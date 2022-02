El espionaje a Ayuso persigue a Almeida: "¿Qué habría pasado si el detective hubiera aceptado el encargo?"

Pleno monográfico y extraordinario en el Palacio de Cibeles sobre el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo pidió Más Madrid sin que sobre la mesa hubiera ninguna novedad al respecto.

Pero la oposición aprovechó la ocasión para lanzar varias preguntas al alcalde José Luis Martínez Almeida, que aún hoy siguen sin respuesta: ¿por qué dimitió (Ángel) Carromero?; ¿se contactó con más empresas de detectives?; si todo esto no es cierto, ¿por qué se ha producido la crisis en el PP?; ¿se inventó Ayuso que estaba siendo espiada?; ¿habló el alcalde con el exministro Rafael Catalá, que fue quien habría alertado a la presidenta madrileña que estaba siendo espiada?

De todas ellas, el alcalde de Madrid dio respuesta únicamente a la última: "No, no he tenido ningún contacto con el señor Catalá", afirmó. Y sobre el motivo del cese de Carromero habló Almeida en el pasado pleno, aunque su respuesta no contentó a la oposición, que cree, además, que el ex coordinador general de Alcaldía se dio de baja del PP el pasado miércoles para tratar de evitar la comisión de investigación que sobre este asunto se va a llevar a cabo en el Ayuntamiento. No obstante, Almeida también señaló que va a pedir al que fuera su cargo de confianza que comparezca en dicha comisión, que será diseñada por los portavoces de los grupos municipales. El alcalde no participará en ese diseño. "No quiero que nadie pueda decirme que tengo cualquier tipo de injerencia".

Así, el regidor aprovechó para marcar diferencias entre su gobierno y el anterior de Manuela Carmena, donde Rita Maestre ostentó la portavocía. Un Ejecutivo, el de Carmena, "que vetó todas las comisiones de investigación que la oposición solicitó. Todas" y eso que "nunca un gobierno municipal tuvo tantos imputados" en sus filas, como Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, procesados por un presunto delito de malversación de fondos públicos, apoyado por "los costaleros" del PSOE.

Pero Almeida tampoco contestó a las dos cuestiones que le planteó su vicealcaldesa: qué habría pasado si esto no hubiera salido en los medios, "porque no han venido a dar cuentas de forma voluntaria"; y qué habría pasado si el detective al que se contactó hubiese dicho que sí al encargo. "Si no hemos caído en esas prácticas es porque este detective dijo que no. Este Ayuntamiento tenía potencial de corrupción", afirmó Begoña Villacís.

"Objeto: ‘Espionaje a Ayuso’"

"Usted dice que no ha encontrado en los contratos uno que diga ‘objeto: espionaje a Díaz Ayuso’, le espetó con sorna Rita Maestre, quien añadió que "desde luego ese contrato no está, ese seguro no va a estar porque así no se pagan esas cosas". Según expuso Maestre, "el dinero público no es sólo el dinero que se paga en un contrato. Son también recursos públicos las horas que los altos cargos nombrados por usted estaban dedicando a las cuestiones internas de su partido con llamadas, con reuniones y con citas que no tenían que ver" con la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). "Tenían que ver con los chanchullos del PP".

Los movimientos en ese sentido probados se realizaron por orden de Almeida para lograr averiguar si se había utilizado el Ayuntamiento para tratar de espiar a Ayuso. Sobre esta cuestión el alcalde aclaró, una vez más, que a través del presidente de esta empresa municipal, Álvaro González, se pusieron "en contacto con el detective, que niega no sólo el encargo sino que niega incluso que se hubieran puesto en contacto" con él previamente desde la EMV. "Fueron dos conversaciones telefónicas, pero 16 llamadas para poder aclarar lo que había sucedido", explicó Almeida.

Vox, al margen

El único grupo que no habló del asunto en un Pleno que estaba dedicado en exclusiva a tratar esta cuestión fue Vox. Su concejal Pedro Fernández lo justificó apelando a la presunción de inocencia, que "defendemos en todos los casos". En su lugar mencionó la ordenanza de movilidad, la de terrazas y los problemas de seguridad en Madrid.

Y es que los de Santiago Abascal fueron el único grupo municipal que votó en contra de crear la comisión de investigación. Villacís preguntó a Fernández: "Yo también respeto la presunción de inocencia pero, ¿no le parece importante llegar hasta el final con las investigaciones?"