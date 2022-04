Ayuso, a Mónica García: Madrid "no es el lugar de sinvergüenzas, borrachos, homófobos, que usted describe"

Nuevo repaso de la presidenta de la Comunidad de Madrid a la oposición en el Pleno de la Asamblea. Esta vez a cuenta del modelo de su modelo de gestión. Lo primero que ha dicho Isabel Díaz Ayuso a Mónica García es que "pondría la mano en el fuego" por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Así ha respondido la dirigente regional a las palabras de la portavoz de Más Madrid quien le ha afeado que haya estado "ocupada avalando gobiernos de la ultraderecha" y no haya tenido tiempo "de posicionarse" respecto al caso de las mascarillas que afecta al Ayuntamiento de Madrid.

"¿Me puede contestar con un sí o no las siguientes preguntas? ¿Usted pondría la mano en el fuego por el señor Almeida? ¿Usted condena la estafa de los comisionistas? ¿Usted embargaría los Ferraris?", ha lanzado García.

La portavoz de Más Madrid ha alardeado de los impuestos que cobran a los españoles diciendo que han dotado a la sociedad "del mejor seguro a todo riesgo que existe que son los impuestos", que han permitido vacunar durante la pandemia, que la maternidad se pueda vivir con menos preocupación y más felicidad y que si alguno tropieza tenga una red social donde no se caiga.

Y ha criticado a los gobiernos del PP que "llevan 25 años dinamitando ese modelo y promocionando el sálvese quien pueda y quien se salva es quien tiene las carteras llenas como Piqué, quienes tienen en el DNI un apellido como su hermano o quienes tienen en su iPhone una red de contactos de dirigentes del PP, como el señor Luis Medina". Así, ha trasladado que el PP "ha sembrado" la Comunidad de "la ley tonto el que no pille" y "obviamente han cosechado buitres de todo tipo de pelajes".

Para García, "lo grave no son solo los comisionistas sino el caldo de cultivo en el que comisionistas, hermanos, primos, sinvergüenzas y granujas se mueven como peces en el agua". "A este caldo de cultivo se le llama 'comisioncracia' y en la 'comisioncracia' el riesgo se mide en la cantidad de selfies que te puedes hacer con un dirigente popular, en los días que te puedes ir de caza o a jugar al golf con algunos de estos selectos patriotas".

Defensa del modelo de Madrid

Por su parte, además de defender al alcalde de Madrid, Ayuso le ha recordado que un día le dijo que la vería "con rebequilla en misa" y ha asegurado que no se equivocó "porque ha estado mostrando su lado más conservador".

"Defendió incluso al Papa con tal de criticarme a mí. Puso a escurrir a los bares y a la hostelería de Madrid y todavía viene a decir que qué es eso de que la gente hiciera lo que quiere. Sí, se llama Madrid y se llama libertad y mientras se cumpla la ley la gente en Madrid pueda hacer lo que considere y no lo que usted dicte. ¡Imagínese usted gobernando cómo sería esto!", ha declarado.

Para Ayuso, García "piensa que su mundo va a ser el mundo de todos, que su ley es la ley y sobre todo que hay que hacer" lo que ella decida "con su censura". La dirigente regional ha defendido que Madrid "no es el lugar de sinvergüenzas, borrachos, homófobos, que usted describe siempre" sino que es "un territorio abierto, universal, divertido, mestizo, de contrastes".

"A Madrid se viene a arriesgar, se viene a emprender, y lo hacen muchísimos inmigrantes que lo hacen de las dictaduras y gobiernos que ustedes imponen. Homosexuales y transexuales que huyen del acoso en sociedad más pequeñas. Aquí en Madrid se viene a contratar y ser contratado, a hipotecar, a alquilar, a abrir negocios, a emprender... y ese es el riesgo", ha concluido.

Cordón sanitario a Vox

También se ha llevado varapalo Unidas Podemos a cuenta del cordón sanitario a Vox. Isabel Díaz Ayuso ha acusado a la izquierda de intentar imponer un cordón sanitario a Vox para "evitar que el PP pueda gobernar" como lo hacen ellos, en coalición.

"Por lo que veo hay dos opciones aquí: o se gobierna con comunistas, con golpistas independentistas y con el entorno de ETA o tiene que hacerlo el PP con mayoría absoluta. Debe ser que somos los únicos que no podemos llegar a acuerdos con otras formaciones elegidas democráticamente en las urnas", ha señalado la dirigente madrileña en la sesión de control.

Previamente, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha criticado que "las políticas ultras" las defienda en Madrid el PP y ha sostenido que en la región hay "un gobierno de coalición" entre PP y "los paganfantas" de Vox "sin competencias". "Es una vergüenza para toda Europa", ha lanzado, al tiempo que le ha pedido que se pongan de acuerdo y sigan el ejemplo de Francia donde se "aísla a la extremaderecha".

Los "Aló presidente"

Ayuso le ha afeado que su partido, "que ha nacido en regímenes totalitarios", no entienda "al discrepante o al adversario político". "Ustedes han sido fabricados en lo peor de las mismas. Ustedes que son los de rodear el Congreso, agredir a parlamentarios como han hecho en Cataluña, aquellos que son tan poco democráticos que ni siquiera los propios procuradores, es decir los diputados en Castilla y León, tuvieron la decencia y el resto institucional de ir a la toma de posesión de todos los vecinos", ha espetado.

Asimismo, ha criticado que en este partido "acosen a jueces, empresarios, deportistas y periodistas" y ha sostenido que ellos son los del "Aló presidente" y los que "se han ido pavoneando en los plató de televisión que se utilizan para mayor gloria de los dictadores caribeños".

"Ustedes son los de azotaría a esta periodista hasta hacerla sangrar. Ustedes son los que han sido apercibidos por distintas administraciones, entre ellas las de EEUU, por el trato infame que le da a los medios. En fin, señoría, yo entiendo que tengan que darnos lecciones de cómo pactar a los demás pero le recuerdo que nosotros estamos haciéndolo en el ejercicio de nuestra libertad y, lo más importante, de la soberanía de los ciudadanos en las urnas, algo que odia Podemos", ha sentenciado.

Ayuso ha admitido que no siempre Vox y PP coinciden todo porque son formaciones "que en muchas ocasiones" tienen "profundas discrepancias porque no hay dos personas iguales y no hay dos partidos iguales".