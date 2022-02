La vicealcaldesa de Madrid visita esRadio en el momento en el que la coalición de gobierno con José Luis Martínez-Almeida está más tensionada que nunca debido a las denuncias de espionaje instigado por la cúpula del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cargo de una oficina pública del Ayuntamiento de Madrid.

Begoña Villacís ha pedido estos días que el alcalde de la capital de España explique la presunta implicación de miembros del Ayuntamiento en esta trama de espionaje por el que ya ha habido una dimisión dentro del consistorio: Ángel Carromero, mano derecha de José Luis Martínez-Almeida. El propio alcalde ha terminado dimitiendo de su cargo como portavoz nacional del PP.

En el programa Es la Mañana de Federico la vicealcaldesa de Madrid ha asegurado con respecto al espionaje y las malas artes de la dirección del PP con Isabel Díaz Ayuso que "si el PP hace eso con los suyos, qué no hará con sus socios".

Ha reiterado que en su "situación" la mayoría de los políticos hubieran aceptado liderar una moción de censura para llegar a la alcaldía. "En el Ayuntamiento de Madrid yo podría ser alcaldesa y no soy alcaldesa", ha dicho Villacís.

También ha dicho que tiene "claro" que "si hubiese un gobierno monocolor a día de hoy no se estaría investigando si se ha espiado a Isabel Díaz Ayuso desde el Ayuntamiento". Ha recordado que el espionaje se ha hecho "a espaldas nuestras" y que Ciudadanos no ha tenido nada que ver en la trama.

Sobre la trama que se está investigando en el Ayuntamiento ha señalado que "es intolerable" y que "no tiene ni idea" del papel que tiene Ángel Carromero en la misma. Ha asegurado que "es mentira" que ella pidiera la cabeza del que fue mano derecha del alcalde Martínez-Almeida y que "nunca" ha amenazado "con una moción de censura".

Villacís, que ha reconocido que le hubiese gustado "ser alcaldesa" para implantar las políticas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid, ha indicado que tiene "pruebas recientes de la vileza del PP". Especialmente con Ciudadanos. Ha recordado las "mentiras" de Alfonso Fernández Mañueco para adelantar las elecciones el Castilla y León. En este caso, ha indicado la vicealcaldesa, que "el PP dio pruebas de un bajísimo nivel". Por ese motivo, espera que ahora, con un nuevo liderazgo, "el PP cambie".

La vicealcaldesa ha insistido en que "la gobernabilidad en Madrid siempre ha estado garantizada" y que estos días "he intentado aislar la institución del ayuntamiento de todo eso que está ocurriendo". Eso sí, ha lanzado un mensaje al PP, "esto no es una barra libre, vamos a investigarlo todo caiga quien caiga, hemos pedido toda la documentación y la vamos a estudiar nosotros mismos sin recurrir a detectives o espías".

En cuanto al caso del espionaje de Ayuso ha sido contundente, "sinceramente me parece asqueroso que la familia de un político tenga que sufrir" las consecuencias de que su familiar se haya metido en política. De hecho, ha recordado cómo "a mí también me ha tocado pasar por eso de la manera más injusta" y ha dejado bien claro que "en este ayuntamiento no se va a poner ni un solo medio para que se haga ese tipo de atrocidades".

Los "trapicheos" en el Tribunal de Cuentas

Begoña Villacís ha recordado que su partido ha denunciado en muchas ocasiones la opacidad de distintas operaciones vinculada al Gobierno de Pedro Sánchez como, por ejemplo, "el escándalo Plus Ultra". La también miembro de la Ejecutiva de Cs ha señalado que eso "lo sacó Ciudadanos".

En este sentido ha anunciado que "Ciudadanos preguntará a Sánchez si entregó al PP información sobre Ayuso a cambio del Tribunal de Cuentas" y "qué hay detrás de los trapicheos" en torno a esta negociación. Villacís ha señalado que ella "nunca hubiera pensado que iban a sacrificar a Margarita Mariscal de Gante"

Relación con Vox

La vicealcaldesa se ha pronunciado sobre la relación con Vox de los que ha dicho que "en algunas cosas estoy muy de acuerdo con ellos, en otras no". Al partido de Abascal le ha pedido que "sea un socio fiable que aporte certidumbre y seguridad". Lo dice por la negativa de Vox a apoyar los presupuestos del ayuntamiento o algunas ordenanzas como la de terrazas.

Por ello ha asegurado que Vox "lo que no puede hacer es pretender que la gobernabilidad dependa de ellos pero boicoteen los gobiernos como han hecho con Moreno Bonilla o a nosotros". Asimismo ha señalado que "Vox ha sido el único partido que ha votado en contra de una comisión de investigación para investigar lo ocurrido con Díaz Ayuso, yo que estoy en el gobierno quiero llegar hasta el final y no soy oposición como ellos".

Madrid Central

Todo lo contundente que ha sido en el caso del espionaje a Díaz Ayuso no lo ha sido en la cuestión de Madrid Central, una medida de Carmena que Almeida prometió en la campaña electoral que eliminaría. Según Villacís, "la ley de cambio climático nos obliga y gran parte de los fondos europeos depende de eso", ha esgrimido como motivos para mantener Madrid Central.

Tampoco se ha posicionado claramente respecto a la ley de violencia de género, "toda ley está para revisarse y ésta tiene cosas buenas desde el punto de vista práctico aunque sé que se malinterpretada y se usa mal en ocasiones",