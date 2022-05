La presidenta de la Comunidad de Madrid habló también en Es la Mañana de Federico, de esRadio, del caso Pegasus, que ha tenido como una de sus principales derivadas que el Gobierno de Pedro Sánchez haya puesto en la picota al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y con ello a la propia seguridad del Estado al desvelar, el pasado 2 de mayo, que los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa habían sido intervenidos.

"La imagen que estamos dando es desastrosa y el daño que se le está haciendo al CNI, entre otras instituciones, es irreparable. No descarto -esto es una valoración mía personal- que en un futuro no aparezcan conversaciones comprometedoras para el presidente ni para su Gobierno pero sí para la oposición. No descarto que en el futuro el móvil de Feijóo o el mío o el de algunos líderes del PP o de Vox o de Ciudadanos, de personas que podemos ser su alternativa, aparezcamos en los medios de comunicación con todo lujo de detalle mientras no se sabe del Gobierno absolutamente nada", afirmó Isabel Díaz Ayuso.

Para la presidenta madrileña "es curioso que mientras una persona que guarda hasta como secreto de Estado los viajes en Falcon -en referencia a Pedro Sánchez- para amigos y familiares resulta que ha sido espiado y te enteras un año más tarde. Por cierto, lo explota el 2 de Mayo Bolaños antes de venir al acto (de la Comunidad de Madrid). ¿Y esto sí lo cuentas?, ¿no cuentas tonterías y cuentas esto que es tan grave sin dar detalle? Ya veremos en qué queda".

En ese momento Federico Jiménez Losantos recordó las supuestas cartas con balas que, en plena campaña del 4-M, dijeron haber recibido Pablo Iglesias o el ministro Fernando Grande Marlaska; asunto éste que quedó en nada. "Navajita plateá ha vuelto en forma de whatsapp", añadió Ayuso. "Ya veremos si no hay conversaciones de los demás en portadas de periódicos en poco tiempo y, por supuesto, ninguna que ponga en ningún aprieto al Gobierno y menos a su presidente, a su Sanchidad".

Pero "da igual lo que haga ya este Gobierno porque los ciudadanos no aguantan más. Nadie quiere ya que le cambien su país por la puerta de atrás ni quiere seguir en este rumbo sin sentido al que nos está llevando un Gobierno que gestiona poder pero no gestiona España".