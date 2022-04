Ayuso se revuelve contra Mónica García: "No voy a acabar en la cárcel, no voy a ser juzgada por nada"

Podemos y Más Madrid realizaron este jueves una pregunta casi idéntica a Isabel Díaz Ayuso durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid ("¿cuáles son las medidas que ha aplicado su Gobierno para luchar contra la corrupción?"; "¿qué mecanismos ha puesto en marcha su Gobierno para tratar de evitar la corrupción?").

Y las intervenciones de sus dos portavoces versaron sobre lo mismo: el escándalo sobre las millonarias comisiones que recibieron los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, por suministrar material sanitario al Ayuntamiento de Madrid, para tratar de relacionarlo con el contrato en el que participó su hermano y hablar de la corrupción del PP.

La portavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, fue un paso más allá y trató de hacer pasar un acto de conciliación, al que está llamado Ayuso con CCOO por sus palabras en esRadio acerca de la atención a los ciudadanos en los centros de salud, por una citación de ésta ante un juez.

"Sí que quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando haciendo colas y por qué en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos... Lo vamos a investigar", afirmó Ayuso en una entrevista en Es la mañana de Federico. Por estas palabras CCOO interpuso una demanda de conciliación y las partes están llamadas a acudir el próximo 29 de abril para tratar de llegar a un acuerdo. Pero la presidenta madrileña no tiene la obligación de acudir al juzgado.

"Señora Ayuso, el 29 de abril es la fecha en la que usted debutará en los juzgados y no por las mordidas de su hermano, al menos de momento, sino por insultar a los sanitarios que aplaudían desde los balcones durante la pandemia. Vaya acostumbrándose porque esta no será la última vez que se siente delante de un juez", espetó Jacinto.

"Ya sé que les gustaría llevarme a la cárcel por opinar"

Ayuso le recordó que ella no va a ir a "ningún tribunal". "Ya sé que les gustaría llevarme a la cárcel por opinar pero es que estamos en un país libre" y se reafirmó en sus declaraciones realizadas en esRadio.

"La izquierda y sus sindicatos afines han intentado llevarme a distintas instancias y siempre sin éxito", pero "nunca –dijo la jefa del Ejecutivo regional- se había intentado llevar a un político a los tribunales por, en el ejercicio de sus competencias, dar unas opiniones. Es gravísimo que la presidenta de la Comunidad de Madrid no se pueda expresar en los medios. Pero sabe lo que le digo, que me reafirmo en todo lo que he dicho porque la atención telefónica que se le ofrece a los ciudadanos en los centros de salud tiene que mejorarse. Y ni sus sindicatos ni sus falsas denuncias, ni mañana Bildu, van a impedir que me exprese con libertad, que me mueva con libertad y que siga ejerciendo mis derechos y mis responsabilidades como presidenta".

Según Ayuso, a las portavoces más a la izquierda del Parlamento autonómico "hay que aguantarles todo por la inviolabilidad parlamentaria pero, cualquiera de sus acusaciones fuera, serían objeto de querellas que en este caso sí que serían aceptadas a trámite". Y señaló que la izquierda madrileña lleva interpuestas en los últimos tres años "18 querellas" contra ella, "18 fracasos en distintas instancias".

"Ustedes son el partido de Neurona; de las niñeras de Galapagar; de aquellas personas que están acusadas por pederastia, por las maletas con dinero, por los fraudes a la seguridad social, por las becas black, por la ruina y por la tiranía donde gobiernan. Así que el partido que nació de las dictaduras, que se lucra de ellas, que son siempre enemigos de las democracias liberales me podrá decir lo que quiera pero es que estamos en un Estado de derecho y, por tanto, creáme: no voy a acabar en la cárcel, no voy a ir a ningún tribunal, no voy a ser juzgada por nada porque no he hecho absolutamente nada. Y yo sé que ustedes no aceptan las democracias y las reglas de juego pero en España todavía sí se puede. Mientras ustedes estén aquí es más difícil, pero les queda poco, muy poco, en cuanto haya elecciones generales adiós Podemos", auguró Ayuso.

"El escándalo de Almeida es el suyo"

"Rolex, Ferraris, yates… Todo esto con dinero público amasado mientras los madrileños morían a cientos, no sabemos en qué se lo ha gastado su hermano todavía", espetó por su parte Mónica García a Ayuso, haciendo referencia a los objetos comprados por Medina y Luceño con el dinero obtenido de las comisiones que recibieron tras suministrar material sanitario al Ayuntamiento.

Según llegó a decir García, "este escándalo de Almeida es también suyo. Primero, porque es usted la presidenta de una comunidad que ha hecho que haya un caldo de cultivo para que se pueda producir la corrupción y no ha puesto ni un solo mecanismo para evitarlo. Y segundo, porque es usted la aspirante a presidir un partido que permite al señor Almeida seguir en su puesto".

Ayuso, que obvió el tema que atañe al Consistorio, recordó la foto de la portavoz de Más Madrid con Mónica Oltra, salpicada de lleno en el caso de las menores tuteladas abusadas. "No sé qué se cree para dar lecciones a nadie. Usted, que se ha llevado dos sueldos públicos sin declarar, que ha ocultado datos en su declaración de bienes, que se ha inventado títulos que no tenía para inflar su currículum, que politiza el atropello de una niña o el asesinato de un joven en Galicia. Usted no tiene ningún tipo de nivel político para hablarme de esta manera. Y se lo admito todo porque no hay otra, este es el juego político, pero las barbaridades que dicen van a quedar en nada. Se están una y otra vez ahogando en el odio", le dijo.