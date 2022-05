El PP resume la semana 'horribilis' de la izquierda: "Están a un mes de invitar a Julio Iglesias a las fiestas del PC"

El portavoz del PP en la Asamblea madrileña realizó un demoledor repaso de lo que ha sido la última semana, desde la anterior sesión de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso del pasado jueves, para la izquierda.

Alfonso Serrano comenzó señalando la guerra fraticida entre los herederos de Manuela Carmena, que enfrenta en los tribunales al Más Madrid de Rita Maestre con Recupera Madrid, escisión municipal de éste, donde se encuentran los concejales carmenistas: Marta Higueras, Luis Cueto y José Manuel Calvo.

"Por un lado, tenemos a los pijo-progres-green-fashion-ecofeministas de Más Madrid, pegados con Recupera Madrid: que si unos no pueden tener grupo municipal y los otros acusando a estos poco menos que de extorsionar a afiliados, y ya están en los juzgados. Este es el ejemplo que nos da Más Madrid", dijo.

Después le tocó el turno a Podemos y su error garrafal en Andalucía, que le ha hecho quedarse fuera como partido de la confluencia de izquierdas para concurrir a las próximas elecciones del mes de junio. "Aprendan primero, como decía la presidenta, a registrar una coalición y luego ya hablamos de política", les aconsejó Serrano.

"Pero bueno, qué vamos a esperar de la izquierda que en esta semana veíamos cómo Garzón, el ministro anti carne, se hinchaba a jamón de Jabugo en la Feria (de Sevilla); que Rita Maestre, la que regalaba los palcos para el pueblo llano, ocupaba el palco VIP en el Master de tenis o que UGT, que defendía las okupaciones, pedía que por favor desalojaran de okupas sus sedes", añadió.

Y sobre el PSOE, el portavoz popular resumió: "El CIS, TVE, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, AENA, Renfe, Correos, los funcionarios de prisiones, la Policía, la Guardia Civil y ahora el CNI". Y en Madrid "vemos cómo el PSOE alienta consultas ilegales sobre la Monarquía en aquellos municipios donde gobierna con Podemos. Así que yo le invito al portavoz del PSOE a que, en vez de mandar cartas a la presidenta, las mande a la delegada del Gobierno o a sus alcaldes y se ponga en contra", le espetó Serrano a Juan Lobato.

Se refería el portavoz del PP a la consulta que este sábado la denominada Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República va a realizar, a través de cientos de mesas instaladas por toda la geografía nacional; en Madrid, 101 puntos habilitados.

▶️ El PSOE de Madrid está alentando consultas ilegales sobre la monarquía en municipios donde gobierna con Podemos. Invitamos a Lobato a que hable con sus alcaldes para parar estas actuaciones. 🗣️ @SerranoAlfonso #PlenoAsamblea pic.twitter.com/MFADW6XMi4 — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) May 12, 2022

"Sinceramente, cuánto hecho de menos a ese PSOE que solo se cargaba la economía porque era lo que teníamos que arreglar cuando llegábamos. Ahora, cuando llegue el PP, la tarea va a ser ingente", lamentó Serrano.

Juan Lobato saca a relucir a ETA

Por su parte, el portavoz socialista en la Asamblea sacó a relucir a ETA durante la sesión de control. "Hace una semana le pedí que se disculpara públicamente por acusar a mi padre de algo que sabía que no era cierto. Es una pena que no lo haga, usted verá. Ni recurriendo a ETA para justificar lo injustificable, como hizo, va a conseguir que yo le falte al respeto a usted ni un milímetro. ETA acabó hace más de 10 años, gracias al sacrificio de muchísimos españoles: del PP, del PSOE y a otros muchos. Y la Educación en Madrid, la Sanidad, el transporte, la vivienda, el medio ambiente y la calidad de vida de los madrileños no tiene nada que ver con ETA ni dependen de ETA, dependen de que usted haga bien su trabajo y de que yo haga bien el mío. Le pido que por favor que pare ya, que pare ya esa máquina de insultar, de esparcir bulos de forma permanente, que la gente está harta ya, de insultos, de confrontación de faltas de respeto".

En 1 minuto le explico a Ayuso que ETA terminó hace 10 años. Gracias, entre otros muchos, a hombres y mujeres de PP y PSOE. El futuro de la Comunidad no tiene nada que ver con ETA, sino que depende de que hagamos bien nuestro trabajo. Necesitamos más respeto y menos insultos. pic.twitter.com/ulqqSy1pTk — Juan Lobato (@juanlobato_es) May 12, 2022

Pero a pesar de todo ello, Juan Lobato está contento porque la presidenta madrileña ya le "mira" durante sus debates parlamentarios. "Ahora solo falta que, aparte de mirarme, también me escuche, eso sería la leche", dijo.

"Señor portavoz del PSOE, que ETA existe no depende de mí, depende de su Gobierno y de su jefe. Y a su padre no lo saco yo, lo saca usted una y otra vez en este pleno y en todos los medios de comunicación", le contestó Isabel Díaz Ayuso.