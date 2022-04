La Asamblea de Madrid aprobará este jueves una Iniciativa Legislativa para que se prohíba en España dar subvenciones y dinero público a organizaciones que desarrollen actividades antisemitas o colaboren de una u otra forma con el terrorismo palestino.

Una vez aprobada, lo que ocurrirá gracias a los votos de PP y Vox, esta iniciativa supone que el tema tendrá que debatirse en el Congreso y los socialistas y sus socios en el Gobierno nacional tendrán que posicionarse al respecto en un debate que tardará en llegar –hay un turno para que el Congreso debata estas iniciativas de las cámaras autonómicas con una larga lista de espera– pero que sin duda será muy interesante.

La iniciativa la ha presentado el PP y cuenta con el apoyo de Vox, pero en su gestación ha estado muy implicada ACOM, una asociación dedicada a reforzar los lazos entre España e Israel cuyo presidente, Ángel Mas, explica a Libertad Digital en conversación telefónica lo más destacado del proyecto.

¿Subvencionando el antisemitismo?

Lo primero de lo que queremos hablar con Ángel Mas es ese hecho sorprendente –y deprimente– que muy pocos españoles conocen: que con el dinero de nuestros impuestos se financian actividades antisemitas. "Sí –nos confirma el de ACOM– y llevamos subvencionándolo muchos años y con gobiernos de todos los colores, tanto del PSOE como del PP". La razón es que "se subvenciona a organizaciones que promueven actividades antisemitas", nos explica, recalcando que "estamos hablando de actividades, no opiniones, de gente que promueve la discriminación contra el único estado judío, sus ciudadanos y empresas" e incluso "la discriminación contra cualquier ciudadano español que esté públicamente asociado o que defienda públicamente a Israel".

Más destaca que todos estos grupos "bajo una máscara de antisionismo" esconden "muy mal" lo que es su verdadero fin: "La discriminación antisemita" y que pese a ello "el Gobierno, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos están dando dinero de nuestros impuestos" a este tipo de organizaciones.

ONG de izquierdas

Preguntamos a Ángel Mas de qué tipo de organizaciones reciben estas subvenciones. "Lo más típico es que sean organizaciones amparadas bajo una estructura de ONG, de izquierda radical o separatistas", que operan bajo la pantalla de "la solidaridad o la ayuda al mundo árabe o la llamada causa palestina".

Su forma de funcionar habitual es "acceder a este tipo de subvenciones presentando proyectos que en general nadie ve si se ejecutan o con quién se ejecutan de la otra parte", recalca Mas que recuerda como "de hecho, ha habido casos en los que ese dinero se ha destinado no sólo a actividades antisemitas si no directamente a la financiación de actividades terroristas, del entorno de organizaciones terroristas de grupos terroristas definidos como tales por España y la UE".

"Son lo que se ha venido en llamar chiringuitos", denuncia, que tienen "una industria montada para obtener subvenciones con causas encubiertas" y que en realidad se usan "para mantener una maquinaria de personas liberadas" que ganan un sueldo desarrollando "en nuestro en nuestro propio país actividades que son inconstitucionales porque son discriminatorias".

¿Qué es la definición de la IHRA?

Otra parte importante de la Iniciativa Legislativa es que con ella la Asamblea de Madrid asumirá oficialmente la definición de antisemitismo de la Asamblea Internacional de Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) que es la más aceptada –fue adoptada por 31 países– que tal y como nos explica Ángel Mas, no sólo es "una definición práctica" sino que "se ponen ejemplos en los que se desenmascara como los clichés ancestrales sobre el antisemitismo han evolucionado para intentar esconderse y hacerse aceptables" camuflándose en lo que ellos mismos "han denominado antinionismo", es decir, estar en contra de la existencia de Israel.

Así, la gran utilidad de esa definición es precisamente, que desenmascara esas fórmulas: "Por ejemplo, cuando se puede intercambiar israelí por judío" y se piden " apoyar o justifican los daños contra ellos"; o las "acusaciones falsas que deshumanizan o crean estereotipos como los mitos de la conspiración judía o israelí, su dominio de la comunicación, la economía y los gobiernos; cuando se señala a los judíos como responsables de un perjuicio real o imaginario y también negar los mecanismos que llevaron al Holocausto… todo eso y desde luego un punto muy esencial: acusar a los judíos o Israel de inventar o exagerar el Holocausto"… Y finalmente, algo que es esencial en lo que estamos tratando: "Denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, es decir, negar su derecho a la existencia de Israel".

Y esto último es, precisamente, lo que hacen todas estas organizaciones, y ahí viene la contradicción que denuncia ACOM: "Si el Estado ha reconocido esta definición –y es así ya que España la aceptado– lo que pide la Asamblea de Madrid es lógico: si aplicar un doble rasero a Israel al exigirle un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático es antisemitismo; si usar los símbolos asociados al antisemitismo clásico para caracterizar a Israel y los israelíes es antisemitismo; si establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis es antisemitismo; si consideran a los judíos responsables de las actuaciones del Estado de Israel…" vuelve a recordar Mas, "todo lo que están haciendo estos grupos que reciben subvenciones en España son actividades antisemitas y por lo tanto deben estar penalizadas, pero sobre todo deben se excluidas de cualquier subvención pública".

Modificaciones más allá de Madrid

Desde ACOM destacan que había "una asimetría" entre lo que públicamente decía el Gobierno de España, por ejemplo aceptar esa definición de la IHRA "y los resultados prácticos de esa adhesión, así que procuramos lanzar iniciativas" que "lamentablemente" no han fructificado en nada concreto.

El caso es que pese a que hasta Carmen Calvo aseguró públicamente que el Gobierno había aceptado esa definición, "el resultado práctico es que hoy por hoy las instituciones del Estado siguen financiando este tipo de actividades". Tal y como nos cuenta Ángel Mas, el Gobierno "no era muy sensible" a solucionar el problema "encontramos el amparo de la Asamblea de Madrid, en este caso de los grupos del PP y Vox, que a iniciativa del PP no sólo adoptan la definición de antisemitismo de la IHRA con sus ejemplos, sino que además se insta al Congreso a las modificaciones legislativas necesarias". Unos cambios que deberían afectar a normativas como la ley general de subvenciones o la de contratos del sector público y que culminarían en que "las actividades antisemitas no puedan subvencionarse".

El PSOE y (otra vez) el franquismo

La reacción de los grupos en la Asamblea no ha sorprendido a ACOM: "El de Vox ha sido un apoyo absolutamente incondicional que les agradecemos", lo que no ha sido el caso de Más Madrid –que se abstuvo en la votación para admitir a trámite la iniciativa– y Podemos votó en contra. "De ellos no podíamos esperar nada más: su comportamiento ha sido siempre azuzar estas políticas y liderarlas y las organizaciones que desarrollan estas actividades son lo mismo que estos grupos políticos".

Lo que sí ha sido algo más sorprendente es la actitud del PSOE que ha presentado una serie de enmiendas con las que, según nuestro interlocutor "intenta diluir esta declaración tratando de que se equiparase el antisemitismo a cualquier otro tipo de discriminación o agravio, incluidas las víctimas del franquismo".

"Yo no entro en la conveniencia o no de adoptar otras resoluciones similares", nos dice Ángel Mas, pero a su juicio lo que hacen los socialistas es "intentar menoscabar una iniciativa" en un campo en el que, recuerda, "la propia UE ha instado a los países miembros a actuaciones específicas". En cambio "hablando de esto, lo otro y lo de más allá" lo que pretende el PSOE es "que no se adopte nada y no haya ninguna posibilidad de ejecución práctica de algo".

¿Qué pasará ahora?

¿Cuál puede ser el recorrido de esta iniciativa una vez aprobada en la Asamblea de Madrid? Ángel Mas muestra su convicción en que "la soberanía nacional es sabia y sus representantes tienen las mejores intenciones", y que, por tanto, "se alcanzará una mayoría que sea simplemente consecuente con lo que este gobierno de España ha adoptado y a lo que se ha adherido".

Sin embargo, "desde el punto de vista práctico me temo que esta situación donde una voz del Gobierno dice una cosa y otra lo contrario y al final se cabalgan contradicciones y se quedan de lo más anchos con ellas", lo que va ocurrir "probablemente" es que no sea posible alcanzar esa mayoría.

En cualquier caso, "es muy importante que queden en evidencia, que cada uno tenga que retratarse" nos dice Mas, y por último "si votan en contra van a quedar fatal, votarán en contra de que se deje de subvencionar algo que ellos mismos han dicho que es malo".