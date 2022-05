Ayuso: "Este congreso pretende decirle a España que además de saber gestionar tenemos ideas"

"Según pasaban los días y los meses y las cosas se iban enquistando, me iba dando cuenta de que era más importante dar este paso. El camino ha sido muy difícil, pero hay una profunda ilusión y ganas de ganar". Así se pronunció Isabel Díaz Ayuso a su llegada al congreso del PP de Madrid que se celebra durante este viernes y mañana sábado en el recinto ferial de Ifema.

La presidenta madrileña hacía su entrada acompañada por los dos hombres de su máxima confianza: su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y el que será el próximo secretario general del partido, Alfonso Serrano, quien dejará su actual cargo de portavoz popular en la Asamblea de Madrid. Ayuso dará a conocer a su sustituto la semana que viene, pero este viernes se deshizo en halagos hacia él. "Alfonso Serrano es un gran gestor que ha hecho un gran equipo con los diputados". Pero sobre todo "es muy buena persona y me tranquiliza saber que hay alguien que va a cuidar a los afiliados. Es la persona más adecuada".

No ha sido fácil llegar hasta aquí. El partido saltó por los aires cuando se conoció el espionaje que la antigua dirección nacional habría ordenado realizar a la presidenta madrileña y su familia. Ayuso ganó el pulso a Pablo Casado y Teodoro García Egea y este viernes, exultante, presentó ante la prensa las principales líneas de lo que será la nueva formación que ella presidirá.

Para comenzar, toda una declaración de intenciones, que marca profundas diferencias con lo que fue el PP de Mariano Rajoy, el último presidente del partido en llegar a Moncloa. "Además de gestión, estamos aquí por unas ideas y una convicción de España. Además de gestionar tenemos que atender a los problemas que hay. Este congreso pretende decirle a España que además de una gran cartera de gestión, el PP tiene ideas, entrega y tiene claro de qué lado estar".

Ayuso manifestó que lo que quiere es "abrir las puertas y ventanas a los españoles que quieren un cambio político que es imprescindible en España. Yo tengo ganas desde Madrid de aportar mi granito de arena para sacar a España adelante. Hoy más que nunca la solución para España está en el PP, y especialmente en el de Madrid".

Ayuso quiso realizar también un duro alegato contra el Gobierno de Pedro Sánchez, "el más autoritario desde la dictadura" y al que pretende seguir combatiendo, ahora también desde la presidencia del partido.

"España se dirige sin freno a una quiebra económica y el sectarismo sólo está siendo superado por su incompetencia. No hay día que un organismo independiente no corrija los datos del Gobierno. Este Gobierno además está arrebatando la ilusión" a los ciudadanos y "pretende que no conozcan su legado, su Historia y que el español sea censurado en nuestro país. Fomentan la mediocridad" y "estigmatiza a las mujeres con debates innecesarios". Además, "fomentan entre los jóvenes la lacra de las drogas y les dicen qué comer, qué beber...".

Renovación "casi completa" del PP de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid desgranó también algunos de los detalles de lo que será el nuevo partido. Así, anunció una renovación "casi completa" de la estructura de la formación, con cuatro vicesecretarías, centrado en la organización y en el territorio así como en la acción política y en la sectorial, y con nuevas áreas.

Una de ellas estará dedicada a los madrileños que viven fuera de la Comunidad y otra a los ciudadanos que llegan a la región a trabajar procedentes de todos los rincones del mundo. La primera tiene como objetivo que las personas que salen fuera no se desvinculen de la región y "nos nutran además con sugerencias y aportaciones, ya que Madrid es universal y tiene mucha imagen internacional". Por otro lado, en la segunda área el fin es que estén representados "todos los ciudadanos que vienen a trabajar desde todos los rincones del mundo". "Creo en el mestizaje y en que si hay algo que hace fuerte a Madrid es ser un lugar abierto de acogida".

Por otra parte, eliminará áreas que considera que pueden estar bajo una misma persona y, respecto a los nombres, desveló que la renovación será casi 100% con "nuevas personas al frente, gente desconocida hasta el momento para los medios y el público en general pero que a lo mejor llevaban tiempo en la casa y no habían tenido la oportunidad nunca de dar un paso adelante y tener una responsabilidad".

En este sentido, indicó que las personas elegidas no serán nombradas en base a cuotas de poder de las que luego ella se sienta presa. "Me voy a arriesgar a hacer algo distinto".

Además, dará espacio a la Atención al ciudadano ya que considera que es la mejor manera de saber si se equivoca o no y qué piensan los ciudadanos. "Quiero que tenga un lugar muy visible y que además forme parte de los órganos políticos para que tomemos decisiones en base a lo que también la gente nos dice", expuso.

Según desveló, la presidenta buscará que se coordine el trabajo parlamentario del Senado y del Congreso de los Diputados, con el de los ayuntamientos y la Asamblea de Madrid.