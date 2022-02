El gobierno de Almeida se tambalea: Villacís desconocía el escándalo y exige explicaciones ya

El gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid se tambalea. Los de Begoña Villacís desconocían absolutamente que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, hubiera ordenado iniciar una investigación que determinase si la Empresa Municipal de la Vivienda estaba implicada en el espionaje que habría ordenado realizar la dirección del PP contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Y, según explicó este jueves el alcalde, él tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo a mediados de diciembre.

A las 22.00 de la noche la vicealcaldesa se enteraba por la prensa del escándalo que salpicaba al Ayuntamiento. Poco después recibió la llamada de Almeida explicándole los hechos de los que ha dado cuenta públicamente este jueves desde el Palacio de Cibeles.

"No podemos aprobar que nos hayamos enterado en el mismo momento en el que se han enterado todos los madrileños, estas investigaciones se vienen produciendo desde hace 2 meses y nosotros éramos ajenos a ellas", afirmó Villacís, quien ha trasladado su indignación a la Junta de Gobierno celebrada este mismo jueves. Una reunión donde se han vivido momentos de "tensión", según ha podido saber Libertad Digital.

Allí, los consejeros centristas, con Villacís a la cabeza, han pedido a los populares que se sumen a la comisión de investigación que la oposición ya anunciado. Será en el Pleno de la próxima semana donde se solicite su creación, que contará con el visto bueno también del PP y por supuesto de Cs, aseguran dichas fuentes.

La vicealcaldesa recordó que en la Empresa Municipal de Vivienda "hay consejeros de Ciudadanos". De hecho su vicepresidente, Mariano Fuentes, es del partido naranja. Así las cosas, Fuentes ha solicitado ya "la convocatoria urgente e inmediata del consejo de administración" de la EMV para este viernes a las 9 de la mañana.

También desde Ciudadanos han solicitado "toda la documentación" que exista que "garantice que no se ha utilizado dinero público de todos los madrileños para el uso de fines partidistas", avanzó Villacís, quien ha pedido directamente lealtad a Almeida. "Para que haya confianza tiene que haber transparencia", tiene que haber "lealtad".

"Afecta" a la estabilidad del gobierno

"Es vergonzoso lo que estamos viendo, lo que realmente me avergüenza y preocupa no es la guerra entre Génova y Ayuso, me preocupa que se esté manchando el honor y a las instituciones de un Ayuntamiento del que Ciudadanos sí es responsable", afirmó la vicealcaldesa.

"Al PP quiero decirle que aquí no gobierna solo y que por favor mantenga al Ayuntamiento de Madrid al margen de sus luchas partidistas. Esto no es una pieza de ajedrez, esto es algo mucho más serio, esto es un buen gobierno que estaba trabajando con lealtad y con confianza y no vamos a permitir que las luchas fratricidas nos machen a nosotros", añadió.

En Ciudadanos no dejan de mostrar su preocupación también porque creen que pueden salir "más cosas" en los próximos días, con alguna que otra empresa municipal más implicada. ¿Afecta esto a la estabilidad de la coalición?", le preguntaron a Begoña Villacís. "No me ayuda a confiar. Esto se ha hecho muy mal. Génova y el PP tienen que poner un límite. Nunca me he metido en los cubos de mierda que se echan entre ellos, contestó. "Claro que afecta", añaden las fuentes consultadas, que no obstante, descartan por el momento una moción de censura. "No estamos en esa pantalla".