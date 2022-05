"Feijóo no ha dado ni un nombre": así se gestó el nuevo equipo de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso acumula victorias. Y no sólo electorales, también entre los suyos. La última de ellas ha sido la celebración del ansiado Congreso del PP de Madrid, del que salió elegida presidenta con más del 99% de los votos.

Pero no fue nada fácil el camino hasta llegar al 20 de mayo. La anterior dirección nacional del partido, con Pablo Casado y Teodoro García Egea a la cabeza, intentaron impedirlo por todos los medios, hasta el punto de haber presuntamente ordenado un espionaje contra ella y los suyos. Se trataba de buscar "las cremas en el bolso" que la incriminaran e inhabilitaran como candidata a presidir el PP madrileño.

Pero Ayuso enfrentó el desafío y ganó. Su victoria hizo saltar por los aires Génova 13 y sólo el desembarco de Alberto Núñez Feijóo recondujo las aguas a su cauce. El dirigente gallego debió tomar buena nota de todo aquello porque su posición desde que llegó a Madrid fue la de dar vía libre, echarse a un lado, dejar hacer. Así, los populares madrileños cambiaron radicalmente: se pasó del choque continuo y la tensión a un trabajo relajado que concluyó este sábado con la coronación de Ayuso en el recinto ferial de Ifema.

"Feijóo no nos ha dado ni un nombre, no ha impuesto nada, no se ha metido en ningún punto del proceso", comentaron a Libertad Digital fuentes de la Comunidad de Madrid después de que la presidenta pronunciara su importante discurso de clausura en el cónclave; extremo éste que confirman en Génova. Incluso los vídeos que se mostraron durante los actos fueron confeccionados por cada equipo sin ningún tipo de supervisión. "Ha hecho lo contrario exactamente a lo que hacía Casado, todo el día preocupado por quién nombraba Ayuso, qué hacía, qué decía en su discurso…".

Así lo expusieron también los dos en sus respectivos discursos. El presidente del PP afirmó: "Desde hoy, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid está más unido, está más firme, está más comprometido y es un partido más solido. Y desde hoy, Isabel y su equipo son más libres para conseguir que el PP de Madrid sea más libre y para conseguir que la Comunidad de Madrid sea más libre. Ese es nuestro objetivo".

Un Feijóo que explicó algo que la dirección popular anterior no logró entender, que "el mayor acierto" de Ayuso "es que es la presidenta que más se parece a Madrid". "Es importante encontrar un líder que se parezca a la tierra que va a servir. Cuando aparece un hombre o una mujer capaz de interpretar y mezclarse con la tierra que va a servir surge ese líder al que los demás siguen".

"Gracias por convocarnos nada más llegar al frente del partido y tenernos entre tus prioridades. Es tal la confianza que has depositado en nosotros que, cada vez que hemos hablado del congreso, sólo has preguntado ‘en qué puedo ayudaros’. Sin tutelas, que podrías permitirte sin pedir permiso. Sin embargo, no ha habido más petición hacia nosotros que tener criterio y saber organizarnos bien para poner al frente a equipos ganadores. Porque a ti tampoco te gusta perder el tiempo ni hacérselo perder a los demás. Te honra", le dijo por su parte Díaz Ayuso durante la sesión inaugural.

Y ya el sábado manifestó: "Es el momento político más importante de mi vida y ya siempre quedará marcado por ti, por tu confianza, por tu compromiso y por tu buen hacer. (…) Gracias, presidente, por tu confianza porque esto es posible gracias a ti. (…) "No te vamos a fallar desde Madrid y que me diga Dios qué hay que hacer en esta vida para darlo todo para que pronto llegues al Gobierno de España".

Ambos llegaron juntos y exultantes a su cita de este sábado. Las muestras y palabras de cariño fueron constantes. Existe "sintonía y buena relación", señalan los de Ayuso a este periódico. Son "perfiles diferentes pero complementarios", añaden.

Y así lo dejaron patente también en sus respectivas intervenciones, ambas centradas fundamentalmente en confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo, preocupado por resolver los graves problemas que atraviesa el país desde la gestión. Y Ayuso, colocando la batalla cultural e ideológica como uno de los ejes principales sobre los que debe pivotarse el nuevo PP que ella preside.

No obstante, la presidenta madrileña quiso dejar claro que la conexión con Feijóo y su apoyo es total y sin fisuras. "Podrán intentar buscar fricciones —lógico, esto es política— divisiones… Nosotros no, somos puzzles, somos piezas que formamos esta gran familia del PP y tú vas a ser el presidente del Gobierno. Madrid es la retaguardia, es la España con ganas, Madrid es el gobierno que los españoles se están perdiendo hasta que el PP vuelva a la Moncloa, cuando será tu momento. Y tendrás a este equipo de tabernarios, a estos españoles con ganas, a tu entera disposición".

Ayuso rehace el PP

Así las cosas, y desde la libertad más absoluta, Isabel Díaz Ayuso ha rehecho el partido de arriba abajo. Ha nombrado a personas desconocidas en su mayoría; reducido su estructura y colocado a su hombre de máxima confianza, Alfonso Serrano, como secretario general de la organización. Como contrapartida deberá dejar la portavocía en la Asamblea, cargo que desempeñaba desde 2019. Pero es que la nueva presidenta no quiere acumulaciones de poder ni personas que no puedan dedicarse por completo a su cometido.

De esta manera, marcó las directrices para todos los que le acompañen en esta nueva aventura, que tiene como destino las elecciones autonómicas de 2023. "La comodidad aquí está fuera de lugar. (…) Hay que ser serios y si no… a tu casa". Y ya este mismo sábado se dirigió a su equipo durante la primera reunión del recién elegido Comité Ejecutivo Autonómico.