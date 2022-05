Begoña Villacís: "Lo único que tenemos de Vox es boicot e insultos a Almeida"

Coincidiendo con la celebración del día de San Isidro, patrón de la capital de España, algunos medios han publicado encuestas en las que el gobierno municipal de PP y Cs sale reforzado aunque el partido naranja perdería votos a favor de los populares. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y cara visible de Ciudadanos en la ciudad ha comentado estos sondeos en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

Villacís, que ha señalado que han celebrado las Fiestas de San Isidro que "queríamos" después "de dos años sin tenerlas", ha advertido que "cuando todo el mundo quiere dar por muerto" a su partido éste vuelve a la vida. La vicealcaldesa de la capital de España ha apuntado que en alguna de las encuestas, la de OkDiario, le dan "9,8%" de los votos. Cree que "es un buen resultado para Ciudadanos" porque siguen "siendo decisivos".

Para la vicealcaldesa de Madrid, "lo más importante es que podríamos reeditar el Gobierno actual". Cree que cuentan con el apoyo de los madrileños porque han podido "demostrar que tenemos palabra" y que "somos leales" porque han "renunciado a las invitaciones para gobernar en solitario". "He sido fiel a mi Gobierno", ha destacado Villacís.

La responsable de Cs en Madrid ha dicho que se se siente "muy orgullosa de los concejales de Cs y también los del PP" y que los votantes "premian la sensatez" de este gobierno bicolor en el que "nos complementamos bien" porque "cada uno aporta algo". "Me gusta el gobierno que tenemos y que seamos dos formaciones distintas", ha dicho.

Con Vox, ni a misa

Sin embargo, para poder reeditar el gobierno municipal tanto PP como Cs necesitan a Vox. La vicealcaldesa, que ha asegurado que Cs "es un partido decisivo que decide el Gobierno de la ciudad de Madrid", ha criticado que Vox no está "por la gobernabilidad". "Vox nos ha hecho la vida imposible con las terrazas, nos ha boicoteado los presupuestos liberales con los que hemos ahorrado 500 millones y también la ordenanza movilidad, dudo que esté a favor de la gobernabilidad", ha añadido.

Villacís se ha mostrado muy crítica con la política del partido de Javier Ortega Smith con respecto al Gobierno municipal. Ha lamentado todo "lo que hemos vivido por parte de Vox" y ha defendido a Martínez Almeida porque los de Vox "le han llamado de todo: Carmeida, Comunista… De esa manera no se puede gobernar".

La líder municipal de Cs ha insistido en esto una y otra vez: "Uno tiene que entender que aparte de hacer política y estas intervenciones parlamentarias, hay que gestionar Madrid. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, y creo que lo estamos haciendo bien y que lo están viendo los ciudadanos". Preguntada por si la palabra "boicot" era excesiva, ha respondido: "No es una palabra dura: describe una realidad cuando intentas sacar unos presupuestos en Madrid que son vitales". "Se dedican a insultar a Almeida constantemente. Yo nunca les insulto a ellos. No se puede estar insultando al alcalde sistemáticamente. Lo digo como lo pienso", ha agregado.

Contra el PP de la "España plurinacional"

Villacís ha negado constantemente que vaya a fichar por el PP en caso de que Cs se hunda: "Cada uno tiene una filosofía. Yo soy liberal. Yo no me puedo convertir en conservadora por una varita mágica". La vicealcaldesa madrileña ha dicho que los populares pertenecen a "un partido conservador", y que si bien "no tengo ningún problema en gobernar con ellos", "hay temas en los que no estamos de acuerdo, como la eutanasia, el poder judicial o repartirse TVE".

Además, Villacís ha criticado las últimas declaraciones de Elías Bendodo, que, en una entrevista en El Mundo, dijo que España es un "Estado plurinacional": "Están volviendo a lo que Cayetana Álvarez de Toledo llama el "apaciguamiento". No les apaciguaron con los Pactos del Majestic, cuando les entregaron la educación o cuando les dijeron que el 1 de octubre no iba a pasar nada. Eso nos separa del PP".