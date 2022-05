Ayuso se planta ya ante Mónica García: "¡Son ustedes los que me han llamado loca, demente, psicópata!"

Isabel Díaz Ayuso y el grupo parlamentario del PP se plantaron este jueves frente a Mónica García. Y es que la líder de Más Madrid volvió a denunciar -por tercera vez en una semana- el acoso al que, a su juicio, le tiene sometida la presidenta madrileña.

"Quien dice ‘al colegio se viene llorado de casa’ es el matón del patio que hace bullying; quien dice ‘al trabajo se viene llorado de casa’ es el jefe que hace mobbing; y quien dice ‘a la política se viene llorado de casa’ es una presidenta que hace bullying político", comenzó señalando la jefa de la oposición, que preguntó además: "¿Sabe quién es la última persona que dijo esto? Fue la señora Esperanza Aguirre y se lo dijo a la señora Manuela Carmena. ¿Y sabe lo que pasó? Que Carmena le ganó las elecciones, así que tome nota para el 2023".

Fue éste parte del preámbulo a su pregunta en la habitual sesión de control al Ejecutivo regional de los jueves: "¿Cómo valora las políticas de salud mental de la Comunidad de Madrid?". Ayuso respondió que "son políticas prioritarias" para su Gobierno y que "desde el primer día como presidenta" no ha dejado de trabajar "sin descanso" para atender al "problema de la salud mental" con "más recursos económicos, con más profesionales y con más unidades".

Ayuso: "¡Ustedes son los que se han burlado de mí!"

Pero fue en la réplica, cuando Ayuso recordó que ha sido la izquierda la que le ha llamado "loca, demente, incapaz, psicópata". Y añadió: "¡Ustedes son los que se han burlado de mí y aquí -repitió como hace dos semanas- viene a hacer terapia del odio, que no se hace con la cabeza sino con las tripas!", concluyó rodeada de una prolongada ovación de su bancada.

El guante sobre esta cuestión lo recogió el portavoz del PP. "Nos han hablado, y lo han vuelto a hacer, de bullying político y de no aceptar insultos. Y lo dice quien a este grupo nos tacha de ladrones en todos los plenos después de haberse llevado 13.000 euros de manera irregular de esta Cámara", dijo Alfonso Serrano, refiriéndose a Mónica García, quien se encogía de hombros mientras lo escuchaba.

"Nos pide respeto la misma persona que en los últimos trece plenos ha insultado el honor de la presidenta, de su familia y de su Gobierno en 113 ocasiones. Nos pide no tensionar los debates la que responsabilizó a la presidenta del terrible crimen homófobo de Galicia o del ‘bulo del culo’. Nos imputan delitos a nosotros mientras llevan a los tribunales cosas contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid o contra la presidenta y ya van 19 archivadas. ¡Pero si han sido tan rastreros que han culpado al Partido Popular de un terrible accidente en la puerta de un colegio!", recordó.

Serrano tuvo también palabras para el PSOE, con quien "ocurre lo mismo". "Nos pide el señor Lobato que no hablemos de su padre: lo hemos hecho una vez, usted ha hablado veinte de la familia de Ayuso y no lo ha hecho más porque estaba de baja paternal".

"Básicamente es llamar a asesina" a Ayuso

Pero el portavoz popular puso sobre la mesa la que es sin duda una de las acusaciones más graves que los partidos de izquierdas han lanzado contra Díaz Ayuso en estos dos años de pandemia. "La izquierda dijo aquí que Ayuso había encerrado a los mayores y los había dejado morir; eso es básicamente llamarla asesina. Y somos nosotros los que tensionamos...", manifestó entre el aplauso de los suyos.

"Aquí se han traspasado todas las líneas. Pero han sido ustedes, porque decidieron que valía todo contra el gobierno y contra Ayuso. Y lo más lamentable es que de ninguna de éstas la señora García se ha disculpado. Es más, cuando la pillaron con los 13.000 euros echó la culpa a los servicios de la Cámara con lo fácil que era decir ‘lo siento, me equivocado, no volverá a pasar´".

Serrano concluyó señalando que no hay que olvidar que "todo este fango lo comenzaron ustedes cuando ya desde la campaña y con Ayuso de presidenta llevaron a su familia a la Fiscalía para poner en cuestión el honor de su padre fallecido, que no se podía defender. Y lo archivaron y usted – dijo dirigiéndose a García- todavía no ha pedido disculpas. ¿Quién hace bullying aquí? Es inaudito que la mayor agresora ahora vaya de víctima. ¿Quieren respeto? Gánenselo".