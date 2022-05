Alfonso Serrano será el nuevo secretario general del PP de Ayuso y podría dejar la portavocía en la Asamblea

El ansiado y polémico congreso del PP de Madrid ya está aquí. El cónclave que aupará a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del partido regional arranca este viernes con una comparecencia de la candidata ante los medios a las 11.00 horas en el pabellón 6 de Ifema, donde presentará su proyecto, y se prolongará hasta el sábado al medio día.

Ya este jueves fuentes próximas a Ayuso confirmaron que propondrá al portavoz de los populares en la Asamblea, Alfonso Serrano, como nuevo secretario general del partido, puesto que en la actualidad ostenta Ana Camins. Así lo trasladó a su grupo parlamentario durante una reunión celebrada de manera previa al pleno.

Ahora, la continuidad de Serrano al frente de la portavocía del Grupo Parlamentario Popular -cargo que ostenta desde 2019- está en el aire. Y aunque el también director de las dos campañas electorales de Díaz Ayuso no quiso ni confirmar ni desmentir su salida, sí reconoció que el cargo exige "un trabajo y una dedicación" que tendrán que analizar si es compatible con continuar siendo portavoz en la Asamblea.

"Hoy estoy aquí eso es lo único que puedo confirmar (...) Tenemos que hablar de cómo afecta esto, pero es evidente que la tarea de la secretaría general de un partido como es el PP de Madrid exige una gran dedicación y la propia presidenta ha avanzado que lo que se trata es de repartir tareas, responsabilidad, en todos los ámbitos".

El nuevo PP de Ayuso

De hecho, éste es uno de las pocos detalles que Ayuso ha querido avanzar sobre cómo será el nuevo PP que ella presidirá. La presidenta madrileña ha dejado claro en varias ocasiones que la estructura del partido que salga del cónclave será "más pequeña" que la actual y que no quiere "grandes concentraciones de poder", por lo que los consejeros de su gobierno no tendrán cargos orgánicos en la formación. "Lo que quiero es dividir totalmente las labores de gobierno y de partido, de manera que todo el mundo esté centrado en su responsabilidad". Para ello quiere contar "con alcaldes, portavoces". Y el sur de la Comunidad "va a tener una gran representación".

Pero, por encima de todo, Ayuso quiere contar con los "mejores", con los "ganadores", con personas que se vuelquen al completo con el nuevo proyecto con humildad y compromiso. "Gente que entienda que, tengas la responsabilidad que tengas, siempre es un orgullo y que no hay responsabilidad pequeña: tan importante es ser ministro como ser diputado. Tú tienes una responsabilidad y un compromiso con los ciudadanos y lo que quiero es que todos ellos estén más que agradecidos y sobre todo ilusionados. Y una estructura donde el ciudadano cuente mucho más".

Pero aparte de Serrano, Díaz Ayuso no ha querido desvelar más nombres hasta ahora. Eso sí, dejó claro en una entrevista en Es la mañana de Federico, en esRadio, que no contará con quienes hayan puesto en duda "la honradez" de su Gobierno. "La gente que ha estado con Casado, si ha trabajado bien, seguirá; el que haya promovido una información sobre supuesta corrupción en la Comunidad de Madrid, no estará".

El papel de Almeida

El papel del alcalde de la capital es otra de las grandes incógnitas. La antigua dirección PP, con Pablo Casado y Teodoro García Egea a la cabeza, colocaron a José Luis Martínez Almeida en una posición complicadísima, toda vez que él aceptó meses antes el cargo de portavoz nacional del partido, deslizando la información de que su nombre se barajaba en Génova para disputarle el cargo a Ayuso.

Para la jefe del Ejecutivo regional, no obstante, esto es agua pasada y Almeida "tendrá el papel que quiera" tener porque, "además, somos un mismo equipo. Nos sentaremos a ver cómo caminar juntos y qué personas queremos los dos para fortalecer la organización". Lo harán "como un mismo hombre", afirmó hace unas semanas.

De hecho, el regidor capitalino será uno de los protagonistas del congreso, donde intervendrá este viernes por la mañana cerrando filas con Ayuso. También intervendrá, entre otros, la portavoz del Ayuntamiento y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, quien dará cuenta de la gestión del Consistorio.