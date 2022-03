Isabel Díaz Ayuso puso este miércoles punto y final a su viaje de dos días en Bruselas, donde se reunió con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y desde donde anunció que su Gobierno otorgará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. "Lo hacemos en reconocimiento a su defensa por la libertad de todos, especialmente de Europa y de su pueblo", explicó.

Pero el asunto del contrato con Priviet Sportive S.L. para la compra de mascarillas durante la primera ola de la pandemia, y en donde participó su hermano, le persigue allá donde va. Las preguntas de la prensa acerca de ello se han intensificado en los últimos días a raíz del conflicto entre fiscalías, iniciado después de que la fiscal europea Concepción Sabadell reclamara para sí el caso.

"Hay una sensación de indefensión porque no sabes quién opina el qué o en qué lugar te piden información. Hay indefensión, insisto, porque no sé qué hacer", reconoció la presidenta madrileña que volvió a insistir en que "no hay nada irregular" y que "se ha hecho todo conforme a derecho".

"Todo está bien y si alguien nos pide más información actuaremos, como hicimos al comienzo de toda esta historia, cuando la Fiscalía solicitó que informáramos en tiempo y forma y fuimos los primeros en mandar esta información", afirmó.

Así pues, lo que existe ahora "es una guerra entre fiscalías ajena a la Comunidad de Madrid", denunció. Para Ayuso esto "es todo realmente extraño. Yo creo que nunca había sucedido algo así", pero lo que está claro, dijo, es que "no hay caso". Quizá por eso haya "habido también interés en prolongarlo, en políticamente erosionar y está generando una sensación de ensuciar porque siempre queda el ‘pero’, parece que algo queda, la sospecha".

"Yo creo que es una guerra política para intentar desgastar pero, ¿qué puedo hacer? Pues seguir trabajando, mirar hacia adelante, preocuparme de aprovechar el tiempo para estar, por ejemplo, aquí en Bruselas, trabajando por los intereses de Madrid y del resto del país. Y de aquí para adelante, pues seguir igual con esa indefensión de no saber qué es lo siguiente, pero sí con la tranquilidad de que está todo bien", afirmó.

"Ningún juez la habría admitido"

"Ningún juez en España, con lo que hay ahora, hubiera admitido a trámite una querella por malversación de caudales públicos" en este caso, dijo por su parte en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Enrique López.

El consejero de Justicia, Interior y Presidencia de la Comunidad de Madrid afirmó que existe una desconfianza doble en la Puerta del Sol. Por un lado, la desconfianza en esta actuación de la fiscal Sabadell, que lo fue también del caso Gürtel, porque "lo que hace es abusar del concepto de fondos europeos para traerse la competencia" de este caso. "Está adulterando la función de esta Fiscalía y vemos muy apartada su actuación de lo que es la defensa de la legalidad".

Y por otro, la desconfianza hacia la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que "fue ministra del PSOE" e interfiere en este asunto cuyo origen es una "querella del PSOE". Todo esto "tampoco nos hace albergar una confianza en cuanto a la imagen debida de imparcialidad y neutralidad del Ministerio Fiscal". Para López, "hay un pecado original en el nombramiento de Delgado".