Ayuso y la "muerte anunciada" del CNI: "No nos da tiempo a recoger todas las barbaridades"

La presidenta madrileña no da abasto para hacer frente a las políticas o crisis institucionales que genera el Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo trasladó este martes cuando fue preguntada por la destitución fulminante de la directora del CNI, Paz Esteban, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, quiso hacer pasar por un una "sustitución" sin mayor importancia.

"Lo del CNI es una más de otras muchísimas que llevamos contemplando desde el comienzo de la legislatura de este Gobierno, que además está secuestrado por el nacionalismo. Es una muerte anunciada de una institución nueva erosionada a manos del Gobierno de Sánchez. Toda institución que le recuerda dónde están los límites es directamente esquilmada y descapitalizada", dijo Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso lamentó que, "además de gestionar, los presidentes autonómicos, como representantes del Estado, tenemos que estar a veinte frentes abiertos. Lamento parchear las instituciones para resolver crisis de Gobierno, con la imagen que se da".

Así, puso como ejemplo también que tenga que ser la Justicia la que trate que en Cataluña se pueda estudiar también en español, al menos que se llegue al 25% de las materias. "Si no es por la Justicia española en Cataluña, (un ciudadano) no tiene derecho a estudiar como su Constitución le ampara: en español". Además, recordó, que "la Corona ayer no era bienvenida en Gerona, una provincia española". "En fin, es una cada día. No nos da tiempo a recoger todas las barbaridades que pasan", lamentó.

Madrid estudiará la Ley de Universidades

La presidenta de la Comunidad de Madrid también se refirió a la nueva Ley de Universidades, de la que ha avanzado este martes algunos detalles el diario El Mundo. "Cada vez van a importar menos las oposiciones, ya no van a poner al frente de las instituciones españolas a los más sabios y mejor preparados, sino a los amigos, como se pretende con la nueva Ley de Universidades, que ahora es un anteproyecto pero que va a permitir, entre otras barbaridades, que cualquier amigo sea rector y no un catedrático".

Por eso, la jefa del Ejecutivo regional anunció que se "van a oponer" a este proyecto de ley, que llevarán a la Conferencia Sectorial de Universidades el 31 de mayo, "para estudiar en profundidad este texto y defender todos aquellos aspectos que puedan ser de dudosa constitucionalidad".

"Los profesores son nuestros mejores aliados para prepararnos en el futuro y ahora se pretende incluso examinar al propio profesor como si su papel no fuera realmente importante. También se pretende poner al frente de los rectorados aquellos que no son catedráticos. Es volver otra vez a no reconocer la excelencia y al sabio. Y por no hablar de la ruptura que puede causar en la unidad nacional a la hora de otorgar unos títulos según regiones. Yo creo que somos un gran país y tenemos que luchar contra estas prácticas", señaló.

Ayuso incidió en que "todos los españoles tienen derecho constitucional a estudiar en español en todos los rincones de su país; la Corona tiene derecho a desplazarse a todas las provincias, no como hemos visto esta semana en Gerona; y la educación tiene que ser peleada y defendida entre todos para que haya una verdadera igualdad de oportunidades y un verdadero ascensor social donde cada uno lleguéis tan lejos como vuestro esfuerzo y vuestra preparación os lleven".