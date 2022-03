La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha sometido este jueves a las preguntas de control de la oposición y parece que van dejando de lado el caso de su hermano, pero no del todo, para centrarse en la crisis de Ucrania, los desplazados y las consecuencias económicas que ya desde antes de la invasión de Putin están lastrando los bolsillos de los españoles sin que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga la urgencia de ponerle solución alguna.

Aún así la portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha criticado este jueves que el PP "tiene la charca rebosando" pasando de "las ranas" de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a "los sapos" de la actual dirigente autonómica, Isabel Díaz Ayuso . Así lo ha expresado al preguntar a la presidenta regional por la imagen que está dando la Comunidad de Madrid. La respuesta de Ayuso no ha podido ser más lapidaria: "La imagen que transmiten ustedes desde España es que apoyan a Vládimir Putin".

No contenta con eso, la portavoz que toma la palabra por la espantada de Pablo Iglesias tras su desastroso resultado en las últimas elecciones regionales no ha querido perder la ocasión de acusar a Ayuso de que "firmaba contratos para dar dinero público y con el mismo boli firmaba protocolos de la vergüenza en las residencias. No sé qué tendrá ese escaño porque todo aquel que se sienta acaba imputado o condenado". Ha llegado a decir que "lo que no tiene es la confianza de la ciudadanía y que representan lo peor de la política". "Deje de tomarnos por imbéciles. Está convirtiendo Madrid en una pleitocracia", ha zanjado.

Tras preguntarle Ayuso a la portavoz podemita "si había terminado ya con su recital de sororidad", le ha reprochado que hable de corrupción justo el día en el que Podemos abre los titulares de todos los periódicos por corrupción. Le ha reprochado que Unidas Podemos cuando gobiernan tienen una sociedad en la que priman "los manteros, los okupas, las agresiones a la policía, quema de cajeros o agresiones sexuales entre sus filas". "Por cada escaño tienen un artículo del código penal incumpliéndolo", ha añadido.

La presidenta de la CAM ha señalado que en España que debido a la "nula gestión" del Gobierno la situación económica "es muchísimo peor", mientras luego "arriman el hombro con pancartas" y están a "frivolidades, a feministerios y a multiplicar la pobreza con su inacción o mala gestión".

"Barra libre de demagogia"

Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha comenzado su intervención con un propósito: "Hoy no le voy a hablar de su hermano ni del amigo del pueblo". Aunque según él, a la presidenta "le da igual que le hable de su hermano, que le proponga un pacto por la salud o que le proponga un plan para que las familias madrileñas se ahorren 420 millones de euros fomentando la calidad y el uso del transporte público ante la subida de precios", sin nombrar los de los carburantes.

Y ha continuado criticando que la presidenta regional siga haciendo oposición al Gobierno de Pedro Sánchez: "Cada vez que se envuelve en la bandera de España para hacer oposición al gobierno deja tirada la bandera de la Comunidad de Madrid". "Usted sólo quiere llamar la atención", le ha dicho.

Para terminar su turno de palabra le ha hecho a la presidenta una pregunta, una propuesta y un ruego. La pregunta, que si "tiene un plan claro, concreto sobre cómo actuar en Madrid contra la crisis de Ucrania"; la propuesta, "ampliemos en 100 euros el bono mensual de alquiler joven del gobierno de España"; y el ruego, "le pida al señor Ossorio que pida disculpas por haber puesto en duda Cáritas y haberse referido con sorna a familias que pasan dificultades. Ustedes viven de espaldas, no conocen a la gente", ha terminado.

"Barra libre de demagogia, y ¿qué vamos a hacer de la vivienda joven que es por lo que me iba a preguntar?", le ha espetado Ayuso nada más tomar la palabra. Ha acusado al portavoz socialista de mandarle propuestas que no se pueden cumplir. "¿Usted se ha enterado de lo que está sucediendo en este país? ¿Usted se está enterando de cómo está ahora mismo la situación de las clases medias y las más vulnerables que la gente no puede más, que se está arruinando después de la gestión que ha realizado su Gobierno?", le ha inquirido.

La presidenta regional le ha recordado que "no podemos hacer frente a la factura energética, tenemos dificultades para sufragar un metro cuyo coste de la electricidad era 49 millones de euros al año y ya va camino de los 300 millones". "Y todavía tiene el cuajo de decir barra libre y vamos a regalar el metro, ¿pero se puede ser más populista y más demagogo?", le ha preguntado.

Tras acusarla de querer eliminar las escuelas infantiles o la atención a las personas desfavorecidas en Madrid, les ha dicho que si "no les da vergüenza con la gestión económica que está realizando la izquierda en España venir a la Comunidad de Madrid, que es la única que está dando soluciones en este país, a dar lecciones".

Respecto al caso de su hermano, Ayuso ha vuelto a decir que no se va a poner "a excusar a su hermano, pareja, amigo, porque los feministas de la izquierda lo único que hacen es juzgarme una y otra vez por lo mismo. Qué hago yo, gestiono yo, pídame responsabilidades a mí". Y le ha dicho que "si es verdad que es feminista, que lo único que hace es ponerse detrás de una pancarta morada de vez en cuando para darnos lecciones a las mujeres, júzgueme y exíjame como gestiono yo y si tiene alguna duda acuda a algún tribunal pero no vuelva a emponzoñar esta cámara". "Pocas lecciones ni de feminismo ni de gestión ni de honra ni de dignidad", ha sentenciado la presidenta.

Repaso a Mónica García

Era el turno de la portavoz de Más Madrid y era el turno de llevarse su repaso semanal. Mónica García ha acusado a Ayudo de "sacrificar a las familias, obviamente no a la suya" y le ha recordado una frase de la presidenta en campaña cuando decía que "la desigualdad es muy ambigua". "Tan ambigua como que durante la pandemia las rentas más bajas han disminuido sus rentas un 22% y las rentas más altas la han aumentado un 18%".

"Usted no gestiona sentimientos, gestiona indignidad", le ha dicho. "Las escuelas infantiles son un derecho, no un derroche, igual que los permisos de paternidad y maternidad, como el cuidado de los menores con enfermedades graves. El único derroche son los 238.000 euros que se ha llevado crudo su hermano".

"Hemos terminado la tercera lección feminista del día", le ha dicho Ayuso. "Le ha faltado hablar de mi primo y de todos los amigos del pueblo, le voy a dar el censo del pueblo para que me saque la relación con cada uno de ellos para darme otra lección de sororidad, que eso es el feminismo", ha añadido la presidenta.

Y ha vuelto a reprocharle a Mónica García que "si hubiera donado su sueldo durante la pandemia en lugar de cobrar por dos a lo mejor podría dar lecciones a los demás de por qué tienen que trabajar gratis". Y no ha querido dejar pasar la oportunidad de "hablar de familias": "Mi hermano nunca ha sido un cargo público, su hermano sí, por cierto apartado por no hacer nada".

La presidenta regional se ha felicitado por tener tres hospitales entre los mejores del mundo y le ha dicho a Mónica García la "mala suerte" que tiene por trabajar en uno de ellos gestionado por la Comunidad de Madrid.

En ese momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido que pedir respeto a su turno de palabra ante las críticas de la izquierda: "Está hablando una mujer, cállense los de en frente". Y se ha mofado de la propuesta de Mónica García de la semana, "esta semana que le ha dado por ser liberal y saber también de economía", ha dicho Ayuso. "Ahora lo que nos propone, que como Madrid es una comunidad mucho más rica, cosa que ha reconocido esta semana, es que pongamos todo ese dinero en las arcas publicas. Usted se ha enterado que ese dinero está en el bolsillo de los ciudadanos y no en manos de la administración, que no sabe gestionar, no vamos a meter la mano en los bolsillos", le ha espetado a la portavoz de Más Madrid.

Y también le ha dejado en ridículo con la otra propuesta de Mónica García: "Que para hacer frente a la crisis energética esta semana nos pongamos a hacer carriles bicis, vamos a decirle al currito de Leganés que venga en bici al centro de Madrid para arreglar la factura eléctrica que no son capaces de hacer ustedes". "No saben hacer nada más que gestionar pobreza y vivir de ella", ha terminado diciendo Ayuso.