Ayuso enviará a la Fiscalía la documentación, exige responsabilidades a Génova y se descarta como sustituta de Casado

La presidenta de la Comunidad de Madrid acudía este lunes a inaugurar una biblioteca en el municipio de Boadilla del Monte. Allí no eludió la guerra que libra con la dirección nacional del partido, que ordenó espiarla para encontrar pruebas que la relacionasen con un presunto trato de favor a su hermano, Tomás Díaz Ayuso.

"Como denuncié la semana pasada, estoy sufriendo un cruel ataque político donde se me ha negado la presunción de inocencia y donde han pretendido implicarme en corrupciones y malas prácticas", comenzó señalando Isabel Díaz Ayuso.

Colaboración con la Fiscalía

La jefa del Ejecutivo madrileño anunció que este mismo lunes, "sin esperar a que nos lo soliciten", van a enviar a la Fiscalía - que recibió una denuncia de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos- toda la documentación relativa al contrato firmado con la empresa Priviet Sportive. "Ahora he de defenderme en la Fiscalía, donde me han arrastrado maliciosamente. No pasa nada. Vamos a por ello".

Un contrato, recordó Ayuso, que ya fue "fiscalizado por la Cámara de Cuentas, por la Intervención de la Comunidad de Madrid y que es perfectamente legal", y del que ella tuvo conocimiento "un año y medio más tarde". Es más, la presidenta madrileña aseguró que "nadie de mi Consejo de Gobierno, nadie intervino en la adjudicación del mismo".

Así las cosas, y una vez enviada toda la documentación a la Fiscalía, "vamos a estar a su entera disposición por si fuera necesario algo más".

"La situación del PP es insostenible"

Isabel Díaz Ayuso, que ya exigió que "se depuren responsabilidades tanto en el partido nacional como en el partido regional" durante su demoledora comparecencia del jueves pasado, volvió este lunes a incidir en ello. "Si tiene que haber dimisiones en el PP, se tendrá que ver en estos días, pero desde luego lo que no puede pasarse por alto ni quedar gratis es haber causado este perjuicio a la Comunidad de Madrid, haberme robado mi presunción de inocencia después de 18 años militando en la casa y tener el trato que se le está ofreciendo a mi familia, que se la persigue con cámaras hasta en el pueblo".

"Se está contando en los medios de comunicación medias verdades de una familia que durante más de 30 años se dedicó al mismo sector. Han llegado incluso a vincular a mi madre en facturas y en contratos cuando es una mujer viuda y jubilada hace más de 15 años. Esto no puede pasarse por alto, esto es gravísimo", dijo muy dolida.

Así, Ayuso cree que "la situación del PP actual es insostenible", y señaló que el partido tendrá ahora que "decidir cuál es el siguiente escenario; tendrán que hablar todos los barones territoriales, los presidentes de los partidos regionales; tendrá que decidir el partido qué quiere hacer". Y avisó de que "cada día que pasa vamos a peor, nos vamos desintegrando y, por tanto, aquí hace falta un giro absoluto por el bien de España", afirmó.

Para la presidenta madrileña "ahora se abre un escenario incierto que se va a tener que dirimir estos días y espero que esto se haga pronto porque la situación es muy grave y porque nos estamos desangrando, porque cada día que pasa nos hundimos en las encuestas y, sobre todo, porque al margen de lo que le está ocurriendo a mi familia, se le está haciendo un grave daño a la Comunidad de Madrid y esto es imperdonable".

Se descarta como sustituta de Casado

Eso sí, Ayuso dejó claro que su intención no es dar el salto a la política nacional ni optar a sustituir a Pablo Casado. "He dicho en numerosas ocasiones que mi sitio es Madrid, que tengo un compromiso con los madrileños que me han votado hace menos de un año, madrileños de izquierda a derecha, muchos que votaban por primera vez, ciudadanos que nunca habían votado al Partido Popular y que me dieron su confianza. Yo no puedo un año más tarde, ni siquiera sin haber cumplido un año, abandonar ese compromiso".

Y es que la "Comunidad de Madrid transciende del Partido Popular, la Comunidad de Madrid está por encima de cualquier partido y no hay, como se ha dicho, ni ha habido una guerra Ayuso-Casado porque yo nunca he pretendido sustituirle, yo nunca he pretendido ni quiero estar en su lugar porque mi sitio es Madrid y lo he dicho siempre".

Sobre el congreso extraordinario del PP, Ayuso dijo que "se tendrá que decidir estos días", pero reiteró una vez más que su "sitio es Madrid". Así, quien "ha intentado ver una guerra una guerra de intereses Ayuso-Casado" se equivoca "por completo".

Agradecida por las "muestras de cariño"

La presidenta madrileña quiso también mostrar su agradecimiento por todas las muestras de cariño recibidas estos días, que alcanzaron su culmen en la concentración multitudinaria de este domingo a las puertas de Génova 13.

"Agradezco los múltiples gestos de cariño recibidos en estos días y reitero que mi compromiso está y seguirá en Madrid. Los madrileños, de izquierda a derecha, incluso gente que nunca había votado antes, me dieron su confianza hace menos de un año, el 4 de mayo. Por todos ellos, la vida en la Comunidad de Madrid va a seguir con normalidad", afirmó.

A todos ellos, les dijo la presidenta madrileña que "no se trata de darme su confianza por cariño. Se trata de comprobar que lo que estoy diciendo es cierto y, por tanto, ganarme su confianza". Si no creyera que su gobierno ha tenido "una conducta completamente ejemplar" no lo defendería con tanta contundencia. Lleva dos años en el cargo, "habría emails, habría conversaciones"..., pero "no van a encontrar ni un solo ejemplo que demuestre lo contrario". Así, "lo primero" que quiere Ayuso que vean los madrileños es que "la Comunidad de Madrid, su gobierno, no va a dejar un solo momento de atender a sus responsabilidades y les prometo que haré todo lo que esté en nuestra mano para que el ritmo (de trabajo) no decaiga".

La presidenta madrileña lamentó que "esta situación no es nueva: ya han intentado dañar mi imagen ante distintas instancias en decenas de ocasiones, sin éxito por cierto" y advirtió de que "si seguimos recurriendo a este tipo de prácticas, nadie con prestigio va a querer venir a trabajar a la política porque se destrozan familias sin pruebas y solamente con el mismo fin". Tampoco las empresas "van a querer colaborar con las instituciones si su anonimato se pone en tela de juicio y se daña su reputación sin piedad. Esto nos va a perjudicar a todos, pero especialmente a los ciudadanos".