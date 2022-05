La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este miércoles en Es la mañana de Federico de esRadio que en las listas del PP regional no estará quien haya "dudado de la honradez de mi Gobierno": "La gente que ha estado con Casado, si ha trabajado bien, seguirá; el que haya promovido una información sobre supuesta corrupción en la CAM, no estará".

Díaz Ayuso ha declarado que su partido, en la autonomía que preside, necesita "tiempo", y que "por eso yo quería que el Congreso se hubiera celebrado hace mucho, para que nuestros candidatos fueran conocidos en municipios en los que la izquierda no duda en utilizar todo lo que está ahí para desprestigiar a la oposición". La presidenta madrileña ha dicho que no pensará en quienes están ahora, en qué hacer con esas personas: "Si no renuevo yo a la organización, ¿quién lo va a hacer? Yo no tengo miedo porque no tengo compromisos: de aquí, me iré a casa".

La líder del ejecutivo regional ha señalado que quiere "a gente que todos los días dé todas las batallas, que sienta que es un orgullo estar ahí", y confiará en las personas que hayan "hecho equipo" en el PP durante la etapa de la presidencia de Casado, salvo que hayan fomentado bulos "sobre supuesta corrupción en la CAM, no estará". "Y no estará porque no ha habido corrupción en Madrid", ha concluido.

"Feijóo y yo somos complementarios"

Sobre su relación con el nuevo líder del PP nacional, Díaz Ayuso ha dicho que "el presidente Feijóo y yo somos distintos pero complementarios": "Eso me parece que es maravilloso. Tenemos una buenísima relación y confianza. Él está trabajando por ensanchar la base electoral del PP, para poder decidir a un lado y a otro, y hacerlo libremente". Además, la presidenta regional ha dicho que no tiene problema en entenderse con Vox: "Más bien al contrario".