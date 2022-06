Podemos acusa a Ayuso de "alimentar la cultura de la violación" y seguir los dictados de Miguel Ángel Rodríguez

Nueva sesión de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea madrileña y nuevo jueves de palabras gruesas, acusaciones, insultos, de barro. De política de baja altura. Como es habitual, las preguntas a la presidenta las inauguró Podemos, el grupo con menor representación en la Cámara autonómica.

Su portavoz Alejandra Jacinto decidió reprochar a la jefa del Ejecutivo sus palabras durante el congreso del PP de Madrid, celebrado hace dos semanas. No es la primera vez que desde la formación morada arremeten contra la jefa del Ejecutivo regional por este asunto – ya lo hizo la propia Irene Montero-, pero sí la primera vez que lo llevan a un Parlamento.

"Hoy hablamos de responsabilidad y usted hizo unas manifestaciones asquerosas", le espetó la diputada de Podemos. Se refería Jacinto a uno de los discursos pronunciados por Ayuso donde instó a dar la batalla ideológica frente a la izquierda porque "no hay propuesta simplona e irresponsable que no afecte directamente a la prosperidad y la libertad. Su forma de ver la vida, propia de malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas, desprovistas de responsabilidades ni siquiera ante sus peores decisiones, nos abochorna a la inmensa mayoría de las mujeres, que trabajamos cada día por sacar adelante nuestro país".

"Estas palabras, señora Ayuso, culpabilizan a las mujeres víctimas de agresiones sexuales y son gravísimas. Y se lo vuelvo a reiterar, son asquerosas". Pero Jacinto no se quedó ahí y preguntó a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "¿Según usted, qué cree que nos debe pasar a las mujeres que volvemos a nuestras casas después de habernos tomado unas copas?, ¿cree que también es propio de malcriadas y de irresponsables llevar minifalda?". Y le instó a retirarlas.

Pero Díaz Ayuso no lo hizo y su respuesta enfadó todavía más a la diputada morada. "Yo no he llegado después de más de 40 años trabajando y, por supuesto, independizándome por mí misma y mi trabajo para aceptar lecciones de ser mejor o peor mujer por parte de la izquierda. Las mujeres hemos pasado de depender de las decisiones de los maridos a depender de los mantras de la izquierda. A mí no me van a someter con ese discurso patético y pueril", le espetó.

"Alimenta la cultura de la violación"

Así las cosas, Jacinto dio una vuelta de tuerca más y lanzó esta grave acusación contra la presidenta madrileña: "Está claro que su sectarismo frente al Gobierno de la nación para usted es más importante incluso que la libertad y la seguridad de las mujeres madrileñas y que es usted incluso capaz de alimentar la cultura de la violación con tal de volver a ser noticia". La bancada popular, con Ayuso a la cabeza, se revolvió ante estas afirmaciones.

Acto seguido la portavoz de Podemos pasó a vincular las palabras de Ayuso con un hombre, en este caso con su jefe de gabinete, quien le susurra al oído y dicta sus discursos, según la diputada morada. "Le diga lo que le diga Miguel Ángel Rodríguez no todo vale para hacer política comunicativa".

Concluyó Jacinto afeando a la jefa del Ejecutivo regional la decisión de revisar los libros de texto, confeccionados a partir de los currículos elaborados por el Ministerio de Pilar Alegría. "Censurar libros de texto yo no sé si es propio de malcriadas, lo que estoy segura es de que no es propio de demócratas".

"No me van a dar lecciones de cómo ser mujer"

"La retahíla de despropósitos que usted ha espetado aquí no merecen realmente ninguna respuesta porque es la Inspección educativa, con funcionarios a la cabeza, la que ha de revisar los libros de texto que en la Comunidad de Madrid, mientras yo sea presidenta, estarán libres del adoctrinamiento sectario al que usted quiere someter a la juventud madrileña y, especialmente, a las mujeres a las que nos tratan como a un rebaño o a un colectivo", le replicó Ayuso.

Díaz Ayuso le contestó tajante que no va a aceptar ni una lección de una persona que depende de otra "que ha llegado ahí por ser la pareja de". Se refería a Irene Montero, a la que también aludió en estos términos durante el discurso que recordó Jacinto al inicio de su intervención. "Y la que tiene delante, igual, colocada por ser pareja de", dijo en referencia a la ex novia de Pablo Iglesias, Tania Sánchez. El enfado y el revuelo en las filas moradas fue entonces en aumento.

Ayuso reivindicó su trabajo, su independencia económica, sin depender "nunca de un hombre". "No me van a dar lecciones en la Comunidad de Madrid de cómo ser mujer y le voy a decir otra cosa: las mujeres en esta comunidad, como en el resto de España, son mucho más inteligentes, son mucho más ambiciosas y son mucho más fuertes de lo que la izquierda se piensa. O qué pasa, ¿que ha tenido que inventarse la izquierda o Podemos en Madrid para decirnos a las mujeres cómo tenemos que llegar a fin de mes, sacar adelante a nuestras familias y nuestros proyectos?, ¿de verdad se creen ustedes que nos pueden tratar de esa manera a las mujeres y darnos esas lecciones?".

"Subvencionadas para estar enfrentadas a los hombres"

Para la presidenta madrileña es la izquierda la que "promueve el adoctrinamiento en las aulas, el uso de las drogas sin ningún tipo de límites". La que siempre está "intentando aborregar a la juventud, diciéndole que les van a regalar las cosas, que tiene que ser una juventud victimizada" a la vez que fomenta "la ocupación, el comercio ilegal y, sí, dando lecciones de mujeres malcriadas que no saben lo que es llegar a fin de mes, trabajar por sí mismas y levantar un país en las peores dificultades".

"Siempre van con los mismos mantras: trabajar menos, colectivizar y lloriquear. Y eso sí, ser subvencionadas para estar enfrentadas a los hombres. Eso es lo que hacen: política muy baja, de muy poco nivel", concluyó entre el aplauso de su bancada.