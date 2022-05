Madrid pide a Sanidad vacunas contra la viruela del mono, pero Fernando Simón cree que aún no son necesarias

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reclamó este miércoles al Ministerio de Sanidad "celeridad y determinación" en la compra de vacunas para ayudar a controlar el brote de viruela del mono y que aclare cuántas dosis y cuándo llegarán.

Asimismo, y ante la lentitud en la remisión de los resultados de PCR de las muestras enviadas por Madrid al Centro Nacional de Microbiología, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a comenzar a realizar PCR específicas para este virus a partir de este fin de semana en cuatro hospitales de la red y en el Laboratorio Regional de Salud Pública, ubicado en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

Simón: "No es necesario vacunar por el momento"

En cambio, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha querido lanzar un mensaje de "calma y prudencia" ante la presencia de esta infección y ha apuntado que, por el momento, "no sería necesario vacunar en España". "Necesitamos conocer un poco mejor la información existente, valorarla mejor para poder dar una respuesta exacta. Ahora mismo lo que se necesita es calma y un poquito de margen para que los técnicos investigadores hagan su trabajo perfectamente".

Así, ha dicho que "no se sabe" si van a aparecer más casos, pero "no sería nada descartable". "Hay personas con la viruela que todavía no se han contactado y hay personas que no han iniciado los síntomas", ha añadido el epidemiólogo, que también ha respondido a las dudas sobre la vacunación de esta enfermedad. "Ahora mismo, con la información que tenemos y la posición inicial de los expertos en España, no sería necesario vacunar", ha recalcado, aunque "es una opción".

No obstante, ha advertido de que esta afirmación "puede cambiar en unos días en función de la información que vaya llegando", por lo que "hay que ser prudentes a la hora de hacer este tipo de propuestas".

Simón pide no sacar "las cosas de quicio"

Además, Simón ha hecho hincapié en que no se debe permitir que la decisión de vacunar o no "se imponga por motivos no técnico-científicos, por presiones fuera de los ámbitos que deben decidir este tipo de situaciones".

En este sentido ha hecho referencia a Reino Unido, afirmando que la situación de uno y otro país no son comparables porque ellos "han tenido varios casos importados y varios pequeños brotes en los últimos años". "Su situación es diferente a la nuestra y a la del resto de países europeos", ha recalcado. Al respecto de la compra de vacunas, ha indicado que es "un asunto" que tiene que gestionar la empresa con la productora las dosis y "valorar si en caso de necesidad se podría adquirirlas".

Asimismo, ha explicado que las vacunas que se están proponiendo no solo sirven para la viruela del mono, sino también para otras patologías, "por lo tanto hay que conocer primero si hay necesidad de vacunar y hay que tener el margen para valorar si sería factible o no". "Si habría disponibilidad para nosotros y también para todos los países que las pudieran necesitar", ha agregado.

En este mismo sentido, Simón ha pedido que "no se saquen las cosas de quicio" y que "se tomen con cierta calma", avanzando que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Sanidad trabajan en un documento que "indica las normas y pautas para gestionar las relaciones con los animales". Con todo, en España "las mascotas habituales a priori no deberían ser mayor riesgo, aunque hay que estudiarlo con cuidado".

Escudero no está de acuerdo

El consejero madrileño ha mostrado después su disconformidad con la opinión de Simón. En declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3, Escudero ha defendido que sería positivo poder administrar desde ya la vacuna Imvanex de la farmacéutica Bavarian Nordic, autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) en 2013 e indicada para la prevención de la viruela en adultos a partir de los 18 años.

"Si tuviésemos la vacuna, en esos primeros cuatro días desde el contacto eliminaríamos por completo la enfermedad y a partir cuarto día y hasta decimocuarto, atenuaríamos mucho esos síntomas. Sería muy bueno poder administrarles ya esa dosis de la vacuna", ha explicado.

En ambos escenarios se administraría esta vacuna con pauta de dos dosis a los nacidos con posterioridad a 1979 (no vacunados previamente frente a la viruela) mientras que a los nacidos en 1979 o años anteriores se les administraría una única dosis (excepto a inmunodeprimidos que se recomiendan dos dosis).

Así, frente a la postura defendida por Fernando Simón, el consejero madrileño ha pedido mirar a la estrategia que países del resto del mundo están adoptando para afrontar esta crisis sanitaria. "También hay que ver lo que están haciendo otros países de la Unión Europea como Reino Unido, Francia o Alemania, que ha adquirido 40.000 dosis de vacunas.... Está toda Europa y Estados Unidos también comprando esta vacuna, con lo cual me imagino que no estará todo el mundo equivocado", ha subrayado. Igualmente, ha recordado que "toda la literatura científica va en el sentido de los buenos efectos que tiene la vacunación en esos días primeros desde que se produce el contacto".