Feijóo considera a Vox un partido "populista" que "cuestiona las instituciones de nuestro país"

En menos de un mes y salvo sorpresa mayúscula, Alberto Núñez Feijóo será el nuevo líder del PP tras el congreso extraordinario que el partido celebrará en Sevilla el 1 y 2 de abril. Aunque el líder gallego del PP ya ha comenzado a marcar la que será su línea política.

En una entrevista en COPE, Feijóo se ha abierto a llegar a pactos de Estado con Pedro Sánchez sobre cuestiones que son "importantes" para el país. Eso sí, ha explicado que "no es fácil" porque los "pactos tienen que ser europeístas, atlantistas y constitucionales" y el presidente del gobierno tiene que lidiar con Podemos.

"Pero si Sánchez es capaz de pactar en su gobierno y de ofrecer a la oposición estos pactos, después de los pactos internos de coalición, evidentemente el PP estará sentado y será el último en levantarse para intentar pactar algunas cosas que son importantes para nuestro país", ha explicado.

Estrategia con Vox

Preguntado por cuál va a ser su estrategia con Vox, Feijóo ha asegurado que Sánchez no "está legitimado" para darles lecciones de si pueden o no pactar con los de Santiago Abascal después de llegar a acuerdos con Bildu o ERC. El líder gallego, aseguran fuentes de su entorno, apoyará los pactos con Vox "si son necesarios y no hay otro alternativa" para que los populares continúen gobernando.

Tras ello, Feijóo ha explicado que "tiene un profundo respeto a los votantes de Vox" porque antes "la inmensa mayoría de ellos votaban al PP", pero no lo ha dejado ahí. "No comparto el discurso de Vox porque el PP y Vox no son lo mismo. El PP nunca ha sido un partido antiautonomista, el PP nunca ha sido euroescéptico y el PP nunca ha sido un partido populista, que cuestiona las instituciones de nuestro país y las instituciones europeas", ha dicho sobre los de Abascal.

"Cuantos más votos tenga Vox, más posibilidades tendremos de que el PSOE se mantenga en el gobierno", ha añadido. "A Vox se le combate explicando a la gente nuestro proyecto político, convenciendo a la gente de que es necesario unirse y tener unas grandes mayorías, y esto lo hemos conseguido en Galicia", ha continuado el futuro presidente del PP que ha asegurado que tienen que tratar de "captar" a los "votantes de Vox para que Vox no sea una amenaza para un partido de gobierno de centro derecha que es el PP. Cuanto más dividamos el voto, más PSOE y más populismo e independentismo en España".