65 escaños, ya que no lo pueden conseguir atentando contra mí, van contra lo más importante que tiene una persona, que es su familia", afirmó despertando el aplauso de los suyos.

Así, la jefa del Ejecutivo regional volvió a negar que haya nada irregular en su gobierno. "Jamás un solo madrileño va a ver que un solo minuto desde que estoy al frente de la Comunidad de Madrid se ha dedicado ni para beneficiarme a mí ni para beneficiar absolutamente a nadie de mi entorno. Y si no lo tuviera tan claro y si no supiera que estoy haciendo las cosas con cabeza, corazón y honradez, no lo diría con tanta claridad porque sería fácil de demostrar. (…) No lo van a encontrar, señorías, y entiendo que esto luego les hará llevarme a comisiones de investigación, a paseíllos… Pueden mirar todo lo que quieran. Los madrileños pueden estar tranquilos porque este gobierno no ha dejado de gestionar por Madrid a pesar de las dificultades que ustedes están poniendo".

El portavoz del grupo parlamentario del PP, por su parte, sacó la cara por la presidenta madrileña. "Un gobierno tiene que centrarse en los problemas reales, buscar soluciones y estorbar lo menos posible. Un Gobierno debe tener proyecto, rumbo, ideas, sobre la base de unos principios sólidos, reconocibles y con los que se identifique su región. Y un Gobierno debe ser honesto, transparente y ejemplar: eso representa el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la presidenta Isabel Díaz Ayuso", afirmó Alfonso Serrano.