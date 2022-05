Una emocionada Ayuso pone firme al PP de Madrid y marca el rumbo: "Hay que ser serios y si no, a tu casa"

Nunca le había costado tanto escribir un discurso como el que pronunció en la sesión inaugural de su tan ansiado congreso, confesó. Pero nunca un discurso de Isabel Díaz Ayuso tuvo tanta carga de profundidad política y de ideas.

Con el himno del PP sonando a modo de himno del rock, una emocionada Ayuso con lágrimas en los ojos, subió al escenario para dirigirse a los suyos minutos antes de que las votaciones para convertirla en presidenta del partido regional tuvieran lugar.

Pero no regaló oídos ni compró voluntades. Todo lo contrario. Ayuso decidió poner firme al PP, avisó de que quien la acompañe en esta andadura no lo tendrá fácil. Los que permanezcan a su lado deberán "luchar" y el lema es el siguiente: "Trabajo, trabajo y trabajo. La comodidad aquí está fuera de lugar".

Y "los partidos políticos -avisó- no pueden ser clubs de amigos. Tenemos la responsabilidad de hacer las cosas como si de la primera legislatura se tratara. Hay que tener claro que nada es para siempre: los gobiernos no se heredan por derecho, y las tragaderas de la sociedad española no son tan anchas como los señores de la izquierda se piensan. Que hay que ser serios y si no… A tu casa".

Pero Ayuso fue más allá. Quería que le entendieran bien y dejó claro que pedía a los suyos cosas concretas:

Humildad: quiero gente que venga sufrida a la política: que haya luchado por independizarse, o por formar una familia, o por pagar unas nóminas. Que venga del mundo real, donde se pasa mucho frío.

Trabajo, trabajo y trabajo. La comodidad aquí está fuera de lugar. Obligatorio estar planteándonos cada minuto cómo hacer más y mejor cada tarea.

Respeto sagrado por el afiliado. Cuanto mayor sea, más galones.

Entrega absoluta al ciudadano. Nuestros jefes.

Profesionalidad en algo: en el servicio público. Esto es algo que se aprende con el tiempo: la paciencia para responder a todos los ciudadanos aunque a veces no nos guste lo que nos dicen, el cuidado en los detalles, el fastidiarse muchos días yendo a sitios que no apetecen, la gestión del cansancio, la cesión de tu tiempo libre. Buscar agradar, ser amables y cariñosos con la gente.

Prohibido, bajo amenaza de penalti y tarjeta roja, hablar con perspectiva de género ecorresiliente empoderado, porque esto significaría que no se ha enterado de nada de lo que está pasando.

Quiero un equipo de personas que saben que en la vida no hay nada fácil y entienden que los ciudadanos no tienen por qué soportar palabras vacías que no solucionan o aportan nada. En Madrid vamos al grano.

Quiero jóvenes del Partido Popular. No viejos de Nuevas Generaciones.

Quiero que nuestra organización juvenil cuente y que siempre esté al servicio del partido, que le escuche, que no pierda el espíritu universitario y el alma emprendedora e inconformista.

Quiero un equipo que arriesgue. Que piense nuevas ideas por mucha contestación que tengan. No hay gobierno bueno del PP sin su manifestación de la izquierda en la puerta.

Quiero un equipo que haga relevos atléticos, es decir, que ceda el testigo a tiempo, sin llegar nunca a saborear la decadencia. Sin vacíos de poder ni miedos. Estamos aquí corriendo a fondo por un tiempo. Sin egos ni rencores: es muy probable que los que vengan sean mejores que nosotros. Siempre hay que aspirar a ir a mejor.

Nadie debe ser insustituible. Que no te echen de menos, ni de más…

Quiero un equipo con personas de acreditada solvencia pero también, con muchas otras que por primera vez dan un paso adelante en la organización. Quizá eso provoque el típico comentario: ¿Y ese quién es, si no lo conoce nadie?. A lo que yo pregunto: ¿Y cómo quieres que te suene si nadie le ha dado nunca una oportunidad? ¡Que nos lo digan al alcalde o a mí en 2019! No hay renovación sin un ¿Y ese quién es? Uy, esto le queda grande. Este en dos días...

Quiero un equipo que defiende con pasión nuestra cultura. Para eso ha de estar fresco y entrenado. Están fabricando un nuevo país hecho a medida de rencorosos y perdedores. ¿Un poco más de ecofeminismo empoderado resiliente para despistarnos de lo importante?

Ayuso subrayó también que no pueden "encerrase en despachos o sedes para celebrar una sola actividad" para encumbrarse a ellos mismos, "más con la que está cayendo". Tampoco deben lucirse "caminando en comitiva burbuja por la calle, alejados de los ciudadanos que nos miran. Nos hemos de mezclar con ellos" porque el PP de Madrid, apuntó, es el "partido del pueblo, callejero y pandillero, de plazas, terrazas, comercios, estadios o empresas".

"No estamos aquí para coleccionar cargos sino para volcarnos en ser útiles en nuestra responsabilidad. Nadie en el partido vale más que nadie", añadió. Quiere, por contra, "un equipo que marque mensajes, que sea previsible en sus convicciones pero sorprendente en sus propuestas. Quiero un partido que busque entenderse con el que piensa diferente pero que nunca ceda ante quien se considere política y moralmente superior. A mí estos días algunos señores que se definen ‘progresistas’ me han dado lecciones de feminismo porque, como mujer, afronto las dificultades con fortaleza y no como ellos quisieran: con compasión de mi sexo. Y por ahí no paso".

Las gracias a Feijóo

El camino no pudo ser más difícil y por poco la presidencia del PP de Madrid se le escapa de las manos, cuando se puso en contra al todopoderoso aparato del partido, con su dirección nacional a la cabeza. "Según pasaban los días y los meses y las cosas se iban enquistando, me iba dando cuenta de que era más importante dar este paso. El camino ha sido muy difícil, pero hay una profunda ilusión y ganas de ganar", reconoció este viernes por la mañana ante los medios.

Pero de la anterior cúpula nacional apenas queda ya nada y su recuerdo no empañó el congreso: Pablo Casado ni fue invitado al cónclave, a diferencia de Mariano Rajoy José María Aznar. En su discurso Ayuso tampoco tuvo palabras para él. Tan sólo quiso elogiar, en contraposición, al nuevo presidente Alberto Núñez Feijóo, haciendo patente las notorias diferencias de trato que ambos le han dispensado. Y le dio las gracias "por convocarnos nada más llegar al frente del partido y tenernos entre tus prioridades. Somos el equipo por cuya circunscripción te presentarás para ser presidente del Gobierno. Somos, por tanto, tu equipo electoral. Tu casa".

"Es tal la confianza que has depositado en nosotros que cada vez que hemos hablado del congreso que sólo has preguntado ‘en qué puedo ayudaros’. Sin tutelas (que podrías permitirte sin pedir permiso). Sin embargo, no ha habido más petición hacia nosotros que tener criterio y saber organizarnos bien para poner al frente a equipos ganadores. Porque a ti tampoco te gusta perder el tiempo ni hacérselo perder a los demás. Te honra", dijo a un Feijóo que clausurará junto a ella este sábado el congreso.

Por contra, el papel más complicado en este cónclave lo tenía el alcalde de Madrid, antiguo portavoz nacional del PP de Casado. Pero este viernes su discurso consistió en un entusiasta apoyo sin fisuras a Ayuso.

La presidenta, por su parte, le compensó colocándole primero en el Comité de dirección del partido. "¿Por qué? Porque José Luis (Martínez-Almeida) y yo somos dos mitades como todo el mundo sabe por cuestiones organizativas, el encabezó una lista electoral y yo otra en 2019. Eso fue todo, fuimos dos listas, pero un mismo equipo y a pesar de los momentos tan difíciles que hemos vivido José Luis y yo, especialmente con la pandemia, hemos trabajado por absoluta coordinación y ahora tenemos el reto más importante en 2023 y lo volveremos a afrontar juntos".

Ayuso concluyó reivindicando al PP, el partido que "defiende el legado de España en América. Somos hijos de Grecia, Roma y Occidente. Cuya cultura defiende la libertad y la vida como los dos bienes más preciados que tiene el hombre".

Y lanzó su promesa: "Como dije la primera vez que me presenté ante el partido en 2019, os pido vuestra confianza y yo os prometo de nuevo la victoria".

Ayuso, proclamada con el 99,12% de los votos

Isabel Díaz Ayuso fue proclamada presidenta del PP de Madrid tras recibir el 99,12% de los votos emitidos por los compromisarios. Y así será el nuevo partido. Como secretario general Alfonso Serrano, hombre de máxima confianza de Ayuso: hasta ahora portavoz de los populares en la Asamblea y director de las dos campañas electorales.