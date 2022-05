Ayuso anuncia "cambios en puestos intermedios" de su gobierno pero descarta la propuesta de Vox

Isabel Díaz Ayuso descarta una crisis de Gobierno en este último año que resta de legislatura. A pesar de que distintas informaciones apuntaban a relevos en tres consejerías (la de Presidencia, Justicia e Interior, a cuyo frente se encuentra Enrique López; la de Administración Local y Digitalización, con Carlos Izquierdo a la cabeza; y la de Transportes e Infraestructuras, con David Pérez), la presidenta madrileña no lo ve conveniente.

En cambio, no descarta "que haya cambios en puestos intermedios", esto es en viceconsejerías o direcciones generales. "Sí que es cierto que hacia al final de la legislatura, tenemos todavía un año por delante, siempre es bueno reformar, reafirmar nombres o poner al frente a personas nuevas". Estos cambios quedan lejos de la propuesta de Vox. Los de Rocío Monasterio piden eliminar 76 altos cargos, entre ellos todos los viceconsejeros, el 31% del Ejecutivo.

"No va a haber reducción, ya tenemos muy reducido el Gobierno", señalan a Libertad Digital fuentes del entorno de la presidenta madrileña. La formación de Abascal presentará esta petición en el pleno de este jueves, a través de una proposición no de ley, según anunció su portavoz adjunto, Íñigo Enríquez de Luna. Proposición que a todas luces será rechazada.

Los cambios en estas tres consejerías se barajaban al ser estos tres consejeros próximos a la antigua dirección nacional del partido. Muy comentada fue, en pleno estallido de la crisis del PP, la ausencia de última hora del consejero Enrique López en la rueda de prensa para defender el contrato realizado con Priviet Sportive S.L. Finalmente sólo salieron a dar explicaciones a los medios el responsable de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero y el de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.

"Casadistas hemos sido todos, sólo faltaría"

"No nos hemos equivocado con los consejeros que tenemos, estoy muy orgullosa de ellos y cada día que pasa son mejores. El equipo que nos hemos dado es el mejor, no nos hemos equivocado con cada uno de los consejeros que he puesto al frente. Y quiero seguir trabajando hasta el final de legislatura. No hay nadie como ellos", manifestó orgullosa Ayuso.

¿No hay ningún casadistas entre los consejeros?, le preguntaron en el encuentro organizado por Europa Press a la jefa del Ejecutivo regional. "Casadistas hemos sido todos, es lo suyo, sólo faltaba", contestó Díaz Ayuso.

A la presidenta madrileña no le interesa que le digan si alguien estuvo o no con (Pablo) Casado cuando era presidente del Partido Popular porque la "primera" que estuvo con él fue ella, subrayó. "Somos un partido además que siempre nos hemos cuidado y respetado entre nosotros, que hemos reconocido la labor del que se pone al frente y trabaja por todos los demás y se erosiona como ninguno, doy fe de ello, y solo faltaba que no estemos con él".

"Me parece muy bien que la gente sea leal a las personas que estamos al frente de la organización. Y luego la vida pasa, hay nuevos liderazgos y no pasa nada porque después se apoye al siguiente. Hay gente que lo ve como una deslealtad, yo opino lo contrario. La gente que estuvo al lado de Casado no tiene ahora nada mejor que hacer que estar con Alberto Núñez Feijóo", dijo.

"No estarán en el PP de Madrid"

Ahora bien, para Ayuso "cosa distinta es quienes hayan puesto en tela de juicio la honorabilidad" de su gobierno "y de la gestión que se ha realizado en la Comunidad de Madrid, algo que yo sí voy a tener en cuenta porque hemos trabajado con gran respeto al patrimonio de todos los ciudadanos. Hemos gestionado con calidad, con transparencia, con honradez y no voy a olvidar que se haya intentado trasladar algo distinto", advirtió.

En la misma línea se pronunció unas horas antes en una entrevista en Es la mañana de Federico, de esRadio. Allí anunció que en las listas del PP de Madrid no estará quien haya "dudado de la honradez de mi Gobierno": "La gente que ha estado con Casado, si ha trabajado bien, seguirá; el que haya promovido una información sobre supuesta corrupción en la CAM, no estará".

Cómo será el PP de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid y única candidata a liderar el partido a nivel regional no quiere desvelar todavía demasiados detalles de lo que será el nuevo PP madrileño, pero sí esboza desde hace un tiempo algunas de las características que quiere que tenga.

En primer lugar, pretende que la estructura de la nueva formación, que salga del congreso que se celebrará los días 20 y 21 de este mes, sea "más pequeña". Como secretario general situará a su portavoz parlamentario en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano. Y el alcalde de la capital, José Luis Martínez- Almeida, "tendrá el papel que quiera" tener porque "además somos un mismo equipo. Nos sentaremos a ver cómo caminar juntos y qué personas queremos los dos para fortalecer la organización". Lo harán "como un mismo hombre".

Pero no quiere dar más nombres de momento. Eso sí, dejó claro que no quiere "grandes concentraciones de poder" por lo que los consejeros de su gobierno no tendrán cargos orgánicos en la formación. "Lo que quiero es dividir totalmente las labores de gobierno y de partido, de manera que todo el mundo esté centrado en su responsabilidad", señaló. Para ello quiere contar "con alcaldes, portavoces", y el sur de la comunidad "va a tener una gran representación".

Pero por encima de todo, Ayuso quiere contar con los "mejores", con los "ganadores", con personas que se vuelquen al completo con el nuevo proyecto con humildad y compromiso. "Gente que entienda que tengas la responsabilidad que tengas siempre es un orgullo y que no hay responsabilidad pequeña: tan importante es ser ministro como ser diputado. Tú tienes una responsabilidad y un compromiso con los ciudadanos y lo que quiero es que todos ellos estén más que agradecidos y sobre todo ilusionados. Y una estructura donde el ciudadano cuente mucho más".