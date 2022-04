El "incomprensible" texto de Valores Éticos que el Gobierno de Ayuso muestra para justificar sus cambios

El portavoz y consejero de Educación de la Comunidad de Madrid se pronunció este miércoles sobre el borrador del decreto que su departamento ha redactado y que trata de revertir algunos de los aspectos del Ministerio de Educación, como son: incluir como optativa en 4º de la ESO la asignatura de Filosofía; el estudio cronológico de la Historia y que abarque además los principales hechos históricos desde la antigüedad hasta nuestros días; o las calificaciones numéricas en el boletín de notas que se envía a los padres. Aspectos todos ellos que borra del mapa el departamento que dirige Pilar Alegría.

Tal y como este martes publicó Libertad Digital, el Gobierno de Pedro Sánchez está muy atento a todos estos cambios introducidos por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y amenaza con acudir a los tribunales si considera que alguno de ellos contraviene la Lomloe, más conocida como la Ley Celaá.

Pero Enrique Ossorio considera que con ninguno de los cambios plasmados en el borrador del decreto sobre el currículo de la ESO se incurre en algún tipo de ilegalidad. Puso como ejemplo, la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado mes de febrero y que no recibió ningún requerimiento del Ministerio.

"Hicimos la Ley Maestra y tuvimos muchísimo cuidado en no incurrir en inconstitucionalidad. A mí me hubiera gustado en la Ley Maestra cambiar muchísimas cosas", reconoció, pero "yo no puedo cambiar las cosas que están en una ley orgánica".

"No hemos incurrido en ilegalidad"

"Y ahora todo lo que estamos haciendo en el currículo lo hacemos de verdad con la misma voluntad. Lo hemos hecho teniendo en cuenta lo que dice la ley orgánica y lo que dicen los textos de los decretos del Ministerio. Y sinceramente creo que no hemos incurrido en ningún tipo de ilegalidad. Hemos tenido mucho cuidado a la hora de hacerlo", subrayó. Es más, Ossorio añadió que "si no nos hubiera importado incurrir en inconstitucionalidad hubiéramos hechos muchísimas más cosas, esto no sería nada comparado con lo que hubiésemos hecho; por tanto, aseguro que hemos tenido mucho cuidado".

"Interconectada e inter", "ecodependiente" y "ecosociales"

Llegados a este punto, el consejero de Educación madrileño quiso leer uno de párrafos del decreto ministerial – y que éste sí ha sido eliminado por la Comunidad de Madrid- relativo a la asignatura de Valores Cívicos y Éticos para "niños de entre 12 y 16 años":

"Entender la naturaleza interconectada e inter y ecodependiente de las actividades humanas, mediante la identificación y análisis de problemas ecosociales de relevancia, para promover hábitos y actitudes éticamente comprometidos con el logro de formas de vida sostenibles".

"Y como este párrafo hay muchos", dijo Ossorio, quien se preguntó: "¿Qué pasa si no incluimos este párrafo en el currículo?, ¿hemos cometido una ilegalidad?, ¿este párrafo lo vamos a meter en el decreto de la CAM?" Este párrafo que no dice nada. Yo como consejero de Educación no entiendo lo que dice y creo que nadie lo entiende". Así, añadió que espera que "sean comprensivos y si hay párrafos que no se entienden podamos eliminarlos".