Crece la indignación entre los de Begoña Villacís desde que la vicealcaldesa se enterase por la prensa del escándalo del espionaje contra Isabel Díaz Ayuso que ha hecho implosionar al PP y en donde habría podido jugar un papel importante la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV).

Cuando salta la noticia, y tras hablar la vicealcaldesa con el alcalde de Madrid, se producen varios movimientos, entre ellos una solicitud con carácter urgente de la convocatoria para este viernes a las 9 de la mañana del consejo de administración de la EMV por parte de su vicepresidente, Mariano Fuentes, que pertenece a Ciudadanos.

Y es que según las informaciones publicadas, los fontaneros de Génova -entre los que destacaría Ángel Carromero, que dimitió ayer mismo- habrían decidido contratar al Grupo Mira, una agencia de detectives, a través de la EMV para llevar a cabo el encargo contra la presidenta madrileña. Cuando todo este asunto llegó a oídos de Isabel Díaz Ayuso, ésta habló con José Luis Martínez Almeida quien, según aseguró ayer, ordenó en aquel momento una investigación interna a espaldas de su socio de gobierno. Una vez hechas todas estas averiguaciones, "concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y que, por tanto, no se ha producido ningún pago con dinero publico del Ayuntamiento", aseguró el alcalde.

"Más dudas que certezas"

Sin embargo, las explicaciones que el presidente de la EMV, Álvaro González, dio este mismo viernes en el consejo de administración no han convencido nada a Ciudadanos. González les relató que tras ponerse Almeida en contacto con él, llama al detective. "El resultado de la conversación ya lo hemos visto todos en los audios". Más tarde se produce "una segunda conversación, tal y como nos ha trasladado el presidente del consejo de administración, en la que, aparentemente, porque no conocemos nada, el detective acaba diciendo que no ha sido contratado por la EMV".

"Básicamente salimos con más dudas que con certezas de este consejo de administración, afirmó a la prensa su vicepresidente. Y es que, según Mariano Fuentes, el presidente de la EMV les ha "desmentido las palabras del alcalde sobre que se hubiera producido algún proceso de investigación interno. Esto es extremadamente grave, esto se tiene que depurar", añadió. "Quizá el relato no lo han construido de la forma correcta para que las dos personas con máxima responsabilidad en este asunto dijeran lo mismo".

"Pero yo no estoy aquí para hablar de rumores, para hablar de relato, ni para hablar de luchas internas. Yo estoy aquí para esclarecer la verdad. Y si ha habido alguna contratación o ha habido algún caso ilícito vamos a ir hasta el final con ello", avanzó Fuentes.

Así las cosas, desde Ciudadanos han solicitado al secretario del consejo de administración "un informe jurídico en el que se analice si - tanto por parte del presidente de esta empresa, como por parte del consejero delegado - se ha podido ejercer alguna dejación de funciones conforme a la ley de sociedades anónimas, que les implica de otra manera distinta a como les implica por ser concejal del Ayuntamiento de Madrid".

"Hemos pedido tanto una auditoría interna como una auditoría externa de todo lo ocurrido en esta empresa y, sobre todo, todos los documentos contables y todos los documentos fiscales que han podido generarse en esta empresa los dos últimos años para verificar lo que realmente ha ocurrido". Y es que Fuentes, quiso hacer una distinción clara: "Una cosa es si se ha podido contratar a una empresa y otra cosa es la mala gestión o la incorrecta gestión que los representantes de esta empresa han podido realizar con respecto al consejo de administración, que al fin y al cabo es el máximo órgano de decisión de esta empresa".

No descartan pedir su dimisión

Una vez analizada toda la documentación, desde Ciudadanos tomarán una decisión, en donde no se descarta pedir la dimisión del presidenta de la empresa municipal. "Entiendo que en un caso tan grave y con tantas responsabilidades, no solo desde el punto de vista político sino también desde el punto de vista de responsabilidades patrimoniales por ser consejeros de una sociedad anónima, tenemos que analizar toda la documentación y en base a eso no apoyaremos una dimisión, seremos nosotros los que exigiremos la dimisión. Si se encontraran indicios por parte de los servicios jurídicos llegaríamos donde tenemos que llegar".

Moción de censura a Almeida

Así las cosas, las aguas están más que revueltas en la coalición de gobierno, oportunidad ésta que no desperdicia la oposición para tratar de presionar a a Begoña Villacís para que presente una moción de censura. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, recordó que las fuerzas de la oposición no son suficientes para cambiar la mayoría de Cibeles, algo que no ocurrirá "si no se mueve algo en una de las partes que ahora conforman el Gobierno", en alusión a Cs.

Pero Villacís no ha cambiado su postura con respecto ayer sobre esta cuestión. "No estamos en una moción de censura" en estos momentos. Y es que ya este jueves, fuentes consultadas por Libertad Digital avanzaron que pueden "salir más" cosas las próximos días. Entonces, Ciudadanos decidirá.

"Tenemos que ser mucho más serios con eso. No está sobre la mesa una moción de censura. Si Mañueco estuviera en mi situación, ya lo habría hecho, estaría salivando. Esta es la demostración de que no todos los partidos son iguales", dijo a los medios la vicealcaldesa, quien no obstante confirmó que llegarán "hasta el final. Se va a cesar a quien se tenga que cesar".