Lo que queda del caso Casado, "insultos y ataques de la izquierda contra el honor de Ayuso en la Asamblea"

Alberto Núñez Feijóo ya ha puesto fecha al congreso del PP en Madrid, los próximos 20 y 21 de mayo. Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, ha celebrado en Es la Mañana de Federico que ya haya fecha y que la nueva dirección nacional del PP "haya entendido rápidamente la importancia de renovar los órganos del partido y no dilatarlo más".

De ese congreso, del que "podemos esperar que Díaz Ayuso se convierta en presidenta del partido", ha dicho que "el objetivo es crear una estructura que sea capaz de hacer frente a los retos electorales que tenemos en un año". Algo en lo que está "la dirección nacional del partido que se ha configurado tras el congreso de Sevilla para construir una alternativa que genere ilusión y una el voto de centro-derecha". Desde Madrid "haremos lo que nos pida para ayudarle desde Madrid".

En cuanto al partido en Madrid, Alfonso Serrano ha destacado en esRadio que "el 4 de mayo supuso un chute de ilusión y ahora buscamos trasladar esa ilusión a cada pueblo para afianzar las mayorías donde las tenemos y lograr alcaldías donde ahora estamos en la oposición".

En cuanto al equipo que configurará Díaz Ayuso una vez que ocupe la presidencia del partido ha apuntado que "si una cosa se valora de la presidenta es su capacidad para hacer equipos solventes". Serrano ha querido señalar la importancia de "la buena sintonía con la dirección nacional, que es lo que hacía falta, al igual que las instituciones que gobierna el PP se sientan respaldadas por su dirección nacional del partido, y ahora es así".

¿Qué queda de la crisis de Casado?

Alfonso Serrano ha subrayado que una de las cosas que han quedado claras es que "Ayuso siempre ha dicho la verdad, siempre ha ido de cara y siempre ha sido leal a la dirección del partido". La presidenta madrileña "siempre ha querido ser útil para el proyecto nacional del PP, nunca ha querido otra cosa". Algo que afortunadamente ahora se produce gracias "a la buena relación que tiene con Feijóo, que atendió todas las propuestas que le hizo Ayuso".

Pero desgraciadamente también ha quedado algo negativo de aquella "gran irresponsabilidad" liderada por Pablo Casado, "han puesto en juego no sólo la honestidad de la presidenta sino la propia viabilidad del proyecto político del PP en Madrid" y ahora "tenemos que aguantar constantemente en la Asamblea insultos y ataques de la izquierda contra el honor de la presidenta y el propio gobierno". El reto no es otro que "reponernos y seguir hablando con los madrileños de los asuntos que le importan".

Nula gestión de los fondos europeos

Serrano ha dejado claro que Díaz Ayuso seguirá exigiendo transparencia en el reparto de los fondos europeos. Además de una buena gestión. En este punto ha explicado la nefasta gestión que está haciendo el gobierno de Sánchez, "de los 140.000 millones de euros que iban a venir de Europa, la primera partida es de 70.000, de los cuales sólo 20.000 son gestionados por las CCAA y a Madrid sólo le corresponde 2.000, el 10% siendo el 14% de la población y el 19% del PIB".

Pues bien, "de esos 2.000 millones sólo nos han dado 1.000". Cone sa gestión de los fondos europeos, además de la opacidad que existe con el resto, entiendo que haya CCAA que quieran seguir adelante exigiendo que haya más transparencia.

Contratos del ayuntamiento de Madrid

En cuanto a los contratos del ayuntamiento de Madrid que están siendo investigados ha dicho que "se trata de una posible estafa de dos empresarios al ayuntamiento a la hora de encarecer una serie de materiales" y ha apuntado que "el propio ayuntamiento se va a personar como afectado". Serrano ha añadido que "yo creo al alcalde y a su equipo" y ha recordado que "en esos momentos lo que había que hacer es comprar, y muchas veces no podías ni mirar el precio".

De hecho, Serrano ha comentado cómo "el contrato más famoso de la pandemia está en la CAM, que ha sido visto por arriba, por abajo, por todos los medios de comunicación, cuando se trata de una compra de mascarillas a 5 euros mientras el Gobierno de España y otras CCAA han compraban a 7 euros". Incluso "han pagado por adelantado 3 millones de euros a una empresa de yeso para traer respiradores que luego no trajeron y si te he visto no me acuerdo". Dos años después "estamos esperando que le devuelvan al Gobierno de España millones de euros de material no comprado, la izquierda tiene mucho más que callar".