Ayuso diseña su gran convención ideológica para dar la batalla cultural: "No me resigno"

Isabel Díaz Ayuso quiere que el PP que ahora ya preside dé la batalla ideológica y cultural en Madrid. Para ella es fundamental y es uno de los ejes sobre los que pretende que pivote el nuevo partido, renovado casi al completo en el congreso celebrado hace poco más de una semana.

La jefa del Ejecutivo regional lo avanzó en su campaña hacia la presidencia de los populares madrileños y volvió a incidir fuertemente en ello durante el cónclave que tuvo lugar los días 20 y 21 de este mes. "Además de gestión, estamos aquí por unas ideas y una convicción de España. (…) Este congreso pretende decirle a España que además de una gran cartera de gestión, el PP tiene ideas, entrega y tiene claro de qué lado estar", adelantó ante la prensa nada más llegar al recinto ferial de Ifema.

Pero sin duda, el mensaje más importante en este sentido lo lanzó durante su último discurso del sábado. Díaz Ayuso reiteró que apuesta por un PP que "no sólo sabe gestionar" sino que tiene proyecto político y convicciones. Y, a diferencia de lo ocurrido en anteriores etapas del partido, debe dejar en esto su impronta.

"No me resigno: igual de mal está el que busca problemas porque es un insensato o un resentido, como el que huye de los mismos porque es un cobarde o un vago. El centro derecha no puede dejar que la izquierda colonice problemas y pervierta hasta las palabras y pasar después a arreglar solo la economía mientras se asientan las transformaciones ideológicas de la izquierda". Así las cosas, la presidenta madrileña cree firmemente que el PP "ha de dejar su sello, el de sus convicciones e ideas en la construcción y la defensa de la realidad".

"Importante pistoletazo" hacia las elecciones

Para ello ha encargado a su hombre de confianza y ahora secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que organice la gran convención que pondrá los mimbres ideológicos con los que los populares acudirán a las elecciones municipales y autonómicas de 2023.

Y es que hay que tener en cuenta que el congreso ha tenido un carácter extraordinario. La dirección nacional con Mariano Rajoy a la cabeza nombró una gestora en 2018 tras la marcha de Cristina Cifuentes. A eso se suman las decenas de pueblos que siguen todavía en esa situación de interinidad. Así las cosas, el cónclave de este mes de mayo sólo sirvió para elegir al nuevo comité ejecutivo. No hubo ponencias ni debate de ideas. Y "para la presidenta era importante que existiera esa parte ideológica", señalan fuentes populares.

Aún no hay una fecha concreta para esta convención. Pero será en otoño, previsiblemente en octubre o noviembre. Es una buena época porque la nueva dirección del partido ya estará algo asentada y los candidatos municipales, que se irán conociendo a lo largo de estos meses, designados. El objetivo es que durante las fiestas estivales se "muevan, se dejen ver" y los vecinos de estas localidades les pongan nombre y cara.

"En otoño es muy buena época con los líderes locales ya seleccionados". Constituirá así "un pistoletazo importante de cara a la precampaña".

"Todo tiene que ir vinculado a una idea política"

El proyecto está todavía en fase embrionaria. Aún no se conocen las personas que participarán ni los bloques temáticos que abordará esta convención. Pero si hay algo en lo que Isabel Díaz Ayuso insistió durante meses, antes de que el presunto espionaje a miembros de su familia hiciera saltar por los aires a la anterior dirección de Pablo Casado y Teodoro García Egea, es que pretendía que partido y gobierno en la Comunidad de Madrid fueran de la mano, defendiendo las mismas políticas, incidiendo en los mismos asuntos.

Así, las prioridades de la Puerta del Sol ocuparán un lugar destacado en esta convención. Las políticas económicas y fiscales, con la idea detrás de que "Madrid es la locomotora del país"; el plan de natalidad, "uno de los ejes principales" del Ejecutivo de Ayuso y apuesta personal de la presidenta; la Sanidad es otro de los "puntos importantes"; y, por supuesto, tratar de blindar el sistema educativo madrileño como contrapunto a los planes de Pedro Sánchez con su ley Celáa. "Tratar de evitar" por todos los medios el "destrozo en la educación". De hecho, Madrid "lanzará en septiembre su MIR educativo", una de las medidas estrella que en este sentido la presidenta quiere implementar en la región.

Isabel Díaz Ayuso "siempre ha dejado claro que todo tiene una idea política detrás". También la gestión está sustentada en una idea política. Suele poner como ejemplo, recuerdan las fuentes consultadas, que hasta "la inauguración de una nueva parada de autobús" es una decisión política. "Las cosas no se hacen al azar, todo tiene un por qué y un para qué".

Esta es la filosofía de Ayuso. "Todo tiene que ir vinculado a una idea política. Todo tiene detrás una idea política".