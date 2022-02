Carromero, cuyo cese no es efectivo, podría "agarrarse a un resquicio legal" para no dar explicaciones

Ángel Carromero en una imagen de archivo. | EFE

El Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid – formado por los concejales carmenistas- solicitó para este lunes la convocatoria urgente de la comisión extraordinaria de Portavocía y Seguridad, donde compareciera Ángel Carromero, quien presentó su dimisión el pasado jueves tras hacerse público el caso de espionaje contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Más Madrid, en cuyas manos está la presidencia de dicha comisión, aprobó esta solicitud, pero finalmente no llegó a celebrarse porque "no se han respetado los plazos legales". Según expuso el portavoz del PP en este órgano, José Fernández, el reglamento del Pleno dispone que "las comparecencias deben celebrarse seis días hábiles posteriores a la solicitud de la misma y ese día es el 28 de febrero".

"La comisión de hoy, por tanto, sería ilegal y no cumpliría con el reglamento", apuntó Fernández. Sin embargo, desde Más Madrid recordaron que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, compareció con menos de seis días a petición del principal grupo de la oposición por el asunto Filomena. Entonces "fueron cuatro días", señalaron desde esta formación. Otro ejemplo que ponen es el de las últimas comisiones de presupuestos.

Ahora la gran pregunta es si Ángel Carromero conseguirá esquivar su comparecencia para dar explicaciones sobre este espionaje en donde, según las informaciones publicadas, habría jugado un papel clave, utilizando a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y puede que alguna otra empresa municipal más.

El PP parece que está dispuesto a evitarlo pues fuentes municipales indicaban ayer domingo a Europa Press que, según el artículo 129 del Reglamento Orgánico del Pleno, están obligados a comparecer en las comisiones los órganos directivos. "Carromero presentó su renuncia, con efectos inmediatos, al cargo de director general en la Coordinación General de la Alcaldía el pasado jueves 17 de febrero", señalaban, obviando que el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid asegura, en su artículo 49.1, que los coordinadores generales, secretarios generales técnicos, y directores generales serán nombrados y cesados por la Junta de Gobierno.

"Tiene que ser aprobado por la Junta"

Esto es lo que dicen también sus socios de gobierno. "Tiene que ser aprobado por la Junta de Gobierno, por la totalidad de la Junta de Gobierno, no del alcalde", afirmó tajante este lunes la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien aseguró que en dicha Junta, que se celebra los jueves, va a solicitar "su cese, pero quiero que se explique el por qué de ese cese: nadie cesa si no hay nada detrás".

Así, de haberse celebrado hoy esta comisión, Carromero se habría visto obligado a comparecer puesto que su cese no ha sido firmado por la Junta de Gobierno. Pero no ha habido comisión. Y cuando "se celebre esta comisión no sabemos en qué situación va a estar", añadió Villacís, quien espera que Carromero no se "agarre a un resquicio legal para no comparecer, para no limpiar la imagen del Ayuntamiento y del alcalde", José Luis Martínez Almeida, puesto que era un alto cargo suyo. "No me parece inteligente", añadió la vicealcaldesa.

"Una cosa es la obligación legal y otra la ética. El PP tiene que ser el máximo interesado en que dé explicaciones de por qué ha dimitido, qué papel ha jugado como representante del Ayuntamiento", dijo Villacís, quien reiteró que, "con independencia de la obligación legal, el PP tendría que estar pidiéndole que comparezca para rendir cuentas, para limpiar la imagen, si es que puede, del Ayuntamiento, para dar explicaciones de si se han utilizado recursos públicos".

Aún no han recibido la documentación

La confianza de Ciudadanos en su socio de gobierno está muy tocada después de que la vicealcaldesa se enterase por la prensa del escándalo acerca del espionaje a Ayuso. Y las últimas noticias al respecto no ayudan a restaurarla. El pasado viernes, el vicepresidente de la EMV salió con "más dudas que certezas" del consejo de administración, celebrado con carácter de urgencia y a petición de Cs. Y es que, según Mariano Fuentes, el presidente de la EMV, Álvaro González, les desmintió "las palabras del alcalde sobre que se hubiera producido algún proceso de investigación interno. Esto es extremadamente grave, esto se tiene que depurar".

Villacís lo resume así este lunes: "El alcalde nos informó de que se llevaba investigando durante dos meses, pero luego llega el presidente de la EMV y nos dice que tal investigación no se ha producido". Es más, desde el partido naranja solicitaron también en ese consejo de administración toda la documentación "y aún no nos ha llegado", dijo.

La vicealcaldesa, no obstante, volvió a rechazar una moción de censura en estos momentos, pero está "decepcionada". "Yo quiero que volvamos a recuperar la confianza pero para eso necesitamos verdad, transparencia", que se sepa "quién investigo", durante "cuánto tiempo, si salieron documentos para personas que no tenían competencias para requerirlos"...

Así las cosas, y como ya avanzaran el mismo jueves de la semana pasada, Ciudadanos va a apoyar una comisión de investigación -"con luz y taquígrafos"- en el Consistorio que, aunque el PP se oponga, saldrá adelante con los votos de Ciudadanos, avisó la vicealcaldesa.